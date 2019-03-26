Кинопоиск

«Маэстро хорроров вернулся»: что пишут в зарубежной прессе про «Нет» Джордана Пила

Обсудить0

Через три года после выхода хоррора «Мы» Джордан Пил снова берется за любимый жанр. Фильм ужасов «Нет» выходит в американский прокат 22 июля. Судя по преобладающему большинству положительных рецензий в зарубежной прессе, кино снова удалось. Откровенно негативных рецензий у фильма почти нет — на Metacritic, например, из 49 ревью только одно отрицательное. Разбираемся, как так получилось.

О чем это

После загадочной смерти своего отца О Джей (Дэниэл Калуя) и его сестра Эмеральд (Кеке Палмер) берут на себя управление семейным бизнесом, компанией Haywood Hollywood Horses, которая выращивает и тренирует лошадей для съемок в кино. Они пытаются удержать ранчо на плаву и начинают продавать животных шоумену Рикку «Джупу» Парку (Стивен Ян). Неожиданно лошади начинают покидать свои конюшни по ночам и исчезать. О Джей и Эмеральд обращают внимание на растущее число странных событий и таинственных звуков на территории ранчо. Теперь им предстоит разобраться, что за этим стоит.

Оператором фильма стал Хойте ван Хойтема. Ранее он работал над фильмами Кристофера Нолана «Интерстеллар», «Довод» и «Дюнкерк».

В начале июля Джордан Пил запустил специальный сайт в качестве промо к фильму. Он является реконструкцией городка, в котором происходят события хоррора. Пользователи могут побродить по его закоулкам, заглянуть в банк, театр и даже в почтовый ящик.

За что хвалят?

Кеке Палмер

Новую работу Пила называют противоречивой и глубокой. Многие подчеркивают, что режиссер сейчас в своей лучшей форме, и даже сравнивают его с Хичкоком и Карпентером. Также критики отмечают умелое жонглирование жанрами: «Амбициозная смесь фильма про НЛО, вестерна, хоррора и черной комедии. Здесь много запоминающихся моментов, которые поражают своей нестандартностью», — отмечает Эдд Поттон из британского The Times.

Карлос Агилар из Deadline пишет: «Пил сосредотачивается на одержимости человека приручать и эксплуатировать непредсказуемых диких существ ради развлечения. В философском плане лента во многих моментах не дожимает, но Пил в очередной раз показывает, что он режиссер, который способен раздвигать сужающиеся рамки коммерческого кино».

Старший редактор Collider Росс Бонайм почти всю рецензию восхищается творческим подходом режиссера: «Одно удовольствие — наблюдать за тем, как Пил снова и снова доказывает, что он маэстро в создании странных и увлекательных историй. „Прочь“ — это нокаут, в котором сочетались ужасы и социальная тема, а „Мы“ — вещь еще более страшная. А тут он зарекомендовал себя не как один из самых интересных режиссеров в жанре ужасов, а как один из самых любопытных авторов в принципе. Думаю, это самый смешной его фильм. В этом заслуга не только Пила, но и фантастического актерского состава. Кеке Палмер здесь просто феноменальна!»

А за что ругают?

Но есть и те, кто считает «Нет» самой слабой работой режиссера из трех. Некоторые журналисты пишут, что фильму не хватает радикальности и последовательности, а амбиции Пила только мешают ему: «Режиссеру не удается долго удерживать внимание на чем-то одном, ты не успеваешь ничего проанализировать и сформировать к происходящему свое отношение».

Питер Брэдшоу из The Guardian остался недоволен: «В сценарий запихнули слишком много материала, из-за чего сюжет выглядит непроработанным. Это еще один шаг назад для Пила. Очень жаль, что Калуе в этом фильме нечем заняться, хоть он и использует тут свой знаменитый сверлящий взгляд, а с Палмер, которая играет его сестру, у них нет вообще никакой химии».

«„Нет“ — это просто набор отдельных увлекательных сцен, которые не складываются в единое целое. Здесь есть запоминающаяся картинка, но Пил слишком увлечен ее красотой, что мешает ему сфокусироваться на глубине фильма и проработать персонажей. Самый главный сюрприз для зрителя в том, что это его самая слабая работа», — жалуется Роберт Дэниэлс из Polygon.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
9 лет спустя Мажор узнает, что он отец Сони. Борьба за дочь на фоне поисков виновного в смерти ее матери в новом сезоне
В главных ролях:Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Удачный хоррор-оммаж Стивену Кингу»: что пишут критики про «Черный телефон» Скотта Дерриксона

«Удачный хоррор-оммаж Стивену Кингу»: что пишут критики про «Черный телефон» Скотта Дерриксона

18 июля6
Райан Гослинг снова молчит, а Крис Эванс играет засранца: что критики пишут о «Сером человеке» братьев Руссо

Райан Гослинг снова молчит, а Крис Эванс играет засранца: что критики пишут о «Сером человеке» братьев Руссо

15 июля4
Как хоррор стал главным жанром современности
Смотрите на Кинопоиске

ВидеоКак хоррор стал главным жанром современности

14 ноября 202013
Джордан Пил: «Мне нравится, когда моему зрителю некомфортно»
Интервью

Джордан Пил: «Мне нравится, когда моему зрителю некомфортно»

27 марта 201931

Главное сегодня

Смотрите на Кинопоиске

6 шедевров на Кинопоиске: от прототипа CODA до индийского революционного блокбастера RRR

21 июля1
6 шедевров на Кинопоиске: от прототипа CODA до индийского революционного блокбастера RRR
«Маэстро хорроров вернулся»: что пишут в зарубежной прессе про «Нет» Джордана Пила

«Маэстро хорроров вернулся»: что пишут в зарубежной прессе про «Нет» Джордана Пила

Вчера4
11 лучших трейлеров недели: Мэтт Смит усмиряет дракона, а Гарри Стайлс танцует
Трейлеры

11 лучших трейлеров недели: Мэтт Смит усмиряет дракона, а Гарри Стайлс танцует

Вчера1
Netflix потерял почти миллион подписчиков, но не надежду. Что мы узнали из его нового отчета?
Индустрия

Netflix потерял почти миллион подписчиков, но не надежду. Что мы узнали из его нового отчета?

21 июля1
«Обитель зла»: Netflix берется за экранизацию культовой хоррор-игры
В фокусе

«Обитель зла»: Netflix берется за экранизацию культовой хоррор-игры

Вчера7
Что смотреть дома: «Серый человек», «Межсезонье» и 2-й сезон «Первобытного»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Серый человек», «Межсезонье» и 2-й сезон «Первобытного»

Вчера0
Почему «Тетрадь смерти» — культовое аниме
Культовые сериалы

ВидеоПочему «Тетрадь смерти» — культовое аниме

21 июля0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации