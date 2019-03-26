«Маэстро хорроров вернулся»: что пишут в зарубежной прессе про «Нет» Джордана Пила

Через три года после выхода хоррора «Мы» Джордан Пил снова берется за любимый жанр. Фильм ужасов «Нет» выходит в американский прокат 22 июля. Судя по преобладающему большинству положительных рецензий в зарубежной прессе, кино снова удалось. Откровенно негативных рецензий у фильма почти нет — на Metacritic, например, из 49 ревью только одно отрицательное. Разбираемся, как так получилось.

О чем это

После загадочной смерти своего отца О Джей (Дэниэл Калуя) и его сестра Эмеральд (Кеке Палмер) берут на себя управление семейным бизнесом, компанией Haywood Hollywood Horses, которая выращивает и тренирует лошадей для съемок в кино. Они пытаются удержать ранчо на плаву и начинают продавать животных шоумену Рикку «Джупу» Парку (Стивен Ян). Неожиданно лошади начинают покидать свои конюшни по ночам и исчезать. О Джей и Эмеральд обращают внимание на растущее число странных событий и таинственных звуков на территории ранчо. Теперь им предстоит разобраться, что за этим стоит.

Оператором фильма стал Хойте ван Хойтема. Ранее он работал над фильмами Кристофера Нолана «Интерстеллар», «Довод» и «Дюнкерк».

В начале июля Джордан Пил запустил специальный сайт в качестве промо к фильму. Он является реконструкцией городка, в котором происходят события хоррора. Пользователи могут побродить по его закоулкам, заглянуть в банк, театр и даже в почтовый ящик.

За что хвалят?

Кеке Палмер

Новую работу Пила называют противоречивой и глубокой. Многие подчеркивают, что режиссер сейчас в своей лучшей форме, и даже сравнивают его с Хичкоком и Карпентером. Также критики отмечают умелое жонглирование жанрами: «Амбициозная смесь фильма про НЛО, вестерна, хоррора и черной комедии. Здесь много запоминающихся моментов, которые поражают своей нестандартностью», — отмечает Эдд Поттон из британского The Times.

Карлос Агилар из Deadline пишет: «Пил сосредотачивается на одержимости человека приручать и эксплуатировать непредсказуемых диких существ ради развлечения. В философском плане лента во многих моментах не дожимает, но Пил в очередной раз показывает, что он режиссер, который способен раздвигать сужающиеся рамки коммерческого кино».

Старший редактор Collider Росс Бонайм почти всю рецензию восхищается творческим подходом режиссера: «Одно удовольствие — наблюдать за тем, как Пил снова и снова доказывает, что он маэстро в создании странных и увлекательных историй. „Прочь“ — это нокаут, в котором сочетались ужасы и социальная тема, а „Мы“ — вещь еще более страшная. А тут он зарекомендовал себя не как один из самых интересных режиссеров в жанре ужасов, а как один из самых любопытных авторов в принципе. Думаю, это самый смешной его фильм. В этом заслуга не только Пила, но и фантастического актерского состава. Кеке Палмер здесь просто феноменальна!»

А за что ругают?

Но есть и те, кто считает «Нет» самой слабой работой режиссера из трех. Некоторые журналисты пишут, что фильму не хватает радикальности и последовательности, а амбиции Пила только мешают ему: «Режиссеру не удается долго удерживать внимание на чем-то одном, ты не успеваешь ничего проанализировать и сформировать к происходящему свое отношение».

Питер Брэдшоу из The Guardian остался недоволен: «В сценарий запихнули слишком много материала, из-за чего сюжет выглядит непроработанным. Это еще один шаг назад для Пила. Очень жаль, что Калуе в этом фильме нечем заняться, хоть он и использует тут свой знаменитый сверлящий взгляд, а с Палмер, которая играет его сестру, у них нет вообще никакой химии».

«„Нет“ — это просто набор отдельных увлекательных сцен, которые не складываются в единое целое. Здесь есть запоминающаяся картинка, но Пил слишком увлечен ее красотой, что мешает ему сфокусироваться на глубине фильма и проработать персонажей. Самый главный сюрприз для зрителя в том, что это его самая слабая работа», — жалуется Роберт Дэниэлс из Polygon.