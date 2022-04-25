Netflix потерял почти миллион подписчиков, но не надежду. Что мы узнали из его нового отчета?

Netflix опубликовал отчет за второй квартал 2022 года (период с 1 апреля по 30 июля). В этом году дела у стриминга идут плохо: он впервые за 10 лет теряет подписчиков. За первый квартал 2022-го — 200 тысяч, за второй — еще 970 тысяч. Мы посмотрели новый отчет компании и рассказываем, что стриминг-лидер планирует делать дальше, чтобы не терять позиции.
Что известно из нового отчета?
Netflix прогнозировал, что во втором квартале потеряет 2 миллиона подписчиков, так что уход 970 тысяч не кажется таким уж плохим. После объявления о том, что сервис потерял меньше, чем ожидалось, акции Netflix выросли на 7,35% по состоянию на 20 июля (после апрельского отчета они упали более чем на 35%). Сейчас их стоимость составляет 214,1 доллара.
Больше всего подписчиков ушло из США и Канады (1,3 миллиона, теперь их 73,28 миллиона). Это связывают с увеличением стоимости подписки в январе. Самый популярный тарифный план стоит не 13,99, а 15,49 доллара. Это больше, чем у других платформ. В Европе, Африке и на Ближнем Востоке тоже потери в 770 тысяч (по последним данным, в регионе 72,97 миллиона подписчиков). А вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть прирост чуть более 1 миллиона подписчиков (теперь там 34,8 миллиона подписчиков). В Латинской Америке тоже прирост, но всего в 10 тысяч (39,62 миллиона подписчиков).
Выручка за второй квартал увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом (сказалось укрепление доллара). А вот в прошлом квартале рост выручки Netflix уменьшился: повлияли высокая конкуренция, обмен паролями от одного аккаунта и геополитическая обстановка.
Представители компании поделились, что улучшить показатели помог релиз четвертого сезона «Очень странных дел». Сериал стал самым популярным англоязычным шоу Netflix (1,3 млрд часов просмотров за первые четыре недели) и получил номинацию на «Эмми». Внимание в Twitter (запрещен Роскомнадзором. — Прим. ред.) к нему было больше, чем к проекту Disney+ «Оби-Ван Кеноби» (они вышли в один день).
Какие прогнозы на третий квартал?
Сейчас у сервиса 220,67 миллиона подписчиков, у ближайшего конкурента Disney+ — 137,7 миллиона. Впрочем, если считать другие сервисы Disney (Hulu — 45,6 миллиона, ESPN+ — 22,3 миллиона), конгломерат набрал 205,6 миллиона подписчиков и почти сравнялся с Netflix. В Netflix надеются, что в третьем квартале вернутся к росту подписчиков и прибавят 1 миллион. Хотя в письме подчеркивается, что планировать что-либо сейчас трудно из-за макроэкономической ситуации и изменений в курсе валют.
Из проектов в третьем квартале (с 1 июля по 30 сентября) выйдут боевик братьев Руссо с Райаном Гослингом «Серый человек», экранизация комиксов Нила Геймана «Песочный человек», черная комедия Do Revenge со звездами «Очень странных дел» и «Ривердэйла» Майей Хоук и Камилой Мендес, комедийный боевик с Джейми Фоксом «Дневная смена», долгожданная «Блондинка» Эндрю Доминика и третий сезон адаптации видеоигры «DOTA: Кровь дракона». Из старого — трилогия «Человек-паук» Сэма Рэйми и «Люди в черном».
Что Netflix будет делать дальше?
Проводить системные изменения
Чтобы восстановить темпы роста, в начале 2023-го Netflix запустит более дешевую подписку, где будут показывать рекламу. Компания попросила Microsoft стать партнером в этой сфере. При этом в рекламном тарифе может быть не весь контент Netflix. И дело касается не только премиальных релизов сервиса, таких как «Очень странные дела», но и проектов, над которыми Netflix работает в рамках договоренностей с другими студиями. Так, Wall Street Journal сообщает, что представители компаний Warner Bros. (участвующей в разработке сериала «Ты»), Universal («Жизни матрешки»), Sony Pictures Television («Кобра Кай», «Корона»), а также компаний, чьи проекты показывает Netflix на своей платформе, например Paramount Global («Во все тяжкие»), могут потребовать пересмотреть существующие контракты со стримингом, запросив дополнительную прибавку в размере от 15% до 30% от сумм существующих контрактов. Только тогда у Netflix будет возможность показывать их проекты в рамках рекламной модели.
Помимо этого, Netflix разрабатывает систему, по которой у пользователя подписка будет стоить дороже на 3 доллара, если он делится паролем от своего аккаунта. Пока что эта система в разработке, она должна запуститься в тестовом режиме в Латинской Америке в начале 2023-го. Также за последние три месяца Netflix расстался с 475 сотрудниками, потратив на выходные пособия около 70 млн долларов. Скорее всего, в дальнейшем стриминг продолжит оптимизировать штат.
Развивать франшизы
Накануне выхода отчета Reuters опубликовал материал с комментариями руководителей Netflix. Из него стало известно, что в контенте сервис сделает упор на франшизы, ориентируясь на конкурента Disney+. «Мы хотим свою версию „Звездных войн“ или „Гарри Поттера“. Мы усердно работаем над этим, но проекты не появятся в один момент», — сказал Мэтью Танелл, вице-президент Netflix. Например, говорится, что сейчас разрабатывается или обсуждается около 12 фильмов и сериалов по «Очень странным делам». В рамках этой стратегии руководители Netflix хотят вернуться к работам издательства комиксов Millarworld, приобретенного компанией в 2017 году (первый сериал по его библиотеке — «Наследие Юпитер» — закрыли после первого сезона). Более того, компания наняла специальных сотрудников, которые ищут интересные книги для экранизаций.
Компания также делает дополнительную ставку на семейную анимацию, снова ориентируясь на Disney+. 19 июля стало известно, что Netflix приобретает анимационную студию Animal Logic, ответственную за разработку таких фильмов, как «Делай ноги», «Легенды ночных стражей», «ЛЕГО. Фильм» и «Кролик Питер». На данный момент сделка не завершена, решение будет принято ближе к концу года.
Привлекать аудиторию телеканалов
У Netflix растет доля от всего телесмотрения (на каналах и других сервисах), вдобавок сам сервис развивает телеконтент. Например, готовит реалити-шоу по «Игре в кальмара». По данным независимой аналитической компании Nielsen, 7,7% всего июньского телесмотрения пришлось на проекты Netflix. В прошлом июне эта цифра составляла 6,6%.
Тед Сарандос, сооснователь компании, заявил, что будущее телесмотрения за стримингами, а традиционное линейное телевидение придет к своему закату уже в ближайшие 5–10 лет. Заявление, безусловно, смелое, но цифры подтверждают заявку Netflix на доминирование на рынке телесмотрения. В телесезон 2021/2022 проекты стриминга суммарно собрали 1,334 трлн минут, что почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента CBS (752,8 млрд минут).
Инвестиции в телесмотрение дополнились поддержкой технологии Sennheiser AMBEO, которая преобразует многоканальный звук в стерео с сохранением позиционирования. Netflix стал первым онлайн-кинотеатром, внедрившим эту технологию. На данный момент технология доступна примерно в 20 проектах Netflix, включая «Очень странные дела» и «Проект „Адам“», но впоследствии объемный звук появится и в других фильмах и сериалах Netflix.
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Автор: Лиза Кузнецова, Иван Трифонов