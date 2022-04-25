Netflix потерял почти миллион подписчиков, но не надежду. Что мы узнали из его нового отчета?

Netflix опубликовал отчет за второй квартал 2022 года (период с 1 апреля по 30 июля). В этом году дела у стриминга идут плохо: он впервые за 10 лет теряет подписчиков. За первый квартал 2022-го — 200 тысяч, за второй — еще 970 тысяч. Мы посмотрели новый отчет компании и рассказываем, что стриминг-лидер планирует делать дальше, чтобы не терять позиции.

Что известно из нового отчета?

Netflix прогнозировал, что во втором квартале потеряет 2 миллиона подписчиков, так что уход 970 тысяч не кажется таким уж плохим. После объявления о том, что сервис потерял меньше, чем ожидалось, акции Netflix выросли на 7,35% по состоянию на 20 июля (после апрельского отчета они упали более чем на 35%). Сейчас их стоимость составляет 214,1 доллара.

Больше всего подписчиков ушло из США и Канады (1,3 миллиона, теперь их 73,28 миллиона). Это связывают с увеличением стоимости подписки в январе. Самый популярный тарифный план стоит не 13,99, а 15,49 доллара. Это больше, чем у других платформ. В Европе, Африке и на Ближнем Востоке тоже потери в 770 тысяч (по последним данным, в регионе 72,97 миллиона подписчиков). А вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть прирост чуть более 1 миллиона подписчиков (теперь там 34,8 миллиона подписчиков). В Латинской Америке тоже прирост, но всего в 10 тысяч (39,62 миллиона подписчиков).

Выручка за второй квартал увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом (сказалось укрепление доллара). А вот в прошлом квартале рост выручки Netflix уменьшился: повлияли высокая конкуренция, обмен паролями от одного аккаунта и геополитическая обстановка.

«Очень странные дела»

Представители компании поделились, что улучшить показатели помог релиз четвертого сезона «Очень странных дел». Сериал стал самым популярным англоязычным шоу Netflix (1,3 млрд часов просмотров за первые четыре недели) и получил номинацию на «Эмми». Внимание в Twitter (запрещен Роскомнадзором. — Прим. ред.) к нему было больше, чем к проекту Disney+ «Оби-Ван Кеноби» (они вышли в один день).

Какие прогнозы на третий квартал?

Сейчас у сервиса 220,67 миллиона подписчиков, у ближайшего конкурента Disney+ — 137,7 миллиона. Впрочем, если считать другие сервисы Disney (Hulu — 45,6 миллиона, ESPN+ — 22,3 миллиона), конгломерат набрал 205,6 миллиона подписчиков и почти сравнялся с Netflix. В Netflix надеются, что в третьем квартале вернутся к росту подписчиков и прибавят 1 миллион. Хотя в письме подчеркивается, что планировать что-либо сейчас трудно из-за макроэкономической ситуации и изменений в курсе валют.

Из проектов в третьем квартале (с 1 июля по 30 сентября) выйдут боевик братьев Руссо с Райаном Гослингом «Серый человек», экранизация комиксов Нила Геймана «Песочный человек», черная комедия Do Revenge со звездами «Очень странных дел» и «Ривердэйла» Майей Хоук и Камилой Мендес, комедийный боевик с Джейми Фоксом «Дневная смена», долгожданная «Блондинка» Эндрю Доминика и третий сезон адаптации видеоигры «DOTA: Кровь дракона». Из старого — трилогия «Человек-паук» Сэма Рэйми и «Люди в черном».

Что Netflix будет делать дальше?

Проводить системные изменения

«Ты»

Чтобы восстановить темпы роста, в начале 2023-го Netflix запустит более дешевую подписку, где будут показывать рекламу. Компания попросила Microsoft стать партнером в этой сфере. При этом в рекламном тарифе может быть не весь контент Netflix. И дело касается не только премиальных релизов сервиса, таких как «Очень странные дела», но и проектов, над которыми Netflix работает в рамках договоренностей с другими студиями. Так, Wall Street Journal сообщает, что представители компаний Warner Bros. (участвующей в разработке сериала «Ты»), Universal («Жизни матрешки»), Sony Pictures Television («Кобра Кай», «Корона»), а также компаний, чьи проекты показывает Netflix на своей платформе, например Paramount Global («Во все тяжкие»), могут потребовать пересмотреть существующие контракты со стримингом, запросив дополнительную прибавку в размере от 15% до 30% от сумм существующих контрактов. Только тогда у Netflix будет возможность показывать их проекты в рамках рекламной модели.

Помимо этого, Netflix разрабатывает систему, по которой у пользователя подписка будет стоить дороже на 3 доллара, если он делится паролем от своего аккаунта. Пока что эта система в разработке, она должна запуститься в тестовом режиме в Латинской Америке в начале 2023-го. Также за последние три месяца Netflix расстался с 475 сотрудниками, потратив на выходные пособия около 70 млн долларов. Скорее всего, в дальнейшем стриминг продолжит оптимизировать штат.

Развивать франшизы

«Наследие Юпитера»

Накануне выхода отчета Reuters опубликовал материал с комментариями руководителей Netflix. Из него стало известно, что в контенте сервис сделает упор на франшизы, ориентируясь на конкурента Disney+. «Мы хотим свою версию „Звездных войн“ или „Гарри Поттера“. Мы усердно работаем над этим, но проекты не появятся в один момент», — сказал Мэтью Танелл, вице-президент Netflix. Например, говорится, что сейчас разрабатывается или обсуждается около 12 фильмов и сериалов по «Очень странным делам». В рамках этой стратегии руководители Netflix хотят вернуться к работам издательства комиксов Millarworld, приобретенного компанией в 2017 году (первый сериал по его библиотеке — «Наследие Юпитер» — закрыли после первого сезона). Более того, компания наняла специальных сотрудников, которые ищут интересные книги для экранизаций.

Компания также делает дополнительную ставку на семейную анимацию, снова ориентируясь на Disney+. 19 июля стало известно, что Netflix приобретает анимационную студию Animal Logic, ответственную за разработку таких фильмов, как «Делай ноги», «Легенды ночных стражей», «ЛЕГО. Фильм» и «Кролик Питер». На данный момент сделка не завершена, решение будет принято ближе к концу года.

Привлекать аудиторию телеканалов

У Netflix растет доля от всего телесмотрения (на каналах и других сервисах), вдобавок сам сервис развивает телеконтент. Например, готовит реалити-шоу по «Игре в кальмара». По данным независимой аналитической компании Nielsen, 7,7% всего июньского телесмотрения пришлось на проекты Netflix. В прошлом июне эта цифра составляла 6,6%.

«Игра в кальмара»

Тед Сарандос, сооснователь компании, заявил, что будущее телесмотрения за стримингами, а традиционное линейное телевидение придет к своему закату уже в ближайшие 5–10 лет. Заявление, безусловно, смелое, но цифры подтверждают заявку Netflix на доминирование на рынке телесмотрения. В телесезон 2021/2022 проекты стриминга суммарно собрали 1,334 трлн минут, что почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента CBS (752,8 млрд минут).

Инвестиции в телесмотрение дополнились поддержкой технологии Sennheiser AMBEO, которая преобразует многоканальный звук в стерео с сохранением позиционирования. Netflix стал первым онлайн-кинотеатром, внедрившим эту технологию. На данный момент технология доступна примерно в 20 проектах Netflix, включая «Очень странные дела» и «Проект „Адам“», но впоследствии объемный звук появится и в других фильмах и сериалах Netflix.

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