«Удачный хоррор-оммаж Стивену Кингу»: что пишут критики про «Черный телефон» Скотта Дерриксона

В мировом прокате идет хоррор Скотта Дерриксона «Черный телефон» с Итаном Хоуком в роли маньяка, который носит жуткую маску и разговаривает пугающим голосом. Фильм тепло приняли как пресса, так и зрители. Мы рассказываем почему.

О чем фильм и кто его делал?

Сюжет основан на одноименном рассказе Джо Хилла, сына Стивена Кинга. 1970-е годы, штат Колорадо. 13-летний Джон Финни (Мэйсон Темз) увлекается математикой и бейсболом, но не может жить спокойно: его травят в школе. Он живет вместе с отцом-алкоголиком (Джереми Дэвис) и младшей сестрой (Мадлен Макгроу), которой от матери передался дар ясновидения. В их городе орудует серийный убийца в маске (Итан Хоук), похищающий детей, и одной из его жертв становится Джон. Маньяк, известный как Граббер, запирает мальчика в звуконепроницаемом подвале. Там Джон находит черный телефон, с помощью которого выходит на связь с ребятами, погибшими от рук убийцы. Они подсказывают герою, как выбраться на свободу и остаться в живых.

«Черный телефон» — воссоединение продюсера Джейсона Блума («короля хорроров» и основателя студии Blumhouse) с режиссером Скоттом Дерриксоном («Доктор Стрэндж», «День, когда Земля остановилась») и сценаристом С. Робертом Каргиллом. Они вместе уже работали над ужастиком «Синистер» 2012 года (6.8 на IMDb), который в 2020 году даже признали самым страшным фильмом ужасов в истории. Тогда ученые отобрали картины в жанре «хоррор» с самыми высокими оценками на разных ресурсах и показывали их участникам эксперимента, измеряя их сердцебиение. Во время просмотра «Синистера» пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя. В 2021 году первое место отвоевал «Астрал. Онлайн» Роба Сэваджа.

За что хвалят?

Итан Хоук

За зрелищность. «Это действительно эффектный фильм. Он не поддается простому описанию, но должен понравиться широкой аудитории, — пишет Пит Хаммонд из Deadline. — Это качественный и захватывающий триллер, в котором не обходят стороной ужасы повседневной жизни».

У Питера Брэдшоу (The Guardian) смешанные впечатления от фильма, но, скорее, положительные: «Это тошнотворный, отвратительный, но удачный хоррор-оммаж Стивену Кингу. <...> Это достойное просмотра развлечение с пугалками и саспенсом, которые точно не дадут вам заскучать».

За историю. Джон Дефор из The Hollywood Reporter особенно отмечает финальную часть: «Чем ближе мы подходим к финалу, тем атмосфернее выглядит история. Дерриксон отдает дань уважения классическим хоррорам про серийных убийц, но при этом не забывает о сюжете. Очень хочется похвалить и маску, в которой ходит герой Хоука. Ее нижняя половина может меняться, изображая психологическое состояние маньяка — от гнева до угрожающей ухмылки, как в „Сплите“ Шьямалана».

За игру главных героев. Особенно хвалят Итана Хоука. Питер Брэдшоу (The Guardian) пророчит, что после этой роли актеру должны чаще предлагать сыграть плохих парней. Пит Хаммонд (Deadline) уверен, что «Черный телефон» открыл двух будущих кинозвезд — юных актеров Мэйсона Темза, играющего Джона Финни, и Мадлен Макгроу, его экранную сестру.

А за что ругают?

Мадлен Макгроу

За недостаточную глубину. «Экранизацию не назовешь удачной, в персонаже Хоука нет ничего уникально пугающего. У Дерриксона одно накладывается на другое и не получается цельной истории. Например, не очень понятно, чего именно хочет маньяк и почему он не убивает мальчика сразу», — говорится в рецензии Тодда Гилкриста из The A.V. Club.

Оуэн Глейберман из Variety считает, что, несмотря на все пугающие детали, «Черный телефон» не смотрится как мрачный и пропитанный ужасом фильм, «он, скорее, похож на „Комнату“ или „Очень странные дела“, это кино со сверхъестественными элементами, которые хоть и держат вас в напряжении, но мешают прочувствовать весь кошмар этой истории».

За посредственность. «Как это часто и бывает, в трейлере нам показали почти все самые интересные моменты. В экранизации слишком много объяснений и лишней информации, которая никак не влияет на ход истории, из-за чего образуются сюжетные дыры. „Черный телефон“ напоминает не более чем очередную попытку и посредственный пример того, что студия Blumhouse выпускает с удручающей регулярностью. В этом фильме нет ничего запоминающегося», — жалуется Джои Кеог из Wicked Horror.

А что сам режиссер говорил о фильме?

Итан Хоук

Скотт Дерриксон в интервью для The Hollywood Reporter говорил, что прочитал рассказ в 2007 году и захотел его экранизировать, а ролью Итана Хоука он особенно гордится, потому что считает, что у того уникальный голос, который идеально подходит персонажу: «Мне кажется, что Голливуд недостаточно использует это. Я не понимаю, почему Хоука не привлекают озвучивать большие анимационные фильмы».

Также режиссер рассказал Collider, что большую часть времени он провел над тем, чтобы придумать устрашающую маску: «Надеть маску на маньяка было моей идеей. Решение разделить ее пополам оказалось очень удачным. Мне было важно, чтобы персонаж сам выбирал, какую маску ему надеть, исходя из своего эмоционального состояния; это еще один элемент, необходимый убийце для запугивания. На ее создание меня вдохновил старый черно-белый фильм „Человек, который смеется“».