«Капитана Волконогова» показали на «Золотом абрикосе» в Армении. Как фестиваль стал самым интересным в СНГ в 2022-м

17 июля в Ереване завершился международный фестиваль «Золотой абрикос», который проводится с 2004-го. В этом году фестиваль посетили актрисы Алена Михайлова («Жена Чайковского») и Варвара Шмыкова («Чики»), российский режиссер Юрий Быков («Дурак»), писательница Наринэ Абгарян («Манюня»), испанский режиссер и лауреат кинофестивалей в Локарно и Каннах Альберт Серра, продюсер, дважды лауреат Каннского фестиваля Филипп Бобер («Квадрат», «Треугольник печали»). Среди членов жюри были ирландский режиссер Терри Джордж («Оскар» за короткометражный фильм «Берег»), сирийский режиссер и директор Фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) Орва Нирабия, а также испанский режиссер и лауреат фестиваля в Сан-Себастьяне Исаки Лакуэста.

В 2022-м у фестиваля обширная программа, в том числе показали два российских фильма — «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (международная программа) и «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова (вне конкурса). Всего в международный конкурс вошло 11 картин, в том числе из Финляндии и Китая. В параллельных секциях представлено рекордное количество короткометражных и документальных работ из Армении. Вне конкурса показали фильмы из Канн — «Священный паук» Али Аббаси, «Звезды в полдень» Клер Дени, «Тори и Локита» братьев Дарденн, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Мучения на островах» Альберта Серра и вышеупомянутая «Жена Чайковского». Фильмом открытия в 2022-м стал «Американец», где главный герой, в детстве бежавший от геноцида, в 1947-м возвращается в советскую Армению. Закрыла смотр картина «Невидимая республика» о журналистке, следящей за конфликтом в Нагорном Карабахе.

«Звезды в полдень»

Мы поговорили с организатором фестиваля о том, как проводился смотр в этом году и что сейчас происходит с киноиндустрией в Армении.

Карен Аветисян Художественный руководитель фестиваля

Это был первый и, надеюсь, единственный случай, когда подготовительный этап между прошлым фестивалем и нынешним составил не год, как это бывает обычно, а всего шесть месяцев. Это связано с поствоенной ситуацией (в сентябре 2020 года возобновился конфликт в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.) и пандемией. В прошлые годы из-за этого фестиваль не проходил в свои традиционные даты, его переносили с июля на осень. Мне кажется, нам удалось все организовать: география обширная, программа — тоже.

С Каннского фестиваля иногда трудно бывает получить все фильмы, которые мы хотим. Потому что очень маленький интервал между концом мая, когда проходит французский фестиваль, и началом июля, когда проходит «Золотой абрикос». В этом году мы смогли показать почти все каннские фильмы, которые хотели.

В 2022-м рекордное количество международных гостей — более 150. Для такой маленькой страны, как Армения, и нашего небольшого фестиваля это довольно впечатляющая цифра. Дело даже не в количестве, а в статусности этих гостей. Среди них — режиссеры-обладатели премии «Оскар», «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, «Золотого леопарда» в Локарно, Гран-при Сан-Себастьянского фестиваля, директор главного в мире документального фестиваля.

Кадр из фильма открытия фестиваля — «Американец», режиссер Майкл А. Гурджиан

Мы рады, что в этом году участие работ из Армении тоже рекордно большое, порядка двух десятков в разных программах. Мы делаем фокус на региональность, являясь международным фестивалем. Концентрируемся на фильмах, которые снимают в западноевропейских странах, а также от Кавказа до Ближнего Востока и Синайского полуострова. Мы считаем, что у этих стран много общего: конфликтные зоны, непризнанные территории, страны. В культурном, политическом и историческом смыслах их многое связывает. Наш региональный конкурс должен все это показать.

Армянское кино сейчас находится в переходном периоде. Трудно пока его назвать новым кино или новой волной, но определенно есть сдвиг поколенческий и эстетический (в меньшей степени). Начиная с прошлого фестиваля, мы особое внимание уделяем короткометражному кино из Армении. Показываем эти работы в удобное время в больших залах, привлекая дополнительное зрительское внимание и мотивируя режиссеров коротких метров на фестивальную атмосферу. Считаем, что мы пока в пути, но через несколько лет надеемся увидеть не точечные, а институциональные результаты.

Например, у нас в международном конкурсе есть фильм «Рассвет Авроры», премьера которого состоялась на фестивале анимационного кино в Анси. В региональной секции была картина «Пять мечтателей и лошадь», премьера которой состоялась в швейцарском Ньоне на фестивале документального кино Visions du Réel, а потом ее показывали на канадском фестивале Hot Docs.

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Автор: Лиза Кузнецова