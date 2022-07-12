14 лучших трейлеров недели: Стив Карелл лечит убийцу, а Александр Кузнецов оказывается в Средневековье

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Властелин колец: Кольца власти»

Крупнобюджетный приквел «Властелина колец» (на пять сезонов планируют потратить 1 млрд долларов). Действие разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти и пало королевство Нуменор. В шоу появятся Галадриэль (Морвет Кларк), будущий король Дурин IV (Овэйн Артур), лесной эльф Арондир (Исмаэль Круз) и другие герои (о них мы рассказывали тут).

«Сердце пармы»

Фильм Антона Мегердичева («Движение вверх») по одноименному роману Алексея Иванова. В основе сюжета — завоевание пермских земель Иваном III в XV веке. Русский князь Михаил (Александр Кузнецов) влюбляется в ведьму-язычницу Тиче (Елена Ербакова). Теперь только от Михаила зависит будущее древних суровых земель пармы. В фильме также играют Евгений Миронов и Федор Бондарчук.

«Тела, тела, тела»

Комедийный слэшер студии A24. Во время урагана семь приятелей приезжают на вечеринку к друзьям Дэвиду (Пит Дэвидсон) и Софи (Амандла Стенберг). Ребята начинают играть в игру, где в темноте якобы совершается убийство и нужно найти виновного. Вскоре в компании происходит конфликт, и участники игры обнаруживают, что одного из них и правда убили. В фильме также снялись Ли Пейс («Хоббит») и Мария Бакалова («Борат 2»).

«Сказка»

Новый фильм Александра Сокурова, который описывают как фантастическую историю о событиях Второй мировой войны. «Сказка» вошла в программу Кинофестиваля в Локарно. В ролях — Фабио Мастранджело, Лотар Деег и Тим Эттельт.

«Рассказ служанки», 5-й сезон

Продолжение антиутопии про тоталитарное государство Галаад, где фертильных женщин держат как служанок, чтобы они рожали детей высокопоставленным командорам. Служанка Джун Осборн (Элизабет Мосс), у которой отобрали дочь, готовит восстание. После финала предыдущего сезона теперь на первое место выходит противостояние Джун с Сереной (Ивонн Страховски), вдовой командора Уотерфорда.

«Пациент»

Драматический мини-сериал, где Стив Карелл играет психотерапевта, недавно потерявшего жену. Герой с головой уходит в работу и занимается новым пациентом (Донал Глисон). На одной из сессий клиент признается, что он убивает людей.

«Бивис и Батт-Хед»

Перезапуск популярной взрослой анимации 1990-х, где главные герои — подростки Бивис и Батт-Хед, живущие в вымышленном городке Техаса — снова сидят у телевизора, а еще творят разные глупости: пытаются сверлить дрелью в носу, сплавляются по реке на бревне и обматываются туалетной бумагой.

«Картер»

Корейский боевик, снятый для Netflix постановщиком Чон Бён-гилем («Злодейка»). Придя в себя, главный герой не может вспомнить ничего из своего прошлого, даже собственное имя. Загадочный голос из телефонного звонка называет его Картером и сообщает, что в него заложена бомба, которая взорвется, если он не будет следовать указанием. Герой отправляется на выполнение опасной миссии, а за ним охотятся спецслужбы. В главной роли — Чу Вон («Хороший доктор»).

«Битва у острова Хансан»

Исторический байопик, второй фильм из трилогии режиссера Ким Хан-мина о почитаемом корейцами народном герое — адмирале Ли Сунсине. Первая картина вышла 8 лет назад и побила локальные кассовые рекорды. Главную роль в ней исполнил Чхве Мин-сик («Я видел дьявола»). В новом фильме действие происходит на несколько лет раньше, в 1592 году. Молодого Сунсина играет Пак Хэ-иль («Решение уйти»). Здесь адмирал дает важный бой японским агрессорам, чтобы разрушить их транспортные пути.

«Судзумэ закрывает двери»

Романтическое аниме с элементами фэнтези, снятое режиссером и сценаристом Макото Синкаем. 17-летняя Судзумэ встречает загадочного путешественника и из любопытства открывает странную дверь. Вскоре такие же двери начинают открываться по всей стране и выпускать стихийные бедствия. Теперь Судзумэ придется исправить ошибку и закрыть двери.

«Образцовая семья», 1-й сезон

Криминальная дорама о необдуманных решениях. Глава семейства сталкивается с финансовыми трудностями и сложностями в браке. Однажды он случайно находит попавший в аварию автомобиль, а в нем — немалую сумму наличных. Забрав деньги, герой оказывается под прицелом главы наркокартеля и полицейских из отдела по борьбе с наркотиками. Режиссер проекта — Ким Джин-у («Хилер»).

«Шамшера»

Один из самых дорогих болливудских фильмов. В центре истории — индийская община, борющаяся за независимость от британского владычества. Действие происходит XIX веке в вымышленном городе, где зверствует коллаборационист (Санджай Датт), который пленяет и пытает соотечественников. А отважный герой (Ранбир Капур) восстает против захватчиков.

«Сглаз»

Испанский хоррор о каникулах у бабушки. 13-летняя Нала приезжает из города в сельскую местность. Девочка пытается выяснить, чем больна ее младшая сестра, и вскоре узнает, что их заботливая бабушка на самом деле ведьма, которая не прочь попить кровь внучек.

«День 0»

Малобюджетный филиппинский ужастик про зомби-апокалипсис в отдельно взятой тюрьме. Главный герой сидит за решеткой уже 8 лет. Он научился вести себя тихо и не создавать проблем. Но, когда окружающие внезапно начинают превращаться в плотоядных монстров, мужчина решает во что бы то ни стало вырваться и спасти свою дочь. В главной роли — боец смешанных единоборств Брэндон Вера («Контрольная закупка»).