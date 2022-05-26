Райан Гослинг снова молчит, а Крис Эванс играет засранца: что критики пишут о «Сером человеке» братьев Руссо

15 июля в ограниченный прокат выходит новый блокбастер братьев Руссо «Серый человек», а его премьера на Netflix состоится неделей позже. Критики фильм уже посмотрели, но пока не хвалят. Разбираемся, что зарубежная пресса пишет про блокбастер с громким актерским составом.

О чем это?

Агента ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) по кличке Серый человек обвиняют в предательстве и сажают в тюрьму, но герой сбегает оттуда и становится наемным убийцей. Джентри слишком много знает о тайнах ЦРУ, поэтому бывшие коллеги во главе с Ллойдом Хансеном (Крис Эванс) начинают охоту за ним по всему миру. В фильме также играют Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») и Ана де Армас («Достать ножи»).

Экранизация одноименного шпионского романа Марка Грини находилась в разработке с 2011 года (тогда ее должен был снимать Джеймс Грэй), но активно запустилась лишь при участии Руссо и сейчас считается одним из самых дорогих фильмов Netflix (бюджет — 200 млн долларов). Планируется, что «Серый человек» даст старт франшизе, способной соперничать по популярности с бондианой, а Гослинг еще вернется к роли Джентри в будущем.

Райан Гослинг

И что же критикам понравилось?

Картину в основном хвалят за экшен-сцены, отсылающие к фильмам про Бонда и Борна. Питер Дебрюж из Variety называет «Серого человека» «самым захватывающим оригинальным боевиком Netflix со времен „Яркости“ с Уиллом Смитом». Братья Руссо справились с задачей закрыть потребность зрителя в развлекательном фильме, который не оставляет после себя вопросов о том, куда ушел весь бюджет. «Это максималистский триллер-боевик, комично жестокий, очень бойкий и временами даже веселый», — заключает Леа Гринблатт из Entertainment Weekly.

«В фильме есть все составляющие современного шпионского триллера и много впечатляющих сцен, в которых задействованы самолеты, трамваи и автомобили. Режиссура Руссо больше похожа на „Первый мститель: Другая война“, чем на „Войну бесконечности“: здесь много стильно снятых рукопашных боев. Это удачная попытка сделать хороший боевик с яркой парой главных героев. Без Криса Эванса фильм был бы намного хуже; он играет отъявленного засранца, за которым очень весело наблюдать, а Гослинг выглядит намного сдержаннее, это его очередная молчаливая роль. Ане де Армас, к сожалению, не удается проявить себя так, как она это сделала в фильме „Не время умирать“», — отмечает Джон Нагент из Empire.

Крис Эванс

Хоай Тран Буи из Slash Film остался доволен фильмом, но не Гослингом: «„Серый человек“ — возвращение к боевикам 1980–90-х годов с невероятным экшеном, дурацкими диалогами и очень забавным главным злодеем. Но братьев Руссо кто-то должен остановить. Сначала они сняли Тома Холланда в проходном фильме „По наклонной“, а теперь сделали с Райаном Гослингом то, чего он успешно избегал в своей карьере, — они превратили его в заурядного исполнителя главной роли».

А за что ругают?

Главная претензия к фильму — избитый сюжет и неинтересные персонажи, за которыми скучно наблюдать, из-за чего у режиссеров получился типичный проходной боевик на вечер: «На середине продолжающейся перестрелки в Праге становится практически невозможно отрицать абсолютную бессмысленность происходящего», — Питер Дебрюж, Variety.

«Руссо растратили впустую весь потенциал звездного состава, задача которого сводится лишь к отпусканию дурацких шуточек, а само кино портит репутацию Netflix, который и без того склонен к производству бюджетных фильмов, которые выглядят как подделки под классические боевики», — недоволен Дэвид Эрлих из IndieWire.

Реге-Жан Пейдж и Ана де Армас

«Это скучный и затянутый триллер, а сцены драк тут выглядят скорее хаотичными, чем хорошо поставленными. Единственный плюс фильма — география съемок с впечатляющими локациями, а ко всему остальному создатели, кажется, потеряли интерес. „Серый человек“ — тот самый боевик, который обычно выходит каждый год в конце августа. Но наряду со всеми недостатками ему не хватило даже приличия подождать несколько недель», — разносит фильм Кэри Дарлинг из Preview.

А что сами Руссо говорили про фильм?

В интервью для SYFY Wire Джо Руссо признается: «Мы с Энтони десятилетиями снимаем коммерческие фильмы и получаем от этого удовольствие. „Серый человек“ — как раз такое кино. Это притча о добре и зле, в основе которой также лежит острая проблема патриархата, так как один из наших героев — насильник, но все это завернуто в жанровую оболочку. И мы надеемся, что успех таких проектов позволит нам делать все возможное, чтобы появлялись фильмы вроде „Всё везде и сразу“, потому что для нас очень важно поддерживать авторское кино и режиссеров с более радикальными идеями. Такие фильмы, как „Серый человек“, могут стать для них финансовым фундаментом».