Что происходит в прокате: российский зритель устал от комедий, американскому не понравился новый «Тор»

Комедийная стагнация

В июле сборы российских кинотеатров продолжили снижение: выручка по итогам двух последних уик-эндов не добралась даже до 150 млн рублей. Причина — отсутствие новинок, рассчитанных на максимально широкую аудиторию. Прокатчики пробуют привлечь зрителей российскими комедиями, но это удается плохо. Так, в минувший уик-энд на вершину российской бокс-офиса поднялся фильм «Булки». Для этого картине с Кристиной Асмус в главной роли хватило 20 млн рублей. Вышедшая тремя неделями ранее «Дикая» с Таисией Вилковой за это время довела свою общую кассу до 65 млн рублей. Оба фильма не претендуют на преодоление рубежа в 100 млн рублей. Российскому зрителю, похоже, нужна пауза.

«Артек. Большое путешествие» готовится к рекорду

Более или менее успешно продолжили работать долгожители. Триллер «Одна», возглавлявший российский бокс-офис четыре недели подряд, собрал в общей сложности 232 млн рублей. Это делает его самым кассовым фильмом в жанре хоррора или триллера в истории российского проката. Предыдущий рекорд принадлежал «Невесте» (177 млн рублей). Тем временем «Артек. Большое путешествие» приближается к титулу самого кассового игрового российского фильма 2022 года. По итогам 11 недель проката в копилке семейной комедии с Михаилом Галустяном в главной роли 311 млн рублей. Текущий лидер — спортивная драма «Мистер Нокаут», заработавшая 316 млн рублей.

Зарубежные лидеры

Среди зарубежных релизов лучшую среднюю посещаемость (13 человек на сеанс) продолжил демонстрировать «Бэтмен». Кинотеатры, напомним, посчитали, что имеют право показывать блокбастер, так как у него есть и прокатное удостоверение (прокат отменили всего за день до премьеры), и цифровые копии. Уже на этой неделе фильм Мэтта Ривза преодолеет рубеж в 50 млн рублей. Это больше, чем было год назад у перевыпуска второй части «Властелина колец» (49 млн рублей).

В сегменте арт-мейнстрима неплохо выступает аргентинский фильм «Главная роль». Комедия с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус за две недели заработала 25 млн рублей. Это лучший результат для аргентинского кино в российском прокате. Ранее лидером среди картин из этой латиноамериканской страны в нашей стране был хоррор «Заклятье: Новый ритуал» (19,1 миллиона).

Российские мультфильмы закончились

Анимационные проекты продолжают хорошо держаться на длинной дистанции. Так, мультфильм «Кощей. Похититель невест» студии «КиноАтис» за пять недель заработал 166 млн рублей. Это больше, чем было у анимации СТВ «Бука. Мое любимое чудище» (159 млн рублей). Для прокатчика «Вольга» именно эти два релиза являются самыми кассовыми в 2022 году.

Впрочем, готовая к прокату российская анимация закончилась, до конца лета в графике релизов нет ни одного свежего отечественного мультфильма. Дистрибьюторы с переменным успехом пытаются восполнить дефицит зарубежным независимым контентом. На прошлой неделе в прокат вышел китайский «Побег из космоса» — продолжение франшизы про медведей Буни, новые части которой исправно выходят в наш прокат, но зарабатывают только по большим праздникам. В этот раз сборы относительно неплохие — 14 млн рублей. Абсолютно столько же собирал три года назад на старте «Побег из джунглей».

Нового «Тора» смотрят, но не любят

В США и на международной арене тем временем стартовал один из самых ожидаемых блокбастеров года — проект Marvel «Тор: Любовь и гром». На домашнем рынке кинокомикс заработал в первый уик-энд 135 млн долларов, превзойдя результат фильма «Тор: Рагнарёк» (122,7 млн долларов). При этом зрители в США не очень довольны фильмом: его оценка на ресурсе CinemaScore составляет B+. Теперь аналитики гадают, насколько сильно смешанный сарафан картины повлияет на сборы во второй уик-энд. «Рагнарёк», например, в 2017 году терял 53,5% кассы премьерного уик-энда. С учетом зарубежных рынков в копилке «Любви и грома» уже 302 млн долларов. Самыми кассовыми территориями для проекта Marvel, кроме домашней, пока являются Южная Корея (15,3 млн долларов) и Великобритания (14,8 млн долларов).

Проекты Universal уступают своим аналогам

Мультфильм «Миньоны: Грювитация» за две недели проката заработал в США 210 млн долларов. Это немного меньше, чем было за такой же срок у мультфильма «Миньоны» 2015 года выпуска (215,8 млн долларов). В то же время это значительно превосходит кассу «Гадкого я 3» после двух недель проката (148,7 млн долларов). Другие территории добавили мультфильму Universal еще почти 190 млн долларов. Таким образом, его мировая касса уже на этой неделе преодолела отметку в 400 млн долларов.

Среди других летних блокбастеров отметим «Мир Юрского периода: Господство», собравший в Северной Америке за пять недель 350 млн долларов. Проект по-прежнему отстает от графика предшественника — фильма «Мир Юрского периода 2», у которого на аналогичном этапе проката в копилке было уже 384 млн долларов. Международный прокат принес проекту Universal еще 524 млн долларов, из которых 144 миллиона приходится на Китай.

«Элвис» не впечатлил мир

Наконец, выручка «Элвиса» в Америке за три недели составила 91,1 млн долларов. У «Богемской рапсодии» в 2018-м дела шли лучше — 128,2 млн долларов после трех недель проката. За пределами США фильм Warner Bros. заработал 64 млн долларов. Здесь говорить о повторении успеха байопика Фредди Меркьюри не приходится — международная касса того фильма составила 687,2 млн долларов. Куда более близкий ориентир — «Рокетмен», собравший в 2019 году 96,3 млн долларов в США и еще 98,9 млн долларов в других странах.