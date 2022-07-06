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5 лучших трейлеров недели: Марго Робби расследует убийство, а Черепашки-ниндзя встречают инопланетного монстра

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«Клерки 3»

Продолжение культовых комедий Кевина Смита, которое ждали 16 лет. После перенесенного сердечного приступа Рэнделл Грейвз (Джефф Андерсон) решает снять фильм с Данте Хиксом (Брайан О’Хэллоран) об их работе в магазинчике Quick Stop. Герои проводят кастинг (с Беном Аффлеком!), а еще снова играют в хоккей на крыше. Здесь можно почитать, почему все так ждут «Клерков» и Кевина Смита.

«Эволюция Черепашек-ниндзя»

Анимационный фильм Netflix про черепашек-мутантов из канализации Нью-Йорка, снятый по мотивам одноименного сериала Nickelodeon 2018 года. Действие развивается спустя два года после событий финала шоу. Черепашки-ниндзя встречают незнакомца из будущего. Он прибыл, чтобы просить у них помощи в борьбе с ужасным инопланетным монстром. Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело берутся за дело.

«Амстердам»

Историческая драма Дэвида О. Расселла («Афера по-американски», «Мой парень — псих»). 1930-е. Три друга — врач, медсестра и адвокат (их играют Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон) — становятся свидетелями убийства. В итоге их самих подозревают в преступлении, и герои начинают свое расследование, во время которого узнают о заговоре. В фильме также снялись Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и Рами Малек.

«Три тысячи лет желаний»

Участник Каннского фестиваля, который 8 сентября доберется до российского проката. Во время путешествия по Стамбулу ученая (Тильда Суинтон) находит древний сосуд с джинном (Идрис Эльба). Он предлагает исполнить три ее желания, чтобы получить свободу. Режиссер — Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»).

«Удача»

Испано-американский анимационный фильм Apple TV+. Сэм Гринфилд во всем не везет: то сэндвич к стене прилипнет, то магазинная полка упадет. Все меняется, когда она находит счастливую монетку, но вскоре случайно смывает ее в унитаз! Чтобы вернуть монетку и везение, Сэм отправляется вместе с говорящим котом в Страну удачи.

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В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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