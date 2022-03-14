Empire выпустил большой материал о сиквеле «Аватара». Что мы из него узнали

Журнал Empire поговорил с Джеймсом Кэмероном, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет о создании фильма «Аватар: Путь воды», который выйдет на экраны 16 декабря. Рассказываем, что мы узнали из материала.

О хронометраже

Хронометраж «Пути воды» составит 3 часа. Первая часть шла 2 часа 42 минуты. Джеймс Кэмерон не считает, что это особенно долго. «Не надо ныть насчет длины фильма в кинотеатрах, если ты можешь посмотреть дома залпом восьмичасовой сезон. Уже представляю, как критики пишут: „Невообразимо длинное трехчасовое кино!“ Перестаньте уже наконец ныть! Мои дети по пять часов подряд могут не отходить от экрана, смотря сериалы. Должен уже случиться социальный сдвиг. Не волнуйтесь, вы можете встать и пойти пописать».

Самый длинный из популярных фильмов Кэмерона — «Титаник» — идет 195 минут, а самый короткий, «Терминатор», 107 минут (если не брать в расчет 94-минутный хоррор «Пиранья 2: Нерест»).

Об идее

Идея фильма возникла у Кэмерона во время работы над незаконченной новеллизацией первого фильма, в которой Нейтири познавала «путь воздуха». Там она изучала, как взаимодействуют воздух, ветер и турбулентность, чтобы лучше летать на летающих хищниках — торуках. В сиквеле герои аналогичным образом познают воду.

О сюжете

Если первая часть была мелодрамой о любви между охотницей-на’ви Нейтири и парализованным морским пехотинцем Джейком Салли, то сиквел описывают как семейную сагу. «У меня пятеро детей. Герои всех современных фантастических и фэнтези-фильмов не привязаны к семье. Обычно отношения заставляют тебя перестать бегать и рисковать жизнью, не дают развернуться. Я решил дать своим невероятным героям семью. Из-за этого они в уязвимом положении».

По сюжету Джейк и Нейтири воспитывают детей, пока на'ви ведут партизанскую войну, а люди возвращаются на Пандору, чтобы отомстить за поражение в первом фильме и забрать природные ресурсы планеты. По словам Кэмерона, фильм рассказывает о любви, семье и взрослении во время войны. Среди героев детей — человеческий подросток Паук (Джек Чемпион), осиротевший во время войны, Нетейам и Ло'ак (Джэми Флэттерс и Бритен Далтон), сыновья Нейтири и Джейка, их родная дочь Туктирей (Тринити Блисс) и их удочеренная дочь Кири (Сигурни Уивер).

О мире под водой

Стивен Лэнг

Действие сиквела развернется в океане Пандоры. По сюжету семейство Салли встречается с кланом рифов Меткайина, которым правят Тоновари (Клифф Кёртис) и Ронейл (Кейт Уинслет). Они не в восторге от появления Джейка Салли, так как понимают, что следом к ним домой явятся колонизаторы. Кэмерон считает, что этот момент отражает текущий мировой кризис с беженцами.

Технологическим прорывом тут стало использование техники performance capture, то есть «захвата актерской игры», под водой. Съемки проходили в специальном резервуаре, в который помещалось почти 4 млн литров воды. В нем же был установлен специальный волнопродуктор для имитации подводных течений в океане. Актеры отправились на тренировку на Гавайи, где учились задерживать дыхание под водой у знаменитого фридайвера Кирка Крэка (он тренировал Тома Круза для «Племени изгоев»). На съемках актеры отыгрывали сцены прямо под водой, а дубли длились по две-три минуты.

О возвращении Сигурни Уивер

В первом фильме глава программы «Аватар» доктор Грейс Огустин, которую сыграла Сигурни Уивер, погибла. Но Кэмерон не захотел расставаться с любимой актрисой (36 лет назад она снималась у него в «Чужих») и отдал ей роль девочки-подростка Кири. При помощи CGI и motion capture 72-летнюю Уивер омолодили и превратили в на’ви. Готовясь к роли, актриса проводила время с девочками-подростками, изучая их язык тела, поведение и образ мышления.

О Кейт Уинслет

Кейт Уинслет и Клифф Кёртис

Спустя четверть века после выхода «Титаника» «Путь воды» снова свел Кэмерона с Кейт Уинслет. По словам актрисы, режиссер стал спокойнее, а она, наоборот, гиперактивнее. Для роли Уинслет погрузилась в мир «Аватара», освоила язык на'ви и научилась задерживать дыхание (ее рекорд — 7 минут 14 секунд). Ее Ронейл — преданная и сильная воительница и лидер, которая, будучи беременной, бесстрашно сражается вместе со своим народом за свой дом и семью.

О злодее

Главный антагонист оригинала полковник Майлз Куоритч вернется в сиквеле в виде аватара на’ви. Его начальство нашло способ переносить воспоминания своих лучших солдат в искусственные тела инопланетян (они называются рекомбинантами). 69-летний Стивен Лэнг появится в роли военного и ради одной сцены, где Куоритч появляется в облике человека. Для этого он прошел такую же физическую подготовку, что и для первого фильма. Кроме того, три-четыре раза в неделю Лэнг и Кэмерон занимались вместе кикбоксингом в 5:30 утра.

О будущем франшизы

Кэмерон уверен, что интернет-тролли, которые иронизируют, что из-за 13-летнего перерыва между первой и второй частями никто уже не вспомнит события оригинала, «заткнутся и извинятся», когда увидят фильм. При этом Кэмерон признает, что из-за сокращения между кинотеатральным прокатом и онлайн-релизом, пандемии и появления стримингов «Аватар 2» может не добраться до рекордных сборов предшественника (первый «Аватар» — самый кассовый фильм в истории кино). На данный момент он планирует производство еще трех сиквелов, но не уверен, что будет лично снимать «Аватар 4» или «Аватар 5». У режиссера есть в разработке и другие проекты. «В первом акте „Аватара 4“ произойдет временной прыжок вперед. У этой саги потрясающий размах. Все будет чертовски мрачно и трагично, ждите серьезных последствий. Зрителям надо будет поверить, что надежда есть для всех. И для людей, и для на'ви. Это сага о надежде».

Автор: Михаил Моркин