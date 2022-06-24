«Горр — мрачный зануда». Почему критикам не понравился «Тор: Любовь и гром»?

В мировой прокат выходит кинокомикс «Тор: Любовь и гром» — четвертый фильм про сына Одина в исполнении Криса Хемсворта и вторая часть, над которой работал Тайка Вайтити. У «Любви и грома» пока не такой высокий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: третье место среди четырех «Торов»; у премьеры 71%, хуже только у сиквела «Царство тьмы» (66%); у «Рагнарёка», для сравнения, 93%. Рассказываем, как западная пресса встретила новые киноприключения Тора.

О чем это?

Действие происходит после событий «Финала», где Тор в компании других Мстителей боролся с Таносом. Теперь он пытается разобраться в себе и своем предназначении, но вместо этого приходится разбираться со злодеем Горром (Кристиан Бэйл). Для этого Тор возвращается в Новый Асгард (прежний был уничтожен), где встречает Валькирию (Тесса Томпсон), которая рассказывает ему о Горре. Цель нового антагониста — уничтожить всех богов и отомстить им за то, что те когда-то позволили его маленькой дочери умереть. У Горра есть специальное оружие — Некромеч Вечной Тьмы, который может вызывать монстров.

Бороться с Горром бог грома будет в компании Стражей Галактики, Корга (Тайка Вайтити) и Джейн Фостер (Натали Портман, которой не было в «Рагнарёке»). Борющаяся с раком Джейн стала Могучим Тором, у нее есть Мьёльнир. Молот разрушила богиня смерти и сестра Тора Хела (Кейт Бланшетт) в третьем фильме, но для Джейн он собрался снова.

Что оценили критики?

Кристиан Бэйл

Разножанровость. «Здесь есть хоррор, романтика и драма. Но, по сути, это чистейшая комедия. Она не всегда срабатывает, но достаточно хороша, чтобы развлечь зрителей», — пишет Валери Комплекс (Deadline).

Актерская игра. Практически во всех рецензиях отмечают, что фильм скорее бенефис Натали Портман в образе Могучего Тора, нежели Тора-Хемсворта. Еще выделяют работу Кристиана Бэйла. «Худой и злой, бледный, как зомби, и с пылающими демоническими глазами, Кристиан Бэйл привносит в эту роль много злобной силы», — подчеркивает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. Оуэн Глейберман (Variety) тоже отметил Кристиана Бэйла, который похож на «мертвецки бледного гоблина, скрещенного с клоуном из «Вечера шутов» Бергмана». Питер Брэдшоу (The Guardian) считает, что лучшая работа в фильме — эпизодическая роль Рассела Кроу, который сыграл Зевса.

Отношения Тора-Портман и Тора-Хемсворта. Джейн Фостер теперь не героиня, которую надо спасать, как было в первых двух фильмах (что не нравилось актрисе Натали Портман). Теперь Джейн может не только сама за себя постоять, но и помочь сыну Одина в борьбе с Горром и даже умыкнуть его Мьёльнир. Оказывается, бог грома считал по дням, сколько он не виделся с Джейн (8 лет, 7 месяцев и 6 дней), и он сделал бы все, чтобы вернуть ее. «Между ними происходит какая-то безумная перепалка, и все это напряженно, сексуально и интересно», — отмечает Оуэн Глейберман (Variety). «Лучший фрагмент фильма — остроумный монтаж воспоминаний, который проливает свет на отношения Тора и Джейн», — пишет Дэвид Эрлих (IndieWire).

А что критикам не понравилось?

Крис Хемсворт

Шаблонные главные герои. Валери Комплекс из Deadline отмечает, что в «Любви и громе» видны комедийный талант Вайтити и его умение снимать экшен-сцены, но в картине отсутствуют «важные элементы, которые могли бы превратить фильм о супергероях из хорошего в великий». Например, Вайтити слишком увлекся Джейн Фостер (как уточняет Комплекс, у нее единственной из персонажей хорошо прописана арка), поэтому развитие других героев ушло на второй план. Валькирия и леди Сиф (Джейми Александр) никак не влияют на сюжет. Валери Комплекс добавляет, что, если бы героинь не было в фильме, это бы ничего не изменило. Да и сам Тор получился «поверхностным героем».

Неубедительный злодей. К Кристиану Бэйлу претензий нет, а вот к его герою есть. В «Любви и громе» всплывает еще одна проблема MCU, по мнению Валери Комплекс, — недостаточно яркий злодей. «Зрители должны верить, что он всемогущее существо, которое никто не может победить. Это выглядит неубедительно, потому что в сценарии Вайтити и Дженн Робинсон он получился менее интересным, чем те же Локи, Танос или Хела».

Эту точку зрения разделяет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter): «Обширная предыстория Горра в комиксах Marvel здесь настолько сокращена, что он становится просто еще одним обиженным на мир психом. В фильме, главная цель которого — развлечение, Горр — мрачный зануда, который заставил меня скучать по Хеле Кейт Бланшетт из „Рагнарёка“». При этом Оуэн Глейберман (Variety) считает, что злодей удался.

Крис Хемсворт

Слишком много юмора. Дэвид Руни (The Hollywood Reporter) добавляет, что те приемы Вайтити, который спасли «Рагнарёк», в «Любви и громе» уже не работают: «Вайтити доводит остроумие до утомительных крайностей, <...> фильм слишком сконцентрирован на шутках и юморе, поэтому нам не успевают рассказать захватывающую историю». Например, Корг путает имя Джейн, называя ее то Джейн Фондой, то Джоди Фостер. Питер Брэдшоу считает, что юмор, который казался смелым и свежим в «Рагнарёке», теперь стал чем-то вроде постоянной настройки в программном обеспечении в Marvel.

Спецэффекты. Еще одно замечание Дэвида Руни — «уродливые фэнтезийные визуальные эффекты». «Компьютерной графики так много и она настолько яркая, что выглядит почти анимированной. А резкие переходы от зеленых полей Асгарда в больничные палаты, где лечится Джейн, создают впечатление, что это разные фильмы», — подмечает критик.

Какой вердикт?

Дэвид Эрлих (IndieWire) пишет, что вся франшиза о Торе не нашла еще своего места во вселенной MCU. А четвертый фильм при бюджете в 250 млн долларов не доработан: здесь безвкусные, по мнению критика, декорации, некачественная графика, недописанный, но хорошо сыгранный злодей. Вдобавок первые кадры кажутся удаленными сценами из третьих «Стражей Галактики».

Спасают фильм «комедия, экшен-сцены и игра актеров», заключает Валери Комплекс. Но с качеством экшена Вайтити не все согласны. «По большей части это беспорядочный фильм, который делает паузы для шуток и острот между хаотично поставленными экшен-сценами», — пишет Дэвид Руни. Критик считает, что сценаристы Вайтити и Дженн Робинсон зашли в тупик: «Этот фильм мгновенно забывается. И он не вызывает ни любви, ни грома».