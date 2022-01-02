Театр «Гоголь-центр» закрылся. Вспоминаем, что его команда сделала для кино

29 июня в «Гоголь-центре» объявили о кадровых перестановках: позиции художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева займут режиссер Антон Яковлев и Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую филармонию. Самому театру вернут прежнее название — Театр им. Гоголя, на базе которого в 2012 году Кирилл Серебренников создал «Гоголь-центр», став его художественным руководителем до весны 2021 года. Вспоминаем имена молодых и талантливых актеров, которых открыла для российского кинематографа одна из главных театральных студий страны.

«Чернобыль»

До школы-студии МХАТ занимался в театральной школе. Дебютировал на сцене в мюзикле «Норд-Ост». Воспитанник экспериментального курса Кирилла Серебренникова, из которого появилась «Седьмая студия»; с 2012 года — актер «Гоголь-центра». Снимался в фильмах «Ученик», «Лето» и «Жена Чайковского» Серебренникова, а также в масштабных блокбастерах «Чернобыль» и «Аванпост». Пробовал себя в театральной режиссуре с оперой «Иоланта/opus», а после — с трагикомедией «Море деревьев» (она шла в «Гоголь-центре» с успехом два года).

В январе 2022 года Авдеев исполнил главную роль в новом спектакле Кирилла Серебренникова «Черный монах», премьера которого состоялась в Гамбурге. Среди будущих проектов Авдеева в кино — драма «Далекие близкие» (полнометражный дебют режиссера Ивана Соснина) и фэнтези-сериал Олега Трофима «Горизонт» (им занимаются Валерий Федорович и Евгений Никишов).

«Да и да»

Несмотря на учебу в физико-математическом классе, Александр еще в детстве мечтал о сцене — он занимался в Детском музыкальном театре юного актера. Учился в школе-студии МХАТ на курсе Кирилла Серебренникова. В кино сниматься начал еще до «Гоголь-центра»: в 2007-м вышел сериал «Атлантида» с ним в главной роли. Большим кино для Горчилина стал «Да и да» Валерии Гай Германики.

Знаковыми для карьеры Горчилина оказались роли в фильмах «Ученик» и «Лето» Кирилла Серебренникова. В середине 2010-х он дебютировал в режиссуре: сначала с короткометражной лентой «Русские сказки», позднее — с полным метром «Кислота», который показали на «Кинотавре». В ближайшее время можно будет увидеть Горчилина в драме «Клипмейкеры» Григория Константинопольского и байопике «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, если фильм, конечно, доберется до российского проката.

«Класс коррекции»

Учился в школе с театральным уклоном, но в школу-студию МХАТ поступил с третьей попытки. Стал известен после фильмов «Класс коррекции» и «Хармс», а также сериала «Метод». Из последних работ с участием Кукушкина — сериалы «Колл-центр», «Идентификация» и «Карамора».

Дебютировал в театральной режиссуре в 2019 году со спектаклем «Боженька» по пьесе драматурга Валерия Печейкина. Кукушкин — волонтер множества общественных проектов, в том числе автор благотворительной инициативы «Помощь», которая помогает пожилым людям (фильм о ней вошел в национальный конкурс Beat Film Festival этого года).

«Притяжение»

Несколько лет учился в эстрадно-цирковом училище в Казани, перебрался в Москву и поступил в школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова. За годы учебы почти избавился от заикания и даже стал лучшим на курсе (по сценическому движению). Подрабатывал танцовщиком в ночном клубе! Популярность обрел после роли пришельца Хэкона в фильмах Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение».

Его последние проекты на сегодняшний день — главные роли во втором сезоне «Оптимистов» (Аркадий Голуб) и в сериале «Оффлайн» (Эскобар). Помимо кино и театра, Риналь занимается музыкой — он пишет и выпускает треки под псевдонимом RINAL. Среди будущих проектов Мухаметова — драма о 90-х «Клипмейкеры» Григория Константинопольского и сериал «Там, где цветет полынь» Кирилла Кузина, экранизация одноименного романа Олли Вингет.

«Ученик»

В старших классах Ревенко начала карьеру модели, но переключилась на кино. Училась в школе-студии МХАТ и стала воспитанницей «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. С момента основания и до 2020 года — одна из ведущих актрис «Гоголь-центра». В кино дебютировала еще в 2006-м, но наиболее запоминающиеся образы — подруга главного героя Лида Ткачева в «Ученике» Кирилла Серебренникова и Александра Свечникова в спортивной драме «Движение вверх».

В конце 2010-х у Ревенко случился прорыв благодаря сериалам «Звоните ДиКаприо!» и «Содержанки». Также актриса принимала участие и в международных проектах: российско-казахстанскую драму «Штурм» Адильхана Ержанова показали на Роттердамском кинофестивале этого года. В настоящий момент идут съемки сериала «Содержанки. Перезагрузка», в котором Александра вернется к образу Кати Матвеевой.

«Притяжение», Евгений Сангаджиев крайний справа

Сангаджиев окончил училище искусств в Элисте (отделение хореографии), позже — РАТИ-ГИТИС (актерский факультет) и школу кино и телевидения «Индустрия» (режиссура). Дебютировал в кино в белорусском фильме «Днепровский рубеж», впоследствии снимался у Федора Бондарчука («Притяжение»), Евгения Шелякина («Ч/б») и Павла Лунгина («Братство»).

Во время учебы в «Индустрии» снял несколько короткометражных работ, а в качестве дипломного проекта выпустил сериал Happy End, посвященный миру вебкам-моделинга, где в том числе снялся Горчилин. Среди будущих проектов — сериал «Балет», второй сезон Happy End (в качестве продюсера) и полнометражный дебют «Мальвина»; в нем на главную рассматривался Иван Дорн.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

В конце 2000-х поступил в школу-студию МХАТ, а по завершении учебы попал в труппу театра им. Гоголя, который в 2013-м и стал «Гоголь-центром». Начинал сниматься в сериалах, раскрылся благодаря образу дознавателя в драме «Измена» Кирилла Серебренникова. Среди других примечательных ролей — Иосиф Бродский («Довлатов») и лейтенант ФСБ Валерий Перцов («Адаптация»).

Поворотными в карьере Бесчастного стали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором он сыграл предпринимателя Виталия, и исторический эпос «Этерна: Часть первая», где Бесчастный воплотил образ аристократа Леопольда Манрика. В будущем актера можно будет увидеть в сериале «Балет» Евгения Сангаджиева и нашумевшем «Вызове» Клима Шипенко (Бесчастный снимался на земле, в космос он не летал).

Спектакль «Зойкина квартира», Светлана Мамрешева справа

Начинала с театрального кружка при доме культуры в Кабардино-Балкарии (актриса родом оттуда), поступила в Щепкинское училище, а после на курс к Кириллу Серебренникову, став частью «Седьмой студии». В кино дебютировала еще до «Гоголь-центра» в сериале Андрея Эшпая «Иван Грозный», сыграв Марию Темрюковну. Дебют в большом кино состоялся в драме «Чужая мать» Дениса Родимина.

Работала и над музыкальными постановками, в частности в переосмыслении оперы Чайковского «Иоланта/opus». В 2022 году ожидается премьера фильма Александра Муратова с рабочим названием «Графиня Аиссе» (экранизация одноименного романа народного писателя Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии Исхака Машбаша), в котором Светлана Мамрешева исполнила главную роль — черкешенки Айшет, оказавшейся во Франции.

«Гость»

Училась в школе-студии МХАТ на курсе Кирилла Серебренникова в 2012 году, Стеблина также входит в число воспитанников «Седьмой студии», которые после окончания учебы играли в современных постановках на сценах «Винзавода», МХАТа и «Гоголь-центра». В середине 2010-х начала карьеру в кино, получила главные роли в фильмах «Гость» и «Дачники». Среди ее знаковых сериальных проектов — «Последний министр» и «Секреты семейной жизни».

Один из будущих проектов с участием Екатерины Стеблиной — «Наводнение» режиссера Ивана И. Твердовского по мотивам повестей Евгения Замятина.

«Тобол»

Училась в мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе и участвовала в передаче «Минута славы», где дошла до финала (впоследствии Ян Гэ наряду с актерской начала и музыкальную карьеру). В «Гоголь-центре» работала с момента основания, через несколько лет начала пробовать свои силы в кино. Снималась в небольших ролях, но в масштабных российских блокбастерах «Экипаж», «Тобол», «Черновик», «Притяжение», «Матильда».

В конце 2010-х Ян Гэ дебютировала в режиссуре, сняв два полнометражных фильма, сценарии которых отчасти были автобиографичны. Ленту «Ню» показали на Московском кинофестивале, а картина «Троица» добралась до «Кинотавра». Среди будущих проектов с участием Ян Гэ — биографическая драма о Сергее Есенине «Декабрь» Клима Шипенко и сериал «Черновик» режиссера Сергея Мокрицкого, экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко.

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Автор: Тимур Алиев

Фото: Сергей Карпов / ТАСС