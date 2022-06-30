8 лучших трейлеров недели: Данила Козловский дружит с умной колонкой, а Сара Джессика Паркер становится ведьмой

«Смотри, как они бегут»

Комедийный триллер с Сиршей Ронан и Эдрианом Броуди. Лондон, 1950-е. Отчаявшийся голливудский кинопродюсер решает поставить фильм по популярной пьесе. Вскоре всех участников постановки убивают, и расследовать это берутся уставший инспектор Стоппард (Сэм Рокуэлл) и усердный новичок, констебль Сталкер (Сирша Ронан). Они оказываются в центре преступного сообщества в гламурном театральном мире Лондона.

«13 жизней»

Фильм, основанный на реальных событиях — спасательной операции в Таиланде 2018 года. Тогда юношеская футбольная команда и их тренер оказались в затопленной пещере, где провели 18 дней. В картине снялись Джоэл Эдгертон, Колин Фаррелл и Вигго Мортенсен. Режиссер — Рон Ховард («Игры разума»).

«Фокус-покус 2»

Комедийный хоррор — сиквел фильма 1993 года. 29 лет спустя трое старшеклассников объединяются, чтобы остановить сестер Сандерсон, которые вернулись в современный Салем. В роли обаятельных ведьм снова Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими.

«Харли Квинн», 3-й сезон

Анимация об антигероине DC. В продолжении Харли и Ядовитый Плющ отмечают двухнедельную годовщину отношений и отправляются на вечеринку, похожую на ту, что была в «С широко закрытыми глазами». В третьем сезоне мелькнут Джокер и Бэтмен.

«Страна Саша»

Мелодрама, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале. 17-летний Саша живет с мамой в приморском городке, любит рисовать граффити и кататься на скейте. Он никак не может определиться, куда поступать, и винит в своей нерешительности отца, бросившего его в детстве. Однажды Саша знакомится с Женей, которая помогает ему измениться. В главных ролях — Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и Евгения Громова.

«Люся»

Сериал с Данилой Козловским. Он играет талантливого программиста Сеню, у которого ухудшаются отношения с женой (Дарья Савельева). Лучше всех Сеню понимает умная колонка «Люся», которую он изобрел. «Люся» читает мысли героя и помогает решать проблемы. Но Сеня не подозревает, что сам стал объектом изучения искусственного разума.

«Билет в рай»

Романтическая комедия с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. Они играют разведенную пару, которая вновь объединяется и едет на Бали. Там они планируют помешать их дочери Лили выйти замуж за местного. По их мнению, девушка совершает ту же ошибку, что и они 25 лет назад.

«История кино: Новое поколение»

Документальный фильм, показанный в прошлом году в Каннах. Это экскурс в мир киноиндустрии через фильмы 2010-х. Режиссер, популяризатор и историк кино Марк Казинс, разбирается, что ждет индустрию после пандемии и бума стриминговых сервисов.