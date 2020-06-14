Кинопоиск

На Кинопоиске начнет выходить подкаст «Кинопрофессии» о российской киноиндустрии

Обсудить0

Подкаст «Кинопрофессии» посвящен обратной стороне киноиндустрии. Ведущие Дарья Сафронова и Максим Матющенко берут интервью у профессионалов из разных цехов и узнают, как устроена их работа. Один выпуск — одна кинопрофессия. В первом сезоне уже есть 10 эпизодов — от продюсера и звукорежиссера до колориста и постановщика сцен с животными.

Второй сезон сделан совместно с Кинопоиском. В нем ведущие будут рассуждать о профессиях сценариста, художника по костюмам, композитора и многих других, а также о том, как изменилась индустрия за последние четыре месяца. Подкаст будет интересен всем, кто любит кино — и тем, кто просто его смотрит, и тем, кто его создает, и тем, кто только мечтает попасть на съемочную площадку.

Первый эпизод второго сезона выйдет 7 июля. В нем про профессию сценариста расскажет Роман Кантор («Эпидемия», «Серебряные коньки», «Воланд»). Подписывайтесь на всех платформах, чтобы ничего не пропустить!

Подкаст будет доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Авторы: Даулет Жанайдаров, Дарья Сафронова, Максим Матющенко

Фото: Stevica Mrdja / EyeEm / Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Новинка в подписке — многосерийная криминальная драма о бывшем полицейском, который теряет память после ДТП
В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

2-й сезон «Эпидемии». Как сериал продолжает предугадывать реальность. Гость — Роман Кантор
В предыдущих сериях

Подкаст2-й сезон «Эпидемии». Как сериал продолжает предугадывать реальность. Гость — Роман Кантор

15 июня3
«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

«Дурак», «Левиафан», «Время первых»: 8 российских операторов — о своих фильмах и о профессии

14 июня 202011
Музыкальный редактор Лена Гликсон — об особенностях редкой профессии и работе над четвертым сезоном «Очень странных дел»

Музыкальный редактор Лена Гликсон — об особенностях редкой профессии и работе над четвертым сезоном «Очень странных дел»

10 июня7
Кто придумал «Эпидемию», «Топи» и «Выживших»? 7 наших шоураннеров и креативных продюсеров объясняют, как делается сериал

Кто придумал «Эпидемию», «Топи» и «Выживших»? 7 наших шоураннеров и креативных продюсеров объясняют, как делается сериал

28 декабря 202112

Главное сегодня

Что происходит в четвертой фазе киновселенной Marvel? Рассказываем про то, что уже вышло и что будет дальше

Вчера11
Что происходит в четвертой фазе киновселенной Marvel? Рассказываем про то, что уже вышло и что будет дальше
«Очень странные дела» не только сериал, но еще и книги, игры и комиксы! Рассказываем, о чем они

«Очень странные дела» не только сериал, но еще и книги, игры и комиксы! Рассказываем, о чем они

Вчера1
«Мои герои могли быть совершенно дикими ради эмоциональной искренности». Николас Кейдж — о выборе ролей, Мунке и еде
Интервью

«Мои герои могли быть совершенно дикими ради эмоциональной искренности». Николас Кейдж — о выборе ролей, Мунке и еде

Вчера3
На Кинопоиске начнет выходить подкаст «Кинопрофессии» о российской киноиндустрии

На Кинопоиске начнет выходить подкаст «Кинопрофессии» о российской киноиндустрии

Вчера2
«Повелитель ветра»: как Федор Бондарчук снимался в роли Федора Конюхова в Дагестане
Индустрия

«Повелитель ветра»: как Федор Бондарчук снимался в роли Федора Конюхова в Дагестане

Вчера2
Почему «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» понятен только фанатам
Крупным планом

ПодкастПочему «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» понятен только фанатам

Вчера1
Почему Том Круз — последняя настоящая звезда Голливуда
Портрет героя

ВидеоПочему Том Круз — последняя настоящая звезда Голливуда

3 июля14
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации