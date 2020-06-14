На Кинопоиске начнет выходить подкаст «Кинопрофессии» о российской киноиндустрии

Подкаст «Кинопрофессии» посвящен обратной стороне киноиндустрии. Ведущие Дарья Сафронова и Максим Матющенко берут интервью у профессионалов из разных цехов и узнают, как устроена их работа. Один выпуск — одна кинопрофессия. В первом сезоне уже есть 10 эпизодов — от продюсера и звукорежиссера до колориста и постановщика сцен с животными.

Второй сезон сделан совместно с Кинопоиском. В нем ведущие будут рассуждать о профессиях сценариста, художника по костюмам, композитора и многих других, а также о том, как изменилась индустрия за последние четыре месяца. Подкаст будет интересен всем, кто любит кино — и тем, кто просто его смотрит, и тем, кто его создает, и тем, кто только мечтает попасть на съемочную площадку.

Первый эпизод второго сезона выйдет 7 июля. В нем про профессию сценариста расскажет Роман Кантор («Эпидемия», «Серебряные коньки», «Воланд»). Подписывайтесь на всех платформах, чтобы ничего не пропустить!

Авторы: Даулет Жанайдаров, Дарья Сафронова, Максим Матющенко

Фото: Stevica Mrdja / EyeEm / Getty Images