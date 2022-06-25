Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский снимут сериал для Кинопоиска и Wink. Сценарий написала Паулина Андреева

«Актрисы» — художественный сериал, режиссером которого выступит Федор Бондарчук. Сценарий к нему написала Паулина Андреева (она также была автором драмы «Псих»). Над «Актрисами» работает студия Валерия Тодоровского при участии «НМГ Студии» и Плюс Студии, разрабатывающей оригинальные проекты Кинопоиска.

В сериале создатели покажут реальную жизнь актрис, их страхи, желания и цели. Десять серий поделены на три акта, между которыми пройдет три года, чтобы зрители смогли проследить судьбу героинь во времени. Сериал будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Wink.

Производством проекта займется «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда сериала «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин, шоураннеры Паулина Андреева и Алексей Киселев. Продюсерами проекта станут Валерий Тодоровский и создатели сериалов «Псих» и Happy End Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов и Максим Рыбаков. В числе продюсеров также генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха Ольга Филипук, руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим и директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Паулина Андреева Автор сценария

Для меня большая честь — работать с продюсером Валерием Петровичем Тодоровским. Я очень благодарна ему за доверие и совместное творчество. Сериал «Актрисы» — это очень честная история о главных героях мира театра и кино, актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека — смерть, любовь, страх, успех, потеря — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа.

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Фото: Вадим Тараканов / ТАСС