Что происходит в прокате: рекорды «Одной» в России и «Топ Гана» в мире

«Одна» снова лидирует

В России за минувшие две недели лидер бокс-офиса остался неизменным – триллер «Одна». Картина Дмитрия Суворова за три уик-энда заработала 174 миллиона. Это беспрецедентный результат для российского релиза в июньском прокате. Предыдущий рекорд продержался 11 лет: в 2011 году комедия «All Inclusive, или Все включено» заработала 169 млн рублей (правда, с учетом рынка СНГ). Впрочем, стоит оговориться, что раньше российские продюсеры старались не выпускать свои фильмы в прокат летом, никто не хотел попадать под каток голливудской студийной машины в разгар сезона блокбастеров. В 2022-м эта машина из России уехала.

Возвращение легенды

О былом присутствии большого Голливуда в нашей стране теперь напоминают редкие и отчасти внезапные события. Так, 16 июня в 179 российских кинотеатрах начали показывать «Бэтмена». Представители площадок объяснили «Бюллетеню кинопрокатчика», что имеют право это делать, мол, прокат блокбастера Warner Bros. и DC был отменен всего за день до премьеры, прокатное удостоверение у него имеется, а у многих кинотеатров остались договоры с российским офисом Universal и цифровые копии фильма. Ну а то, что появление «Бэтмена» на больших экранах в России совпало с появлением 4K blu-ray в США, это случайное совпадение.

Как бы то ни было, но сборы «Бэтмена» не потрясают воображение: за два уик-энда он аккумулировал 26 млн рублей, выступив чуть лучше перевыпуска «Бойцовского клуба» (22 млн рублей). Однако по средней посещаемости кинокомикс обгоняет всех — 14 человек на сеансе на второй неделе проката. Для сравнения: у «Одной» 8 человек. У фильма имеются перспективы увеличить кассу до 45–50 млн рублей. Это уже будет сопоставимо с прошлогодним повторным релизом второй части «Властелина колец» (49 млн рублей).

Молодые люди и дикие невесты

Тем временем вышедшая в прокат в начале июня комедия «Молодой человек» собрала 100 млн рублей. После трех уик-эндов ее суммарный бокс-офис — 109 миллионов. Среди молодежных комедий в 2022 году больше пока зарабатывали только «Непослушник» (302 млн рублей) и «Хочу замуж» (232 млн рублей).

Также планку в 100 млн рублей взял мультфильм студии «КиноАтис» — «Кощей. Похититель невест» с 126 млн рублей; среди анимационных релизов года он сейчас занимает третье место. Впереди с большим отрывом «Финник» (440 млн рублей) и «Бука. Мое любимое чудище» (159 млн рублей).

Из новинок следует отметить фильм «Дикая» — примерно про то же самое, что и «Одна» (девушка выживает в полном одиночестве в тайге), только снятый в комедийном жанре. Это уже второй за четыре месяца фильм Владимира Котта, вышедший в российский прокат. Первым был упоминавшийся «Непослушник», и «Дикая», конечно, не так успешна, как он: в первый уик-энд она собрала 26 млн рублей (для сравнения: бокс-офис «Молодого человека» на старте составил 32 млн рублей).

Не лучшее время для арт-мейнстрима

Если жанровое кино у нас собирает более или менее в соответствии с прогнозами, то арт-мейнстрим выстреливает через раз. Стартовавшие на прошлой неделе хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» и криминальная драма Александра Ханта «Межсезонье» не вызвали большого интереса у зрителей. Фильм студии A24 собрал в стартовый уик-энд 6,4 млн рублей. Драма компании «Марс Медиа» заработала 5 млн рублей (плюс 1 миллион, заработанный на предварительных спецпоказах). Если сравнивать этот результат со сборами аналогичных релизов этого года, то он почти совпадает со стартовым бокс-офисом фильма «Оторви и выбрось» (5,5 млн рублей), но значительно хуже результатов «Подельников» (9,8 млн рублей) и «Казни» (10,9 млн рублей). Средняя посещаемость у фильмов Гарленда и Ханта одинаково низкая — 5 человек на сеанс. Это худший показатель в топ-20 российского проката.

«Топ Ган» — первый долларовый миллиардер 2022 года

В США и на международной арене продолжает триумфальное шествие «Топ Ган: Мэверик». Фильм Paramount на пятой неделе проката в Америке вновь оказался на вершине бокс-офиса, доведя свои домашние сборы до 521,7 млн долларов. За пределами США фильм аккумулировал 485 млн долларов. Таким образом, общая касса военного боевика составила чуть более 1 млрд долларов. «Топ Ган» стал первым релизом 2022 года, преодолевшим миллиардный рубеж.

«Мир Юрского периода: Господство» собрал в домашнем прокате 302,8 млн долларов, и с учетом зарубежных рынков его бокс-офис составляет 747 миллионов. До бокс-офиса двух первых частей перезапущенной франшизы Universal далеко: первая заработала в 2015 году 1,671 млрд долларов, сиквел в 2018-м взял 1,310 млрд долларов.

Главным разочарованием для американских кинотеатров в минувшие две недели стал мультфильм Pixar «Базз Лайтер». Спин-офф «Истории игрушек», которому предрекали на старте сборы в районе 100 млн долларов, в свой первый уик-энд заработал почти в два раза меньше, 51 млн долларов. Несмотря на хороший сарафан, на второй неделе сборы мультфильма обвалились на 65%, общая касса в домашнем прокате составила 88,8 млн долларов. Из проектов студии хуже в последние годы сработал только мультфильм «Вперед» (61,6 млн долларов), который вышел в марте 2020 года и успел отработать в прокате до начала локдауна всего две недели. С учетом зарубежных территорий сборы «Базза Лайтера» на данный момент составляют 153,3 млн долларов.

Элвис успешнее Элтона, но скромнее Фредди

Среди голливудских новинок, не имеющих отношения к франшизам, самой успешной стал байопик «Элвис». Фильм стартовал в США с 30,5 млн долларов. Для сравнения: байопик Элтона Джона «Рокетмен» в Штатах заработал в премьерный уик-энд 25,7 млн долларов, а история Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» — 51,1 миллиона. На зарубежных рынках (фильм вышел в 50 странах) «Элвис» собрал 20 млн долларов.

Еще одним жанровым фильмом, вышедшим в американский прокат, стал хоррор «Черный телефон». Он в первый уик-энд собрал 23,4 млн долларов, что заметно больше, чем у хоррор-хита прошлого июля — «Время» М. Найта Шьямалана (16,9 млн долларов). Еще 12,4 млн долларов «Телефону» принес международный прокат.

Автор: Василий Гришин