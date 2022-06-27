На Кинопоиске выйдет комедия «Кибердеревня». Ее снимут Валерий Федорович и Евгений Никишов

24 июня Кинопоиск представил Плюс Студию — продюсерский центр, который будет заниматься производством оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра (раньше он назывался Яндекс Студией). Среди этих проектов — научно-фантастический сериал «Кибердеревня». Кинопоиск разрабатывает его вместе с новыми партнерами — компанией «Место силы» продюсеров и шоураннеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Анна К»).

О начале работы над сериалом обьявил руководитель Плюс Студии Михаил Китаев на встрече, которая прошла на Плюс Даче в Парке Горького. 10-серийная сай-фай-комедия «Кибердеревня» расширит вселенную, созданную авторами YouTube-канала birchpunk. Режиссером выступит Сергей Васильев. Сюжет посвящен Николаю, который живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод.

«В „Кибердеревне“ мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство. Это как если бы в одном сценарии сошлись „Любовь и голуби“ и „Звездные войны“», — рассказали продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В каждой новой серии проекта персонажи оказываются в новой уникальной локации. В сериале зрители увидят более 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров. Старт съемок состоится до конца 2022 года.