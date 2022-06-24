14 лучших трейлеров недели: Дарт Вейдер отдыхает на пляже, а Чебурашка оживает

«Мажор», 4-й сезон

Действие разворачивается спустя девять лет после событий третьего сезона. Игорь Соколовский (Павел Прилучный) ушел из полиции и теперь работает с бывшим конкурентом Игнатьевым. Герой прожигает свою жизнь, пока случайно не узнает, что у него есть 9-летняя дочь Соня (Виталия Корниенко). Соколовский хочет наладить с ней контакт, но этому может помешать прошлое героя. В четвертом сезоне также снялись Карина Разумовская (Вика Родионова) и Любовь Аксенова (Катя).

«Чебурашка»

Полнометражный игровой фильм, где Чебурашку создали с помощью компьютерной графики. Здесь он не игрушка, а настоящий зверек. Гена (Сергей Гармаш) стал простым садовником, а вместо старухи Шапокляк появится директор шоколадной фабрики Римма (Елена Яковлева). О том, как работали над новым образом героя, читайте здесь.

«Очень странные дела», 4-й сезон, 2-я часть

Первая часть четвертого сезона появилась на Netflix 27 мая (наши впечатления о ней можно найти тут), а оставшиеся две серии выйдут 1 июля. Это трейлер ко второй части сезона, где новый злодей Векна продолжает охотиться за жителями Хоукинса. Главные герои пытаются ему противостоять с помощью музыки, а Одиннадцать (Милли Бобби Браун) тренируется, чтобы вернуть прежние силы. Хронометраж финальной серии — более двух часов.

«Наследие», 1-й сезон

Научно-фантастический сериал о постапокалиптическом мире, где человечество оказывается на грани вымирания. Чтобы восполнить популяцию, биоинженеры Александр (Егор Бероев) и Елизавета Гордеевы (Ольга Макеева) и генетик Петр Титов (Алексей Серебряков) разработали программу «Наследие». Ученые проводят в криогенном сне 100 лет, чтобы в будущем разморозить здоровые эмбрионы. Но первое поколение новых людей оказывается не таким, как они рассчитывали.

«ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы»

Фигурки Lego из звездной саги отправляются в отпуск. Дарт Вейдер устанавливает шезлонг на пляже, проекция Оби-Вана Кеноби беседует с посетителями бара, Джабба Хатт зажигает на танцполе, а C-3PO и R2-D2 носят рождественские свитера.

«Одержимая»

Детективный триллер с Лукерьей Ильяшенко. Она играет судмедэксперта Лизу, которая любит одноразовый секс. Однажды на секционном столе перед Лизой оказывается тело девушки, с которой она накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины. Вскоре и другие любовники Лизы уходят из жизни и оказываются на столе судмедэксперта. На их телах та же фотография. Вместе с напарником Лиза начинает расследование. В числе сценаристов — Наталья Кудряшова («Герда», «Доктор Лиза»).

«Крокодил Лайл»

Мюзикл, основанный на одноименной детской книжке. Семья Примм переезжает в Нью-Йорк, где выясняется, что в их доме на чердаке живет поющий крокодил Лайл (хозяин дома, которого играет Хавьер Бардем, забыл об этом упомянуть). Лайл помогает адаптироваться после переезда маленькому Джошу Примму (Уинслоу Фегли). Но злобный сосед мистер Грампс хочет, чтобы зверя изолировали от людей.

«Искаженный дом»

Корейский ужастик. Обычное семейство вынужденно переезжает и селится в отдаленном доме. В первую же ночь все члены семьи видят странные сны, а мать начинает слышать странные звуки. Ее муж напрасно не придает происходящему значения: ночные кошмары становятся все более пугающими, а вымысел — неотличимым от реальности. В главной роли — Со Ён-хи («Преследователь», «Осатаневшая»).

«Хорошая хозяйка»

Еще один хоррор про нехорошую недвижимость, теперь из ЮАР. Главная героиня устраивается работать прислугой к белой женщине. Там ее сразу предупреждают о правилах поведения в доме, главное из которых — никогда не заходить в комнату хозяйки. Вскоре женщина начинает подозревать, что на жилище наложено проклятие, а с хозяйкой что-то не так. Картина была впервые показана на фестивале в Торонто и получила теплый прием критиков.

«В поисках тела»

Японский хоррор, снятый по одноименной манге. В центре истории — обычная старшеклассница (Канна Хасимото) и ее друзья, которые оказываются заложниками мстительного призрака в красном одеянии. Ребятам нужно отыскать в школе части человеческого тела к определенной дате, иначе злобное привидение появится снова и начнет их убивать.

«Задача трех тел», 1-й сезон

Китайский сериал по одноименному фантастическому бестселлеру Лю Цысиня. История вращается вокруг ученых во времена культурной революции и в начале XXI века. Пока они совершают открытия, военные и спецслужбы приходят к выводу, что кто-то или что-то пытается затормозить научно-техническое развитие человечества.

«Викрант Рона»

Приключенческий детектив из Сандалвуда (кино на языке каннада). Действие происходит в начале XX века. Главный герой отправляется в забытую деревушку в тропических лесах, где при вмешательстве потусторонних сил исчезают местные жители.

«Варвар»

Триллер об ужасах онлайн-букинга. Приехав в новый город на собеседование по работе, героиня (Джорджина Кемпбелл) обнаруживает, что в забронированном ею доме уже живет другой постоялец (Билл Скарсгард). Согласившись все же остаться на ночевку, героиня вскоре обнаружит в подвале секретную дверь.

«Темные очки»

Дублированный трейлер хоррора Дарио Ардженто («Джалло», «Мастера ужасов») к его российскому прокату. В день полного солнечного затмения в Риме маньяк выслеживает и убивает эскортниц. Диана (Иления Пасторелли) едва не становится его жертвой. Спасаясь от преследования, она попадает в автокатастрофу, после чего теряет зрение. Но убийца продолжает за ней охотиться.