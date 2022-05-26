Робот-кот — звезда фильма «Базз Лайтер». А что еще о нем пишут критики?

В мировом прокате идет мультфильм «Базз Лайтер». Это спин-офф «Истории игрушек», над которым студия Pixar работала более пяти лет. Сюжет посвящен настоящему космическому рейнджеру Баззу Лайтеру (его озвучил Крис Эванс), который затем стал прототипом игрушки мальчика Энди из оригинального мультфильма.

Точной даты онлайн-релиза у анимации пока нет. Вероятно, она появится на Disney+ после двух или трех с половиной месяцев показа в кинотеатрах. Прокатное окно может уменьшиться, так как сборы у анимации небольшие. В США мультфильм вышел в прокат 17 июня и в минувший уик-энд собрал 51 млн долларов (бюджет оценивается в 200 млн долларов). По данным Disney, мировая касса проекта — 85,6 млн долларов. При этом зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes — 85%.

Это первый фильм Pixar, широко показанный в кинотеатрах с 2020 года (в США мультфильмы «Душа», «Лука» и «Я краснею» сразу отправлялись на Disney+). Рассказываем, как премьеру встретили зарубежные критики.

О чем это?

Космонавт Базз Лайтер путешествует по галактике с роботом-котом Соксом и другими членами экипажа. Однажды они попадают на планету, где растет нечто, захватывающее людей в тиски, и где остались только покрытые ржавчиной роботы. Сотням сотрудников на борту корабля приказано построить временное убежище, в то время как Базз проводит серию испытательных полетов в космос, чтобы понять, как спасти команду. Дальше анимация превращается в «Интерстеллар»: после 60-секундного полета герой возвращается на планету, и оказывается, что там прошло четыре года.

Режиссером выступил ветеран Pixar Энгус МакЛэйн («В поисках Дори»), за музыку отвечает композитор «Бэтмена» Майкл Джаккино, а члена экипажа Мо Моррисона озвучивает Тайка Вайтити.

Что оценили критики?

Новый взгляд на героя и его кота. Получается, что Базз Лайтер — герой фильма, а Энди из «Истории игрушек» посмотрел эту картину и захотел фигурку оттуда. Тут же зрители наконец видят Базза без шлема и в гражданской одежде, как пишет Питер Брэдшоу (The Guardian). Развитие героя тоже понравилось: он учится не геройствовать в одиночку, а принимать помощь.

Отдельно критик упоминает робота-кота Сокса, который добавляет фильму «добродушного веселья». Дэвид Руни (The Hollywood Reporter) тоже считает, что Сокс — «симпатичный вариант классического для проектов Disney напарника-животного у героя». По словам журналиста, все смешные сцены связаны преимущественно с Соксом, который умеет выкашливать не куски шерсти, а паяльную лампу или дротик с транквилизатором.

Качество анимации. «Визуальные эффекты захватывают дух, а детализированное изображение персонажей восхищает», — пишет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter). Это мнение поддерживает Валери Комплекс (Deadline): «Анимация великолепна и гиперреалистична. Иногда я даже не могла понять, анимация это или реальные съемки».

Озвучка Криса Эванса. В оригинальной серии герой говорил голосом Тима Аллена, который, по оценке Variety, смог передать «сочетание героизма и глупого нарциссизма» Базза. Критик Уоэн Глиберман считает, что Эванс проделал хорошую работу, но при этом потерял связку с манерой Аллена. «Из-за этого персонаж кажется менее забавным, на ступеньку более заурядным», — добавляет критик. «Главному герою дан великолепный голос Криса Эванса, уравновешивающий героизм и способность ошибаться с теплотой», — развивает его мысль Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

История в духе Pixar. Питер Брэдшоу из The Guardian пишет, что «Базз Лайтер» встраивается в фильмографию студии. «Это анимационное приключение в духе классической научной фантастики. Возможно, не самый лучший продукт Pixar, но он напоминает вам, за что мы любили студию в первую очередь: остроумие, веселье, истории и душевность», — добавляет критик. «Это забавный спин-офф, откликающийся в сердце, увлекательный и вызывающий чувства ностальгии мультфильм для просмотра с попкорном», — уточняет Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Квир-персонаж. Валери Комплекс (Deadline) подчеркивает, что «Базз Лайтер» — первая реальная попытка Disney отчетливо изобразить квир-персонажа в анимации. Речь про героиню Алишу, у которой есть партнерка. «Это не объясняется, не показывается за кадром, отдельно на это не обращают внимания. На самом деле, именно так это и следует изображать», — добавляет критик.

А что не понравилось?

Дэвид Руни (The Hollywood Reporter) отмечает, что это проект Pixar среднего уровня. Он понравится детям и тем, кому дорога серия «История игрушек» или научная фантастика 1980–90-х годов. Но, по словам критика, «Базз Лайтер» не дотягивает до уровня другого космического проекта студии — «Валли».

Еще один недостаток Валери Комплекс из Deadline видит в том, что мультфильм слабо связан с «Историей игрушек», а второстепенные герои чаще интереснее самого Базза Лайтера. Вдобавок сюжет иногда становится запутанным и затянутым.

Дэвид Эрлих из IndieWire уверен, что «Базз Лайтер» — неинтересный спин-офф, пригодный только для Disney+, а не для большого экрана, и это как раз пример проекта по популярной франшизе, для которого были созданы корпоративные стриминги.