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«Нам нужен был живой зверек». Как придумали нового Чебурашку?

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«Чебурашка» — полнометражный игровой фильм, в котором главный герой выглядит не как игрушка, а как живое существо. Да и Гена здесь не крокодил, а простой садовник (его играет Сергей Гармаш). Елена Яковлева исполнила роль главной антагонистки — директрисы шоколадной фабрики Риммы, напоминающей старуху Шапокляк. В фильме Чебурашка будет настоящим зверьком, а не игрушкой. Его создают в помощью живой съемки, CG-графики и технологии захвата движений.

Согласно сюжету Чебурашка попадает в маленький город у моря, где знакомится с мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад.

Сергей Гармаш на съемках
Сергей Гармаш на съемках
Ева Смирнова на съемках
Дмитрий Лысенков и Елена Яковлева на съемках
Режиссер Дмитрий Дьяченко
Елена Яковлева на съемках

Съемки проходили осенью 2021 года в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. В частности, зрители увидят парк-дендрарий, морскую набережную и санаторий им. Орджоникидзе. Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). «Чебурашка» — совместный проект студии Yellow, Black and White и видеосервиса Start, созданный при участии «Союзмультфильма», телеканалов «Россия 1» и СТС. Фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года, а пока можно посмотреть его тизер-трейлер, где впервые показывают нового Чебурашку. Мы расспросили создателей фильма о том, как они разрабатывали образ любимого героя детства.

Виталий Шляппо

Соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White

Как должен выглядеть новый Чебурашка, было понятно сразу: естественно, он должен выглядеть… как Чебурашка. Потому что все люди в нашей стране начиная с трех лет могут Чебурашку подробно описать. И самым неприятным было бы не попасть новым образом в это некое коллективное представление. А вот дальше начинаются нюансы.

Во-первых, Чебурашек было несколько. Был герой советского мультфильма (причем в течение лет он менялся), был герой японского сериала (который тоже сильно отличался), были бесчисленные олимпийские Чебурашки, и, наконец, недавно появился обновленный Чебурашка «Союзмультфильма». И если все эти изображения положить рядом, то все они неуловимо различаются. Но главная проблема была даже не в этом, а в том, что архетипичный Чебурашка все-таки кукла. А нам нужен был живой зверек. Невероятно обаятельный, но при этом очень подвижный, ловкий, который живет в апельсиновой роще, питается апельсинами и запросто может спастись бегством от своих врагов. Словом, нам нужно было создать Чебурашку, каким бы он мог быть, если бы реально существовал в дикой природе.

Посмотрите на мульт-Чебурашку: у него же не ноги, а какие-то две меховые булочки, на таких ногах невозможно ни от кого убежать, в природе таких ног (без коленей) не бывает. Руками кукольный Чебурашка едва дотягивается до своего рта, и почесать ухо сверху точно не сможет, зубы у Чебурашки тоже не просматриваются, значит, он не может жевать. И так далее и так далее. Так что нам пришлось пройти довольно долгий путь в создании образа, и на момент, когда я это рассказываю, он еще не закончен.

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Фото: Wikimedia Commons

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