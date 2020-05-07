10 лучших трейлеров недели: Ана де Армас играет Мэрилин Монро, а Гарри Стайлс — полицейского

Байопик Эндрю Доминика («Ограбление казино») о голливудской актрисе Мэрилин Монро, которую играет Ана де Армас. Сам режиссер описал «Блондинку» как «фильм для нелюбимых детей со всего мира, как будто у „Гражданина Кейна“ и „Бешеного быка“ родилась дочь». Сюжет посвящен тому, как детская травма влияет на уже повзрослевшего человека. «Это своего рода фильм о бессознательном. Трагедия о нежеланном ребенке, который затем становится самой желанной женщиной в мире». Фильм снят по одноименной книге Джойс Кэрол Оутс. Премьера — 23 сентября на Netflix.

Драма основана на одноименном бестселлере Бетана Робертса. Режиссер — Майкл Грандадж («Гений»). Англия, 1950-е годы, когда гомосексуальность являлась преступлением. Преподавательница Марион (Эмма Коррин) влюбляется в полицейского по имени Том (Гарри Стайлс). Он же испытывает чувства к искусствоведу Патрику (Дэвид Доусон). Спустя 40 лет главные герои вновь собираются вместе, чтобы вспомнить свою молодость. Фильм появится 4 ноября на Prime Video.

Экранизация одноименного романа Джейн Остин (по нему уже ставили телесериалы в 1995-м и 2007-м). В версии Netflix главную роль играет Дакота Джонсон. Снимает фильм театральный режиссер Кэрри Крэкнелл (она поставила на Бродвее шоу Sea Wall/A Life с Джейком Джилленхолом), это ее кинодебют. Семья Энн Эллиот (Джонсон) находится на грани банкротства. После семи лет разлуки девушка встречает капитана Фредерика Уэнтворта (Космо Джарвис), с которым когда-то разорвала помолвку. Теперь у героев есть шанс наладить отношения. Премьера — 15 июля на Netflix.

Анимационный фильм режиссеров Джоэля Кроуфорда и Хануэля Меркадо («Семейка Крудс: Новоселье») о коте-авантюристе из мультфильмов про Шрэка. Премьера в мире — 2 сентября.

Экранизация одноименного романа Роальда Даля об одаренной девочке Матильде. Режиссером выступил Мэттью Уорчас («Гордость»). Сценарий адаптировал Деннис Келли («Черное море»). Пятилетняя Матильда Вормвуд умна не по годам и обладает экстраординарными способностями. Она отправляется на учебу в школу Кранчем, где правит деспотичная директриса Агата Транчбулл (Эмма Томпсон), терроризирующая учеников. Премьера состоится на Netflix 2 декабря.

Продолжение сериала про тематический парк, населенный андроидами-хостами. В грядущем сезоне будет показан новый парк с декорациями мафиозной Америки 1930-х. Джеффри Райт, Эд Харрис, Тандиве Ньютон, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Анджела Сарафян и Аарон Пол вернутся к своим ролям. Премьера — 26 июня на HBO Max.

Фильм-катастрофа о непредвиденной ситуации в самолете, следующем из Инчхона на Гавайи. Вскоре после вылета пассажиры и персонал внезапно начинают демонстрировать признаки заражения неизвестной болезнью, и становится ясно, что судно подверглось биотеррористический атаке. Оперативный штаб пытается добиться посадки самолета, но сделать это оказывается не так просто. В ролях — Сон Кан-хо («Паразиты»), Ли Бён-хон («Я видел дьявола») и Чон До-ён («Большой куш»).

Первая картина из фантастической дилогии о приключениях пришельцев в древней и современной Корее. Во времена государства Корё мудрый даос решает создать наделенный невероятной силой клинок, а в наши дни группа инопланетян прибывает на Землю. Неожиданно открывшийся временной портал, связывающий древность и 2022 год, вносит хаос в существующий порядок. У руля проекта — король корейского бокс-офиса Чхве Дон-хун («Воры», «Убийство»).

Болливудское супергеройское фэнтези, основанное на индийской мифологии. Легенды гласят, что брахмастра — самое мощное и точное оружие в истории человечества, но использовать его можно только раз в жизни. Действие происходит в наши дни вокруг молодого человека по имени Шива (Ранбир Капур), который обнаруживает в себе загадочную связь с брахмастрой. Планируется, что картина станет началом франшизы под названием Астраверс (The Astraverse).

Аниме-адаптация одноименной манги. Первокурсница Тамаки в школе занималась волейболом, а чтобы пользоваться большей популярностью среди парней, переключилась на большой теннис и однажды случайно попала мячом в планер студента Даисукэ. Тамаки не в состоянии оплатить ремонт и вынуждена вступить в авиационный клуб в качестве его помощницы. Режиссер аниме — Масаки Татибана («Токийское восьмибалльное»).