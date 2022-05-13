На Apple TV+ вышел ромком «В ритме ча-ча-ча» с Дакотой Джонсон. Почему его стоит посмотреть?

17 июня на сервисе Apple TV+, пока что доступном в России, выходит фильм «В ритме ча-ча-ча» с Дакотой Джонсон. Это романтическая комедия, получившая приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс». На смотре картиной заинтересовалась Apple, купив ее за 15 млн долларов (самая крупная сделка на фестивале, рекорд — 25 млн долларов за «CODA: Ребенок глухих родителей», который тоже приобрела Apple в прошлом году). Это второй фильм 25-летнего режиссера Купера Рэффа, который снова сыграл главную роль в своей картине. Вот почему она заслуживает вашего внимания.

Небанальный сюжет

Эндрю (Рэфф) — 22 года, он окончил колледж и возвращается домой, но что делать дальше, не знает. Он устраивается на работу в местной забегаловке и спит в комнате младшего брата Дэвида (Ивэн Ассанте). Однажды Эндрю отправляется вместе с братом на бат-мицву его одноклассницы. Там герой оживляет скучную вечеринку и заставляет школьников выйти на танцпол. Это так нравится их матерям, что они просят Эндрю провести праздник и для их детей. Так у Эндрю появляется свое дело, благодаря которому он знакомится с Домино (Дакота Джонсон). Она воспитывает дочь с аутизмом, Лолу (Ванесса Бергхардт), от предыдущих отношений. Между Домино и Эндрю, который отлично ладит с Лолой, завязываются теплые отношения.

Рэфф рассказал, что начал писать сценарий на втором курсе колледжа. Он тогда разговаривал с мамой, которая воспитывала его сестру с инвалидностью Андреа и посвящала ей все свободное время. Так появился персонаж Домино, и Рэфф начал придумывать подходящий сюжет для нее.

Режиссер-вундеркинд

Купер Рэфф и Ивэн Ассанте

В 2020-м дебютный фильм Рэффа «Вписка» получил главный приз американского фестиваля SXSW (режиссер снял его в 22 года за 15 000 долларов). После «Вписки» СМИ прозвали Рэффа «Ричардом Линклейтером для миллениалов». Второй фильм Рэфф выпустил спустя два года, уже со звездой Дакотой Джонсон. Здесь Рэфф тоже выступил и режиссером, и сценаристом, а еще сыграл главную роль — бывшего студента Эндрю, который после учебы вернулся в родной город. По оценке IndieWire, его вторая работа получилась «камерной, но при этом обезоруживающе искренней инди-драмой о потерянности в собственной жизни». Видно, что Рэфф, как пишет Variety, «обладает чутьем прирожденного режиссера». В картине «В ритме ча-ча-ча» , по мнению критиков, Рэфф сохранил сильные стороны дебюта с уникальной авторской точкой зрения.

Кстати, осенью начнутся съемки третьего фильма Рэффа — «Мусорщиков» с Дэвидом Харбором из «Очень странных дел» в главной роли.

Дакота Джонсон в роли матери ребенка с аутизмом

Дебют Рэффа с нанобюджетом вызвал интерес в индустрии. Режиссер предложил роль Джонсон через ее агента, и актриса согласилась (хотя изначально предполагалось, что ее героиня будет старше). Она также впервые выступила как продюсер, что дало ей больше творческой свободы. По ее словам, раньше команду раздражало, когда она импровизировала перед камерой, но с Рэффом все было по-другому. «Некоторых людей это действительно раздражает, они говорили: „Ты просто актриса. Откуда ты знаешь, как надо?“ Но у меня есть мозги. Я думала, поскольку это мой фильм, потому что я его продюсер, никто не сможет запретить мне что-то делать», — поделилась актриса. После теплого приема фильма у Джонсон как актрисы и продюсера появились идеи будущих проектов: «Я всегда мечтала сделать масштабный экшен. Хотела сыграть, например, женщину — Индиану Джонса».

Инклюзивность

Ванесса Бергхардт и Дакота Джонсон

В рецензиях «В ритме ча-ча-ча» сравнивают с «CODA: Ребенок глухих родителей». Оба проекта засветились на «Сандэнсе», их купила Apple, а еще в двух фильмах играют особенные актеры. В «CODA» снялись глухие и слабослышащие актеры Марли Мэтлин, Трой Коцур (получил за роль «Оскар») и Дэниэл Дюран. Здесь Лолу, дочь Домино, играет Ванесса Бергхардт, у которой, как и у ее героини, есть расстройство аутистического спектра. По словам Рэффа, кастинг для роли Лолы проводили по всей стране. «Я просто заплакал, когда увидел пробы Ванессы, не знаю почему. Она была совсем не такой, как было прописано в сценарии. Но, после того как я посмотрел ее прослушивание, сразу позвонил продюсеру Ро Доннелли и сказал, что нашел Лолу», — добавил режиссер.

Искренность

Критики отмечают, что это легкий, обаятельный и типичный фильм для «Сандэнса». «В ритме ча-ча-ча» не только инди-ромком, но и трогательная история взросления, где главный герой учится справляться со своими детскими страхами (фильм начинается с флешбэка с 12-летним Эндрю), ищет свое дело, параллельно работая в фастфуде. Отношения Эндрю и Домино, которая старше его, что не так часто показывают в ромкомах, в кадре остаются платоническими, поэтому фильм сравнивают с «Лакричной пиццей».