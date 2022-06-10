Рассказываем, что известно о финале «Форсажа». Кстати, все предыдущие части уже доступны на Кинопоиске!

В Плюсе на Кинопоиске появилась восьмая часть «Форсажа» (все другие фильмы, в том числе последний на данный момент, девятый, тоже доступны по подписке в нашем онлайн-кинотеатре). Фанатов семейной киносаги еще ждет масштабный финал, который поделили на две части. Планируется, что десятый фильм выйдет в мае 2023 года, а одиннадцатый — в 2024-м. Собрали подробности продолжения.

В финале появится бабушка Торетто

Чем ближе к финалу, тем больше мы узнаем о семье Доминика Торетто. В девятой части зрители познакомились с его братом Джейкобом (Джон Сина). В десятой части появится бабушка Доминика и Джейкоба, которую сыграет Рита Морено («Вестсайдская история»). «Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и теперь я очень рад тому, что она сыграет мою бабушку», — рассказал Вин Дизель в соцсетях. В 2021-м актер рассказывал, что финальные части будут посвящены другим членам семьи Торетто. Например, велись переговоры о том, кто сыграет маму героев.

Джейсон Момоа — новый злодей

Помимо Морено, в касте еще один новичок — Джейсон Момоа («Дюна», «Аквамен»). Во время премьеры «Бэтмена» актер подтвердил, что сыграет злодея. Другие подробности его героя пока неизвестны. Например, будет ли персонаж Момоа связан с другой антагонисткой серии, хакершей Сайфер (Шарлиз Терон).

К касту также присоединились Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор и Алан Ричсон, но кого они сыграют — неизвестно. Ветераны франшизы тоже в деле.

А вот Дуэйна Джонсона ждать не стоит

Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж 8»

В киносемье «Форсажа» начались размолвки с Дуэйном Джонсоном, который играл спецагента Люка Хоббса. Он охотился за Домиником и Брайаном (погибший Пол Уокер), появлялся в пятой, шестой, седьмой и восьмой частях франшизы, а также в спин-оффе «Хоббс и Шоу». В девятой части Хоббса уже не было, так как между Дизелем и Джонсоном возникли разногласия на съемочной площадке восьмого фильма.

При этом Вин Дизель хочет, чтобы Джонсон вернулся в финале, и даже записал видеообращение в Instagram. «Мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не проходило ни одного праздника, чтобы они не поздравляли тебя. Много лет назад я сказал тебе, что выполню обещание Полу. Я поклялся, что десятая часть будет лучшим финалом. Ты должен появиться в ней, не оставляй вот так франшизу, у тебя в ней важная роль», — просил Дизель. Но Скала остался непробиваемым и назвал пост Дизеля «манипуляцией».

У десятого фильма будет новый режиссер

Изначально десятую часть должен был поставить Джастин Лин, режиссер пяти фильмов франшизы (третьего, четвертого, пятого, шестого и девятого). Но Лин ушел из проекта спустя несколько дней после старта съемок в апреле. Он говорил, что это произошло по его собственному желанию, но инсайдеры Deadline говорят, что дело может быть в творческих разногласиях. Лин был одним из сценаристов фильма и останется его продюсером.

Новый режиссер — Луи Летерье, у которого достаточный опыт в съемках экшенов. Он снимал «Невероятного Халка», «Перевозчика», «Иллюзию обмана» и «Битву титанов».

В финале героям придется много путешествовать по миру

Джейсон Момоа на съемках фильма «Форсаж 10» в Риме

Известно, что съемки десятой части пройдут в Великобритании, Португалии и Италии (команду заметили в Риме и Турине). Вероятно, позже станет известно и о других локациях. Актер Тайриз Гибсон (Роман Пирс, друг детства Брайана, появившийся в «Двойном форсаже») рассказывал, что они с Лудакрисом хотели, чтобы съемки «Форсажа» провели в Южной Африке. «Южной Африке нужны любовь и участие в этой франшизе. Было бы удивительно снять что-то там. Например, в Кейптауне, где прекрасный вид на океан», — добавил актер.

А еще там могут быть музыкальные номера (но это неточно)

Летом 2021 года Вин Дизель поделился на шоу Келли Кларксон, что хотел бы сделать мюзикл «Форсаж». Была бы это театральная постановка или отдельный фильм, актер не уточнил. Больше Дизель не упоминал эту идею, но мы надеемся, что в финальных частях может появиться семейный хор во главе с Домиником Торетто.

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Фото: Cobra Team / BACKGRID / Legion-Media