14 лучших трейлеров недели: Тимоти Шаламе озвучивает мультфильм, а Дуэйн Джонсон летает

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«Черный Адам»

Кинокомикс DC об антигерое, которого играет Дуэйн Джонсон. Черный Адам провел 5 тысяч лет в тюрьме после того, как получил силы египетских богов. Он освобождается из заключения, чтобы исправить современный мир. Перед Черным Адамом стоит выбор — помогать людям или перейти на сторону зла. В фильме также снялись Сара Шахи и Пирс Броснан.

«Добыча»

Приквел культовой франшизы «Хищник». Режиссер — Дэн Трахтенберг («Пацаны», «Черное зеркало»). Действие развивается 300 лет назад на землях команчей. Женщина-воин Нару (Эмбер Мидфандер) пытается защитить свое племя от одного из первых Хищников, высадившихся на Земле.

«Песочный человек»

Телеэкранизация комикса Нила Геймана для Netflix. Морфей (Том Стёрридж) — повелитель снов, который живет на Земле с основания Вселенной. Он попадает в плен к смертному волшебнику. Освободившись, он хочет возродить свое царство. В сериале также появятся Дженна Коулман (Джоанна Константин), Кирби Хауэлл-Батист (Смерть), Дэвид Тьюлис (Джон Ди) и Гвендолин Кристи (Люцифер). Марк Хэмилл озвучит Мерва Тыквоголового.

«Обитель зла»

Netflix взялся и за адаптацию одноименной видеоигры. Корпорация «Амбрелла» была причастна к вспышке нового вируса, который изменил мир. Спустя 30 лет выясняются новые подробности этого происшествия. В главных ролях — Элла Балинска, Лэнс Реддик и Тёрло Конвери. Премьера — 14 июля.

«1899»

Хоррор-сериал Netflix, над которым работала команда «Тьмы», популярного немецкого шоу на стриминге. 1899 год, группа мигрантов отправляется из Лондона в Америку. В океане они натыкаются на дрейфующий корабль с несколькими выжившими. Этот корабль пропал несколько месяцев назад, а его пассажиры хранят жуткую тайну. В ролях — Эмили Бичем («В поисках любви»), Анайрин Барнард («Дюнкерк») и Мигель Бернардо («Элита»).

«Странный мир»

Мультфильм Disney о путешествиях сквозь пространство и время. Семья исследователей отправляется в новые земли, населенные необычными существами. Чтобы закончить эту миссию, им предстоит решить конфликты между собой. Режиссер — Дон Холл («Моана», «Райя и последний дракон»).

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме-сериал по вселенной видеоигры «Cyberpunk 2077», созданный студией Trigger («Совершенно новое животное», «Убить или быть убитым»). Парень-беспризорник живет в городе, чьи жители одержимы технологиями и модификациями тела. Он становится наемником, также известным как Киберпанк. Режиссер — Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн», «Промар»). Авторы проекта Ёсики Уса и Масахико Оцука работали над анимационными сериалами «Звездные войны: Видения» и «Академия ведьмочек». За музыку отвечает японский композитор Акира Ямаока, известный по саундтреку к большей части игр серии «Silent Hill».

Entergalactic

Музыкальный анимационный сериал, основанный на одноименном альбоме музыканта и актера Кида Кади. Молодой артист Джабари (Кади) пытается найти любовь в современном Нью-Йорке. Он знакомится с соседкой Мидоу (Джессика Уильямс) и дружит с Джимми (Тимоти Шаламе), поклонником теории заговора и фанатом крипты. Джабари также знаком с Пэтом (Маколей Калкин), легендой центра города.

«Клуб полуночников»

Новый хоррор-сериал Майка Флэнегана («Призраки дома на холме», «Полуночная месса», «Призраки усадьбы Блай»). Это экранизация одноименного романа Кристофера Пайка. Несколько неизлечимо больных подростков живут в хосписе. Они каждую ночь собираются и рассказывают друг другу страшилки. Однажды ребята заключают сделку: кто первым умрет, тот найдет способ связаться с остальными из могилы.

«Морской монстр»

Приключенческий мультфильм Netflix. Юная Мэйси и легендарный охотник на монстров Джейкоб Холланд отправляются в путешествие по неизведанным морям. Режиссер анимации — Крис Уильямс («Моана», «Город героев»), который в 2018-м перешел из Disney в Netflix.

«Жестокое действие»

Японский комедийный боевик о девушке-убийце, основанный на одноименном веб-комиксе. Джон Уик в юбке в исполнении Канны Хасимото («Царство») не унывает, легко относится к подработке киллером и никогда не допускает ошибок. Но очередное задание окажется не таким простым...

«Сага о Винланде», 2-й сезон

Продолжение аниме-сериала по одноименной манге. Это история молодого викинга Торфинна, сына великого воина, который поклялся отомстить за смерть отца. Во втором сезоне парень попадает в рабство к фермеру. Там он встречает другого раба, который заставит героя по-другому взглянуть на жизнь.

«Веспер»

Европейская инди-фантастика о безрадостном мире будущего, который поразила глобальная экологическая катастрофа. Все экосистемы планеты были уничтожены, и теперь миром правят неизведанные формы жизни. 13-летняя Веспер приспосабливается жить в новой реальности и исследует природу. Однажды героиня узнает, что именно она способна изменить жизнь людей к лучшему.

«Заклинание»

Тайваньский мистический хоррор. Шесть лет назад главная героиня нарушила религиозное табу и разбудила спящих призраков, чем навлекла беду на близких: сначала умер ее парень, а затем и семья. Женщине даже пришлось отдать новорожденную девочку на удочерение, но потом она решает вернуть ребенка. Только девочка, вероятно, тоже попала под действие злых сил: вокруг нее происходят ужасные вещи.