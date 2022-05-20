Что будет в продолжении «Очень странных дел»? Есть несколько теорий

Сериал «Очень странные дела» вернулся спустя почти три года (предыдущий сезон вышел в 2019-м). Создатели проекта братья Мэтт и Росс Дафферы поделили четвертый сезон на две части: первая вышла 27 мая, а вторая должна появиться 1 июля. Она будет состоять из двух эпизодов, которые суммарно идут четыре часа.

Первая часть поставила несколько рекордов по часам смотрения, за 10 дней на сервисе ее уже посмотрели 621,8 миллиона часов. Больше показатели среди англоязычных проектов только у «Бриджертонов»: 625 миллионов — первый сезон, 656 — второй, но это цифры за 28 дней с момента выхода. Помимо этого, из-за релиза продолжения увеличились часы смотрения предыдущих сезонов «Очень странных дел». Такими темпами после июльской премьеры сериал может стать вторым среди всех шоу стриминга, не только англоязычных (на первом месте останется «Игра в кальмара» с 1,65 миллиарда часов).

Первая часть четвертого сезона оставила немало вопросов. Мы попробовали найти ответы в догадках пользователей Reddit. Некоторые из них кажутся весьма убедительными.

Как будут бороться с Векной?

Джозеф Куинн

Векна (Джейми Кэмпбелл Бауэр) — человекоподобный монстр в четвертом сезоне. Как мы узнаем из седьмой серии, это первый подопечный доктора Мартина Бреннера (Мэттью Модайн), которого Одиннадцать (Милли Бобби Браун) отправляет в Изнанку. 001 (он же Генри Крил) — сын Виктора Крила, которого обвиняли в убийстве собственной жены и детей. На самом деле вина за убийства лежит на Генри.

Перед тем как умереть, жертвы Векны впадают в транс, их сознание оказывается в Изнанке. Чтобы вывести их из этого состояния, нужна музыка. Поэтому, когда это происходит с Макс (Сэди Синк), друзья включают ее любимую песню — Кейт Буш «Running Up That Hill». Вероятно, и с самим Векной будут бороться с помощью музыки. Нам как раз показали кадр, как Эдди Мансон (Джозеф Куинн), рокер и глава «Клуба адского пламени», играет на гитаре в Изнанке.

Вокруг Векны много загадок. Например, откуда появилась сила у Генри Крила? Вряд ли его родители участвовали в том же эксперименте, что и мама Оди. Есть предположение, что силы Генри проявили пауки Черная вдова, которых Генри нашел в новом доме. Еще вопрос, как Векна связан с Истязателем разума. Дастин (Гейтен Матараццо) предполагает, что он подчиняется Векне. Еще есть теория, что Векна создал Истязателя, поскольку в серии «Битва в „Старкорте“» монстр как раз напоминал паука.

Умрет ли кто-то из главных героев?

Финн Вулфхард, Чарли Хитон и Ноа Шнапп

Все это время умирали только второстепенные персонажи, и фанаты опасаются, что перед пятым, финальным, сезоном создатели поднимут ставки и попрощаются с кем-то из основных (Дафферы еще называли четвертый сезон своей «Игрой престолов»).

Предположения, кто же из героев погибнет, касаются любовного треугольника Джонатан Байерс (Чарли Хитон) — Нэнси Уилер (Наталия Дайер) — Стив Харрингтон (Джо Кири). Между Джонатаном, который теперь живет в Калифорнии, и Нэнси зреет конфликт, потому что они не приехали друг к другу на каникулы. Они не видятся на протяжении всех вышедших серий четвертого сезона. Во время поисков портала Нэнси прыгает в озеро и отправляется в Изнанку, чтобы спасти Стива, с которым встречалась в первом сезоне. Может умереть и сама Нэнси, спасая своих друзей от Векны, потому что не спасла когда-то подругу Барбару.

Если умрет Джонатан (за ним, Уиллом и Майком охотятся агенты), это может сделать Уилла новой жертвой Векны. Уилл и так был связан с Истязателем, Векна может захватить разум Уилла (или его тело), чтобы в пятом сезоне сразиться с помощью мальчика с остальными героями. А убив Стива, создатели сломают любовный треугольник. Решение убрать кого-то из главных героев маловероятно. Дафферы даже жалели, что им пришлось убить чирлидершу Крисси (Грэйс Ван Дин) в начале четвертого сезона, чтобы показать, как действует Векна.

Как появилась Изнанка?

Ноа Шнапп

Для работы над проектом Дафферы написали 30-страничный файл об устройстве Изнанки. Но зрители пока мало про нее знают (кстати, в третьем сезоне Изнанки практически не было). Объяснить устройство Изнанки создателей просили даже в Netflix. Судя по всему, Дафферы раскроют тайны обратного мира ближе к финалу.

Дастин предполагает, что Изнанка существовала задолго до того, как в нее впервые открыли врата. На Reddit есть теория, что Изнанку создала Одиннадцать, перебросив туда Генри Крила. А он уже преобразил мир в то мрачное место, которое мы видим. А еще в Изнанке нет воды. Вероятно, ее боятся местные монстры. Землетрясения там происходят, как полагают фанаты, потому что Изнанка может проникнуть в обычный мир. Плюс почему там остановилось время в тот момент, когда туда попал Уилл в первом сезоне? Может, Истязатель все же до сих пор связан с Уиллом и способен вернуть над ним контроль.

Какие есть еще предположения (пусть и безумные)?

Джозеф Куинн

Демогоргоны — бывшие люди, которые стали жертвой Векны и потеряли свой облик в Изнанке.

Первый (Векна/Генри Крил) — биологический отец Одиннадцать. Поэтому он хотел объединиться с ней и бежать из лаборатории.

Еще одна загадка — что рисует Уилл. Он никому не показывает свои рисунки и забирает их с собой, когда они с Майком и Джонатаном собираются уезжать из дома. Уилл переживает, что их дружба с Майком кажется уже не такой крепкой. Вероятно, Уилл мог изобразить счастливый момент из их общего прошлого. Либо там опять что-то про Истязателя разума, который все еще может контролировать подростка.

Эдди — Десятый, один из мальчиков, которого мы видим с Оди в радужной комнате. На самом деле он выживает, сбегает из больницы и селится с дядей в трейлере.

Векна может объединиться с Уиллом точно так же, как предлагал союзничество Оди. Монстр воспользуется болью подростка и страхом, что друзья отстранились от него в последнее время. При таком раскладе возможная смерть Джонатана может подтолкнуть Уилла к сделке.

Школьный психолог мисс Келли (Реджина Чен) — помощница Векны, которая ищет ему школьников, переживающих травму. У Келли наблюдались погибшие из-за Векны Крисси и Фред.