Нужны ли россиянам сильные женщины в кино? Рассказывает исследовательница из НИУ ВШЭ Ксения Леонтьева

Ксения Леонтьева — выпускница ВГИКа, кандидат экономических наук, сотрудница Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и доцент кафедры продюсирования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Она провела исследование гендерного соотношения в российском кинопроизводстве: как зрители оценивают образы сильных героинь, как женщины представлены в съемочных командах, какие проекты они чаще получают и насколько успешны их картины. Мы подробнее расспросили Ксению Леонтьеву о результатах исследования.

Ксения Леонтьева Исследовательница

— Как можно проверить, насколько стереотипно представлены женщины на экране?

— Как одно из мерил «трафаретности» героинь я использовала тест Бекдел — Уоллес. Он демонстрирует, насколько стереотипно показаны женщины в кино. Чтобы фильм прошел тест, в нем должны быть две женщины, говорящие друг с другом не на эти темы: мужчины, другие женщины, практики красоты, дети, домашнее хозяйство. 39% из числа исследованных фильмов тест не прошли, в 29% фильмов доля подходящих для теста диалогов между героинями составила не выше 5%.

Еще один способ измерения роли женщин на экране — сетевой анализ коммуникаций между героями фильма. Я использовала метрику гендерного соотношения центральности. Она показывает, как соотносится количество коммуникаций в фильмах между всеми героями того или иного пола, кто с кем встречается или разговаривает. Мы считаем такие связи у каждого героя — это центральность. Потом суммируем все центральности по героям и героиням и делим показатели героинь на показатели героев. Так вот, в большинстве российских фильмов этот показатель смещен в сторону доминирования героев, а не героинь.

«Аритмия»

— Что нужно, чтобы героини стали менее стереотипными?

— Как показывает исследование, нужно, чтобы в числе создателей фильмов было больше женщин. Причем прежде всего среди сценаристов. Зарубежные исследователи говорят о важности роли режиссера в этом. На российском материале это не подтверждается.

Я изучила связи между долей мужчин среди продюсеров, режиссеров, сценаристов и представителей всех этих профессий вместе и долей подходящих диалогов по тесту Бекдел — Уоллес в фильме. В случае российских фильмов на результаты теста влияют только сценаристы и съемочная команда целиком, в которую сценаристы тоже входят.

— В исследовании говорится, что впервые на российском материале было доказано, что зритель не воспринимает сильных героинь отрицательно. Какие картины из исследования это доказывают и какие факторы успеха вы брали?

— В качестве успешности фильмов мы рассматривали посещения в кинотеатрах (проданные билеты). Для анализа были отобраны 243 российские картины 2009–2019 годов выпуска. Изначально они были квотированы по трем типам: топ-10 года, фильмы средней популярности и фестивальные ленты. Больше всего в выборке топовых фильмов: за каждый год из 11 рассматриваемых есть как минимум лидирующая восьмерка российских картин в прокате. При этом лучшие результаты теста Бекдел — Уоллес показывают далеко не топы.

«Волчок»

Доказательством того, что героини, ломающие стереотипы и занимающие центральные позиции в фильмах, не снижают посещаемость российских картин, является результат многофакторного моделирования с учетом таких факторов, как бюджет, сила дистрибьютора, жанр, тип фильма в выборке и других. Коэффициент при результатах теста Бекдел — Уоллес и гендерном соотношении центральности героев оказывается незначим. Иначе говоря, этот фактор не влияет на посещаемость, не улучшает и не ухудшает ее.

Пять фильмов с лучшим результатом теста Бекдел — Уоллес в выборке: «Волчок» (2009, фестивальное кино), «Цветок дьявола» (2010, средней популярности), «Айка» (2018, фестивальное), «Женский батальонъ» (2015, топ-10) и «Зоология» (2016, фестивальное).

— Лично для вас какое было самое интересное открытие во время исследования?

— Честно говоря, я опасалась, что на российском материале окажется, что сильные женские персонажи отрицательно влияют на успех в прокате. Но выяснилось, что Россия следует глобальным трендам. Помимо того, что не наблюдается связи между результатами теста Бекдел — Уоллес и посещаемостью российских картин, так еще и после 2015 года появилась значимая положительная связь с центральностью героинь. Подобный же интерес к сильным женским персонажам в последние годы мы замечаем в мировой киноиндустрии. И это уже становится частью бизнес-стратегии голливудских мейджоров, например Disney.

«Айка»

В России 2015 год был выбран в качестве порогового значения, потому что с этого момента все больше женщин-режиссеров стали получать награды на «Кинотавре». А на ММКФ начала действовать специальная программа, которая носила последовательно три названия: «Женский взрыв» (2015), «Время женщин» (2016–2020) и «Кинорежиссерки нашего времени» (2021).

Я проанализировала связь между посещаемостью фильмов и полом продюсеров, режиссеров и сценаристов, а также доступ женщин этих профессий к ресурсам. Были изучены 1285 отечественных фильмов производства 2008–2019 годов, которые вышли в кинопрокат (в общем, это практически все фильмы).

Так вот, фильмы с большей долей мужчин в команде более популярны. Но связано это с тем, что мужчины имеют доступ к бОльшим суммам бюджета и господдержки. Это, кстати, было показано еще в приложении к недавно опубликованной книге Анжелики Артюх «Кинорежиссерки в современном мире», я готовила эти данные. Кроме того, продюсеры-мужчины чаще заключают договоры с более сильными прокатными компаниями — представителями голливудских мейджоров или лидеров отечественного кинопроизводства.

«Давай разведемся!»

— Влияет ли на репрезентацию женщин жанр фильма?

— Пожалуй, да. В кадре героини занимают более центральное место в мелодрамах и меньше говорят на стереотипные темы в драмах и ужасах.

Интересны также различия в доступе женщин к производству различных фильмов. Во-первых, сложнее всего женщинам получить работу над анимационным проектом, а проще всего — над документальным. Во-вторых, если речь идет о возрастном рейтинге картины, то сценаристок чаще привлекают к созданию фильмов 0–6+.

В-третьих, относительно жанров пол режиссера значим, когда речь идет о создании саспенса (детектив, триллер, ужасы), картин динамичных (фантастика, боевик) или престижных жанров (биография, история, военный, спорт). Гендерная составляющая продюсерских команд имеет значение при съемках семейных фильмов, напряженного и динамичного кино — эти проекты являются самыми дорогостоящими. Иными словами, в высокобюджетных жанрах больше мужчин на всех позициях.

Анна Пармас (вторая справа) на съемках фильма «Петербург. Только по любви»

— Как менялись данные с 2009 по 2019 год? Стало ли больше женщин на проектах? В каких профессиях наблюдался рост числа женщин или спад?

— В работе рассмотрены три профессии: продюсеры, режиссеры и сценаристы. Небольшой рост доли женщин наблюдается среди сценаристок и режиссерок.

Надо сказать, что впервые эта тема была поднята под моим руководством в исследовании для Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2018 году. Там были еще операторы, среди которых женщины вообще большая редкость (меньше 3%).

— Изучали ли вы статистический материал западных коллег?

— За рубежом подобные исследования очень распространены. Изучением вопроса гендерного дисбаланса в киноиндустрии — как в кадре, так и за кадром — занимаются, например, Фонд Анненберга, Институт Джины Дэвис, Нью-Йоркская киноакадемия. Регулярные отчеты о гендерном положении дел в кинопроизводстве выпускают и государственные институции в Европе. За статусом гендерного равенства также следит фонд совместного кинопроизводства Евримаж (сейчас среди поддержанных им проектов 42% сняты женщинами-режиссерами). К сожалению, пока практически нигде не удалось добиться равенства и мужчины занимают доминирующие позиции в составе съемочных групп.

Кира Коваленко (первая справа) на съемках фильма «Софичка»

Что касается ситуации в кадре, Евримаж и Шведский киноинститут тестируют сценарии и фильмы на гендерную предвзятость при помощи теста Бекдел — Уоллес. А волонтеры ведут мировую базу протестированных фильмов. Надо сказать, что ее результаты близки к полученным нами на российских фильмах: 58% картин проходят тест полностью, в нашем случае эта доля составляет 61%.

Лично меня вдохновило опубликованное в декабре 2018 года исследование 350 самых популярных студийных фильмов 2014–2017 годов. Оно показало существование позитивной связи между прохождением теста Бекдел — Уоллес и кассовыми сборами фильмов. Это свидетельство экономического преимущества фильмов с сильными женскими персонажами, которое может объяснить политику Disney и других мейджоров в последние годы.

Сбор статистики — первый шаг к осознанию проблемы гендерного неравенства в киноиндустрии, который ведет к разработке мер по его преодолению. К сожалению, в России в настоящее время эта тема остается в тени и не изучается ни внутри отрасли, ни на государственном уровне. Мне своими исследованиями хотелось эту ситуацию исправить.