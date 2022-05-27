Тизер «Песочного человека» и «Уэнсдэй» Тима Бёртона! Итоги первого дня Geeked Week

С 6 по 10 июня Netflix проводит конвент Geeked Week. 7 июня ведущие расскажут про фильм братьев Руссо «Серый человек», 8 июня — про сериалы «Аркейн» и «Любовь. Смерть. Роботы», 9 июня — про хит сервиса «Очень странные дела», а 10 июня — про анимационное «Шоу Чашека!». Трансляции начинаются вечером по московскому времени. Мы сделали обновляемую новость, где каждое утро будем собирать свежие анонсы стриминга. Ниже — самое интересное с первого дня Geeked Week.

Важные анонсы первого дня:

Сериал по комиксу Нила Геймана стартует 5 августа. Морфей (Том Стёрридж) — повелитель снов, который живет на Земле с основания Вселенной. Он попадает в плен к оккультисту, но позже освобождается, чтобы возродить свое королевство. В касте также заявлены Дженна Коулман (Джоанна Константин), Кирби Хауэлл-Батист (Смерть), Дэвид Тьюлис (Джон Ди) и Гвендолин Кристи (Люцифер).

Ранее сообщалось, что бюджет первого сезона из 11 серий составил 165 млн долларов. Также стало известно, что Марк Хэмилл озвучит Мерва Тыквоголового — героя, похожего на пугало с головой-тыквой, который занимается ремонтными работами в Стране снов.

Экранизация одноименной видеоигры. Сюжет посвящен корпорации «Амбрелла», замешанной во вспышке нового вируса, который изменил мировой порядок 30 лет назад. В главных ролях — Элла Балинска, Лэнс Реддик и Тёрло Конвери. Премьера — 14 июля.

Мистический сериал, над которым работала команда «Тьмы», немецкого хита стриминга. 1899 год, группа мигрантов из разных стран Европы отправляется в Америку. В океане они натыкаются на дрейфующий корабль. Пытаясь спасти возможных выживших, герои сталкиваются с настоящим кошмаром. В ролях — Эмили Бичем («В поисках любви»), Анайрин Барнард («Дюнкерк») и Мигель Бернардо из испанского хита Netflix «Элита».

Сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Уэнсдэй играет Дженна Ортега («Крик», «Род мужской»), в ролике мы впервые видим ее в образе героини. Восьмисерийное шоу посвящено тому, как дочь Гомеса и Мортиши Аддамс учится в академии Nevermore. Уэнсдэй предстоит освоить экстрасенсорные способности, остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Мортишу играет Кэтрин Зета-Джонс, ее мужа Гомеса — Луис Гусман, соперницу Мортиши — Гвендолин Кристи («Игра престолов»). В фильме также появится Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдэй Аддамс в «Семейке Аддамс» 1991 года.

Второй сезон сериала «Мы все мертвы»

Сервис продлил корейское шоу, где в школе начинается зомби-апокалипсис. «Мы все мертвы» входит в десятку лучших неанглоязычных сериалов стриминга, это второе по популярности шоу корейского производства после прошлогодней «Игры в кальмара».

Кадры из сериала «Алиса в Пограничье»

Японский сериал сервиса, посвященный трем друзьям, попавшим в пустынную версию Токио, где они вынуждены участвовать в играх на выживание. Сервис сообщает, что продолжение выйдет уже совсем скоро.

Это хоррор-антология из восьми серий, в которой снимаются София Бутелла, Руперт Гринт и Бен Барнс. Сюжетных подробностей пока нет.

Съемки второго сезона сериала «Тень и кость» завершились

Дату премьеры пока не объявили. «Тень и кость» — экранизация фэнтези-книг Ли Бардуго, которая начала выходить в 2012 году. Действие происходит в государстве Равка, напоминающем царскую Россию. Равка отделена от других стран полосой тьмы, через которую практически невозможно пробраться из-за живущих в ней монстров. В этом мире есть маги-гриши, обладающие необычными способностями. В проекте снимаются Джесси Мей Ли (Алина Старкова), Арчи Рено (Мал), Бен Барнс (генерал Кириган), а Фредди Картер, Амита Суман и Кит Янг играют команду Отбросов из Кеттердама. Подробнее о мире шоу читайте в нашем материале.