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Мультивселенные были даже в «Скуби-Ду!». Не верите? Вот вам 10 примеров, в том числе с Бэтменом

Персонажи разных проектов появлялись вместе на экранах задолго до «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Издание Collider нашло десять примеров, когда персонажи мультсериала «Скуби-Ду!» сталкивались с героями других игровых и анимационных проектов, а также с реальными людьми. Пересказываем находки коллег.

«Скубиестественное» (13-й сезон, 16-й эпизод)

Полуанимационный эпизод, написанный ветеранами «Скуби» Джереми Адамсом и Джимом Кригом. Дин и Сэм забирают из ломбарда телевизор, но когда они включают его, появившийся из экрана фиолетовый луч затягивает их к себе. Братья становятся мультяшными персонажами и встречают команду Скуби. Они рассказывают, что пес стал наследником мертвого полковника Борегарда Сандерса, спасенного им в прошлом. Теперь, чтобы получить состояние, героям необходимо провести одну ночь в особняке полковника в компании призрака.

«Джонни Браво» (1-й сезон, 3-я серия)

И друзья-сыщики, и неотразимый блондин Джонни Браво — герои американской анимационной студии Hanna-Barbera. Поэтому неудивительно, что на старте «Джонни» создатели решили включить в эпизод своих популярных персонажей. В серии ребята помогают Джонни раскрыть тайну исчезновения его тети, которая жила в жутком доме на холме. Параллельно самовлюбленный блондин пытается приударить за Дафной и соревнуется с Шэгги, кто быстрее убежит от призрака.

«Скуби-Ду и Бэтмен: Отважный и смелый» и «Скуби-Ду встречает Бэтмена»

Впервые герои двух самых знаменитых американских франшиз конца XX века пересеклись в 1972 году в анимационном фильме «Скуби-Ду встречает Бэтмена». Скуби-Ду и его друзья объединились с Бэтменом и Робином, чтобы объявить войну Джокеру и Пингвину.

В «Скуби-Ду и Бэтмен: Отважный и смелый» Брюс Уэйн лично пришел за помощью к корпорации «Тайна», чтобы принять их в «Тайные аналитики Готэма», куда входили такие герои DC Comics, как Вопрос, Черная Канарейка, Марсианский Охотник, Пластиковый Человек. Им необходимо объединиться, чтобы расследовать ограбление лаборатории, но там их поджидает злодей — Красный плащ.

«Скуби-Ду и KISS: Тайна рок-н-ролла»

В полнометражке 2015 года в мире мультсериала оказались участники американской рок-группы Kiss. Фред, Дафна, Велма, Шэгги и Скуби-Ду отправляются в парк развлечений Kiss World, чтобы попасть на концерт в честь Хеллоуина. Под хиты «Black Diamond» и «Modern Day Delilah» ребятам предстоит узнать, кто скрывается под маской Кровавой Ведьмы, которая поселилась в парке и пугает посетителей. Зрители также узнают, что в школе Дафна была влюблена в Пола Стэнли, а Фред не переносит музыку группы. Бонус — свои мультяшные версии озвучили реальные участники группы.

«Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж — трусливый пес»

«Кураж — трусливый пес» — американский анимационный мультсериал, который выходил с 1999 по 2022 год на Cartoon Network. В центре сюжета были собака по имени Кураж и ее хозяева, которые жили вместе на ферме — так что в фильме фигурировали сразу два трусливых пса. На этот раз корпорация «Тайна» оказывается в городке Нигде, штата Канзас. Здесь ее члены знакомятся с розовым псом Куражом. Жителей Нигде атакуют гигантские цикады, да и они сами ведут себя так, как будто находятся под гипнозом. Команде Скуби вместе с ее новым приятелем предстоит выяснить, откуда взялись монстры, и помочь местным жителям.

«Скуби-Ду! Искусство борьбы»

В мире «Скуби-Ду» есть даже анимационный Джон Сина, озвученный настоящим Джоном Синой. Он появляется в полнометражке «Скуби-Ду! Искусство борьбы», где бывший рестлер знакомит героев с миром реслинга. Друзья отправляются в WWE City посмотреть соревнования и по пути съезжают в овраг из-за перебегающего дорогу енота. Джон Сина помогает им поднять машину обратно на дорогу. Вскоре Скуби-Ду и команда узнают, что соревнования может сорвать некий Призрачный медведь, которого нужно найти.

​​«Семейная вражда» (5-й сезон, 48-й эпизод)

Кроссовер с участием Подростков-титанов. Злодей Пультяка забирает персонажей из их миров, чтобы они поучаствовали в шоу «Семейная вражда». Там они будут разбираться, смогут ли классические мультфильмы победить современный сериал — «Юные титаны, вперед!». Вся серия — сплошное разрушение четвертой стены, так как все герои знают, что живут в мультипликационном мире.

«Пропавшая Среда» (1-й сезон, 3-й эпизод)

Даже Аддамсы однажды пересеклись со Скуби! Когда Гомес и Мартиша собираются уехать на болото Окефеноки, они просят Ларча найти им новых домоправителей. Ими становятся члены банды Скуби-Ду. Когда Аддамсы приглашают команду к столу, внезапно гаснет свет и Уэнсдей исчезает. Теперь им предстоит ее отыскать.

Это было первое анимационное появление семейства, что послужило толчком к созданию собственного мультсериала, который вышел в 1973 году.

«Харви Бердмэн, адвокат» (1-й сезон, 3-й эпизод)

После «Джонни Браво» друзья-детективы появились и в стартовом сезоне мультсериала про адвоката Харви Бердмэна (это спин-офф шоу «Космический призрак»). Раньше Харви был супергероем, а теперь работает в адвокатской конторе Sebben & Sebben. Харви представляет интересы действующих супергероев и других персонажей из мультфильмов Hanna-Barbera. В этом эпизоде Харви работает с Шэгги и Скуби, которых арестовали за сопротивление полиции. Фред, Дафна и Велма убеждают адвоката, что Шэгги и Скуби не принимали запрещенные вещества и это их обычное поведение.

«Скуби-Ду! Корпорация „Загадка“» (1-й сезон, 14-й эпизод)

В перезапуске мультсериала 2010-х заболевший Скуби видит сон, что ему с друзьями нужно приехать в школу на выпускные экзамены. Там он знакомится с героями других проектов Hanna-Barbera — «Ябберджау», Speed Buggy, «Капитан Кейвмэн и Юные Ангелы» и The Funky Phantom. В школе появляется огненный призрак по имени Лорд Инферникус, который похищает команду Скуби. Герои из других фильмов тоже теряют напарников, а призрак ставит условие: пропавших нужно найти до полуночи, иначе их больше никогда не увидят. Оставшиеся персонажи во главе со Скуби отправляются на поиски.

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