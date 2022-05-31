Что смотрели на Кинопоиске в мае

По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в прошлом месяце.

В мае топ обновился более чем наполовину по сравнению с апрелем.

Главная премьера месяца — сериал Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», посвященный первой вспышке ВИЧ в СССР. Он показал лучший старт среди собственных проектов Кинопоиска. Новые серии «Пациента» выходят каждый четверг.

В десятку попали еще пять новых проектов. Это криминальный ромком «Добро пожаловать в семью», триллер с Крисом Пайном «Наемник», авторский хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». На шестом месте — семейная анимация «Финник», придуманная командой «Смешариков». А замыкает топ триллер more.tv «The Телки» — сериал с Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой доступен на Кинопоиске в подписке Плюс Мульти с more.tv.

Наконец, на две позиции поднялся «Постучись в мою дверь». Турецкий сериал держится в топе Кинопоиска уже третий месяц, и нам — как и многим подписчикам в соцсетях — стало интересно, почему он так популярен и кто его основная аудитория.

На Кинопоиске сериал смотрит в основном молодая аудитория — девушки 18–24 лет, чаще всего — с мобильных устройств.

Это не первый раз, когда турецкий сериал становится хитом в России — вспомним исторический сериал «Великолепный век». В 2022 году «Постучись…» оказался TikTok-феноменом (более 3 миллиардов просмотров в России по хештегу с названием сериала и тысячи роликов пользователей с фрагментами сериала), и исполнитель главной роли Керем Бюрсин даже стал лицом BMW.

«Постучись...» подогрел интерес наших подписчиков и к другим турецким сериалам — вот еще несколько популярных шоу прошлого месяца.

Топ-3* турецких сериалов за май 1 Постучись в мою дверь

2 Черная любовь

3 Повсюду ты

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Топ-3* турецких сериалов за май Сериал 1 Постучись в мою дверь

2 Черная любовь

3 Повсюду ты

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

В мае десятку покинула «Атака титанов» — легендарное аниме и один из главных сериалов 2022 года, который держался в топе три месяца. Но фанаты этого жанра остались на сервисе — вот три самых популярных аниме-проекта за прошедший месяц.

Топ-3* аниме за май 1 Атака титанов

2 Красавица и дракон

3 Доктор Стоун

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Топ-3* аниме за май 1 Атака титанов

2 Красавица и дракон

3 Доктор Стоун

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Главные премьеры июня — от «Зверопоя 2» до «Все везде и сразу» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале июля.