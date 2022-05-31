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Что смотрели на Кинопоиске в мае

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По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в прошлом месяце.

Топ-10* фильмов и сериалов за май

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Триггер

2

Нулевой пациент

new

3

Лулу и Бриггс

4

Постучись в мою дверь

+2

5

Добро пожаловать в семью

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6

Финник

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7

Бесстыжие

+1

8

Наемник

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9

Прошлой ночью в Сохо

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10

The Телки (Плюс с more.tv)

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за май

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Триггер

-

2

Нулевой пациент

new

3

Лулу и Бриггс

-

4

Постучись в мою дверь

+2

5

Добро пожаловать в семью

new

6

Финник

new

7

Бесстыжие

+1

8

Наемник

new

9

Прошлой ночью в Сохо

new

10

The Телки (Плюс с more.tv)

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

В мае топ обновился более чем наполовину по сравнению с апрелем.

Главная премьера месяца — сериал Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», посвященный первой вспышке ВИЧ в СССР. Он показал лучший старт среди собственных проектов Кинопоиска. Новые серии «Пациента» выходят каждый четверг.

В десятку попали еще пять новых проектов. Это криминальный ромком «Добро пожаловать в семью», триллер с Крисом Пайном «Наемник», авторский хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». На шестом месте — семейная анимация «Финник», придуманная командой «Смешариков». А замыкает топ триллер more.tv «The Телки» — сериал с Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой доступен на Кинопоиске в подписке Плюс Мульти с more.tv.

Наконец, на две позиции поднялся «Постучись в мою дверь». Турецкий сериал держится в топе Кинопоиска уже третий месяц, и нам — как и многим подписчикам в соцсетях — стало интересно, почему он так популярен и кто его основная аудитория.

На Кинопоиске сериал смотрит в основном молодая аудитория — девушки 18–24 лет, чаще всего — с мобильных устройств.

Это не первый раз, когда турецкий сериал становится хитом в России — вспомним исторический сериал «Великолепный век». В 2022 году «Постучись…» оказался TikTok-феноменом (более 3 миллиардов просмотров в России по хештегу с названием сериала и тысячи роликов пользователей с фрагментами сериала), и исполнитель главной роли Керем Бюрсин даже стал лицом BMW.

«Постучись...» подогрел интерес наших подписчиков и к другим турецким сериалам — вот еще несколько популярных шоу прошлого месяца.

Топ-3* турецких сериалов за май

1

Постучись в мою дверь

2

Черная любовь

3

Повсюду ты

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Топ-3* турецких сериалов за май

Сериал

1

Постучись в мою дверь

2

Черная любовь

3

Повсюду ты

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

В мае десятку покинула «Атака титанов» — легендарное аниме и один из главных сериалов 2022 года, который держался в топе три месяца. Но фанаты этого жанра остались на сервисе — вот три самых популярных аниме-проекта за прошедший месяц.

Топ-3* аниме за май

1

Атака титанов

2

Красавица и дракон

3

Доктор Стоун

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Топ-3* аниме за май

1

Атака титанов

2

Красавица и дракон

3

Доктор Стоун

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Главные премьеры июня — от «Зверопоя 2» до «Все везде и сразу» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале июля.

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Врач в Элисте сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом неизвестности
В главных ролях:Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Елизавета Шакира
Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
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