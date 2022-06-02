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10 лучших трейлеров недели: Рэйф Файнс становится поваром, а Том Хэнкс воспитывает деревянного мальчика

«Меню»

Черная комедия Марка Майлода, который работал над сериалами «Игра престолов», «Наследники» и «Бесстыжие». Марго (Аня Тейлор-Джой) и Тайлер (Николас Холт) отправляются на отдаленный остров, чтобы поужинать в ресторане Hawthorne. Им управляет знаменитый шеф-повар (Рэйф Файнс), приготовивший для богатых гостей меню с блюдами молекулярной кухни. Из-за своеобразного подхода шефа ужин заканчивается борьбой за выживание.

«Бумажный дом: Корея», 1-й сезон

Действие происходит в фантастической реальности — объединенной Корее с новой единой валютой, где с обеих сторон находятся недовольные текущей экономической ситуацией. Преступник-комбинатор по прозвищу Профессор (Ю Джи-тхэ из «Олдбоя») набирает разношерстную команду и планирует украсть 4 трлн вон (чуть больше 3 млрд долларов), но банде приходится взять заложников и завязнуть в переговорах со спецслужбами.

«Межсезонье»

Криминальный боевик Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») про современных Ромео и Джульетту. Школьники Саша (Женя Виноградова) и Даня (Игорь Иванов) сбегают из дома, чтобы жить вместе и по собственным правилам. Из-за этого ребята знакомятся с криминальным миром.

«Пиноккио»

Игровая адаптация Disney детской сказки. Столяр Джеппетто (Том Хэнкс) создал деревянного мальчика и просит звезду, чтобы тот ожил. Ночью добрая фея (Синтия Эриво) исполняет желание Джеппетто. В фильме также появятся сверчок Джимини Крикет, золотая рыбка Клео и котенок Фигаро из мультфильма 1940 года. Режиссер — Роберт Земекис («Ведьмы», «Форрест Гамп»).

«Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную»

Полнометражный мультфильм Майка Джаджа, создавшего оригинальный сериал в 1990-е и озвучившего главных героев. В 1998-м герои оказываются в космическом лагере, куда их отправил судья по делам несовершеннолетних. Им предлагают поучаствовать в космической миссии, но что-то идет не так и Бивис и Батт-Хед попадают в черную дыру, которая переносит их в 2022 год.

«Всё возможно»

Режиссерский дебют актера Билли Портера («Поза») в жанре ромкома. Старшеклассники Келси (Эва Рейн) и Кхал (Абубакр Али) нравятся друг другу и пытаются разобраться в своих чувствах, параллельно переживая все неловкости первой влюбленности.

«Ирма Веп»

Комедийный сериал Оливье Ассайаса («Персональный покупатель»). Мира (Алисия Викандер) — американская кинозвезда, разочарованная своей карьерой и переживающая расставание. Она приезжает во Францию, чтобы сняться в роли Ирмы Веп в ремейке классического французского немого кино «Вампиры».

«Лаал Сингх Чадда»

Болливудская версия культового голливудского фильма «Форрест Гамп» с Аамиром Кханом в главной роли. Перенесший в детстве заболевание опорно-двигательного аппарата, Лаал научится бегать, отправится на войну, где получит ранение, затем станет звездой спорта, повстречается с великими людьми своего времени и совершенно случайно заработает состояние. И через всю жизнь пронесет светлое и безответное чувство к подруге детства (Карина Капур).

«Лагерь на свежем воздухе. Фильм»

Полнометражное продолжение умиротворяющего аниме-сериала о женской дружбе. Когда-то встретившись у подножия горы Фудзи, героини нашли увлечение всей жизни и начали ходить в совместные походы. Теперь они стали старше, но хобби не забыли — в новом фильме они снова разбивают лагерь с видом на Фудзияму. Режиссер проекта — Ёсиаки Кёгоку, работавший над первыми двумя сезонами сериала, а также над аниме «Брошенный кролик».

«Американская резня»

Подростковый комедийный хоррор о тайнах дома престарелых. Группу молодежи, находящуюся в Штатах нелегально, отправляют на принудительные общественные работы. Ребята должны ухаживать за стариками, но вскоре выясняется, что на первый взгляд беспомощные бабули и дедули могут превращаться в жутких монстров. В главной роли — Дженна Ортега («Крик»).

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