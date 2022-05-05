Что происходит в прокате: семейные комедии лидируют в России, «Топ Ган: Мэверик» ставит рекорды в США и в мире

У российского проката все плохо

Рынок продолжает стагнировать в отсутствие голливудских новинок. Ни один из лидеров двух предыдущих недель не смог собрать больше 40 млн рублей. Сравнивать нынешние показатели с прошлогодними становится все бессмысленнее: в 2021 году в аналогичные даты стартовал «Форсаж 9» (464 млн рублей), а общая выручка уик-энда тогда составила 675 млн рублей. В предыдущий уик-энд этого года все фильмы заработали 171 млн рублей. Это, впрочем, на 14% больше, чем неделей ранее. Пока рано делать выводы, нащупал ли российский рынок дно. Но ситуация, очевидно, стабилизируется. В начале июня в прокат выходят комедия с Данилой Козловским и Павлом Табаковым «Молодой человек» и триллер «Одна». Кассовые ожидания от обеих картин достаточно высоки.

Семейные комедии снова в лидерах

На этом безрадостном фоне продолжает удивлять отечественное семейное кино, которое в марте и апреле стало локомотивом проката. Комедия «Артек. Большое путешествие» довела свою выручку до 224 млн рублей. Вероятно, вскоре будет превзойден результат ромкома «Хочу замуж» (238 млн рублей). Это сделает фильм с Михаилом Галустяном второй по кассе российской комедией 2022 года. Результат лидирующего в этом сегменте «Непослушника» (306 млн рублей) в данном случае все же недостижим.

В минувшие выходные эстафетную палочку у «Артека» перехватила еще одна семейная комедия. Фильм Егора Кончаловского «Мой папа — вождь» возглавил прокат, заработав на старте 36 млн рублей. Это в точности совпадает со стартовыми сборами того же «Артека» — и это заметно больше, чем у фильма «Моя ужасная сестра» (27 млн рублей).

Среди других семейных проектов отметим относительный успех мультфильма «Бука. Мое любимое чудище». На его счету после пяти недель проката 145 млн рублей. Это второй результат среди анимационных проектов, стартовавших в 2022 году. Безоговорочным лидером среди мультфильмов остается «Финник» (435 млн рублей).

Среди иностранного кино в топе — Польша и Мексика

Из зарубежных новинок в минувшие две недели в прокат выходили лишь проекты, рассчитанные на узкие сегменты аудитории. Лидером среди них стал также семейный проект — мексиканский мультфильм «Крутые яйца 2», заработавший за два уик-энда 25 млн рублей. Внимания заслуживает и стартовый показатель польской эротической драмы «Эскортницы» (10,2 млн рублей). Это самый успешный старт для польского кино в истории российского проката. Ранее весьма скромный рекорд принадлежал «Холодной войне» (4,7 млн рублей). Фильм выступил на уровне российской драмы «Купи меня» (11,6 млн рублей).

Том Круз зажигает в мировом прокате

В остальном мире продолжается летний сезон блокбастеров. Вышедший на прошлой неделе сиквел «Топ Гана» показал лучший старт в карьере Тома Круза — как в США, так и на международной арене. В Северной Америке картина заработала 124 млн долларов. Это почти в два раза лучше старта «Война миров» (64,8 млн рублей) — предыдущего рекордсмена в послужном списке Круза. Еще 124 млн долларов добавили зарубежные рынки. Картина заработала 19,4 млн долларов в Великобритании, 11,4 млн долларов во Франции, еще 10,7 млн долларов — в Австралии. Это пока три главных рынка для фильма за пределами США.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» за четыре недели собрал в США 371 млн долларов. Но до результата «Капитана Марвел» (426,8 млн долларов) добраться уже не получится. Зарубежные сборы фильма — 498 млн долларов, и здесь разрыв с «Капитаном Марвел» еще более значительный — международная касса того фильма составила 701,6 млн долларов. Похоже, прошлогодние неважные результаты «Черной Вдовы» и «Вечных» не были точечными проблемами компании Marvel — аудитория начинает остывать к ее кинокомиксам.

Американские горки студии A24

После успеха фантастической комедии студии A24 «Все везде и сразу», собравшей в Штатах 57 млн долларов и ставшей самым кассовым проектом компании, многие ждали, что успех разовьет ее следующий проект — фильм Алекса Гарленда «Род мужской». Но за две недели картина заработала лишь 6 млн долларов, обвалившись во второй уик-энд на 63%. У фильма необычайно низкие оценки зрителей: на сайте Cinemascore его рейтинг равен D+. При этом на Rotten Tomatoes у «Рода мужского» 73% свежести от профессиональных критиков. Для проектов A24 разделение мнений журналистов и зрителей типично, однако столь резкий антагонизм все же большая редкость.