Уишоу у Серебренникова, а Камбербэтч у Гринграсса: 20 интересных проектов с Каннского кинорынка

Каннский кинорынок Marché du Film — мероприятие, которое проходит параллельно с Каннским фестивалем и ежегодно собирает более 12 тысяч участников. На этой площадке презентуют около 4 тысяч новых фильмов, чтобы продюсеры и режиссеры смогли найти прокатчиков и заключить сделки со стриминговыми платформами. Мы выбрали самые интересные картины.

«Гипноз» (The Hypnosis)

Дебютная работа шведского режиссера ​​Эрнста де Гера — социальная сатира, в которой снялись норвежские звезды Херберт Нордрам («Худший человек на свете») и Аста Аугуст («Наследие»). Херберт и Аста играют предпринимателей из Стокгольма, которые создали приложение для женского здоровья. Перед питчингом проекта героиня проходит сеанс гипноза, чтобы наконец бросить курить. Но что-то идет не по плану, и вместо дурной привычки она прощается со всеми внутренними запретами.

«Лимонов, баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie)

Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове, которого играет Бен Уишоу («Будет больно»), а его жену, поэтессу Елену Щапову, — Виктория Мирошниченко («Дылда»). Это англоязычный проект, в основу которого легла книга Эммануэля Каррера о Лимонове. Сценарий написали Павел Павликовский («Холодная война») и Бен Хопкинс («Марионетка»). Съемки уже начались в России. Серебренников, уехавший из страны, завершит их в Европе. Картину планируют показать на фестивалях в 2023 году.

«Боудикка» (Boudica)

Ольга Куриленко исполнит роль легендарной королевы-воительницы Боудикки в новом историческом фильме Джесси Джонсона («Тройная угроза»). Съемки фильма начнутся в августе в Уэльсе. О Боудикке уже снимали блокбастеры: например, в 2003 году выходил фильм «Королева воинов» с Эмили Блант и Алекс Кингстон.

Венсан Кассель воссоединится с Дэвидом Кроненбергом для нового триллера. Кассель и Кроненберг уже работали вместе над фильмами «Порок на экспорт» и «Опасный метод». В этот раз актер играет вдовца Карша, который создает устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.

«Заплыв домой» (Swimming Home)

Режиссерский дебют британца Джастина Андерсона, который до этого снимал короткометражки для Levi's, Armani и Agent Provocateur. Это адаптация одноименного романа Деборы Леви. В главных ролях снимаются Маккензи Дэвис («Черное зеркало»), Кристофер Эбботт («Девочки») и Ариана Лабед («Лобстер»). Это черная комедия о семье, чей отпуск превратился в кошмар после того, как герои обнаружили в своем бассейне мертвого человека. Съемки стартуют в Греции этой осенью.

«Черный кайзер» (The Black Kaiser)

Мадс Миккельсен сыграет главную роль в новом фильме режиссера и музыканта Йонаса Окерлунда («Властелины хаоса»). Сюжет основан на одноименной серии книг Виктора Сантоса и напоминает скандинавского «Джона Уика». Это шпионский триллер о непобедимом наемном убийце, который узнает о криминальных делах крупной подпольной организации.

«Павлин» (Peafowl)

И снова режиссерский дебют режиссера Бена Сон-бина, который в 2020 году получил приз зрительских симпатий на Международном фестивале короткометражных фильмов в Клермон-Ферране с фильмом «Дочь Бога танцует». Это драма о трансгендерной женщине, которая оборвала связь с семьей и уехала из родного города. Но героине придется вернуться и исполнить традиционный поминальный танец с барабанами на похоронах своего отца, чтобы выполнить условия договора и получить наследство.

Джесси Бакли («Незнакомая дочь») и Риз Ахмед («Звук металла») снимутся в англоязычном дебюте греческого режиссера Христоса Нику («Яблоки»). Это научно-фантастический ромком об изобретении нового теста, показывающего, точно ли люди, находящиеся в романтических отношениях, любят друг друга. Анна (Бакли) не доверяет положительному результату своего партнера, поэтому начинает работать в «институте любви» с инструктором Тревором (Ахмед).

Дэвид Йейтс («Фантастические твари») заключил сделку с Netflix: он снимет фильм с бюджетом 50 млн долларов и с Эмили Блант в главной роли. Лиза Дрейк (Блант) бросила колледж и отправилась на поиски лучшей жизни для себя и своей маленькой дочери. Героиня получила работу в обанкротившемся фармацевтическом стартапе, но благодаря мужеству и напористости вдохнула в компанию новую жизнь. Однако с большими деньгами приходят и риски: героиня окажется в центре заговора.

На Каннском кинорынке представили казахскую драму Аскара Узабаева «Счастье» о домашнем насилии, получившую приз зрительских симпатий в секции «Панорама» на Берлинском кинофестивале. В центре сюжета — продавщица косметики и амбассадор бренда «Счастье», которая изо всех сил старается скрыть, что ежедневно подвергается домашнему насилию со стороны мужа.

Проект, который описывают как что-то среднее между «Секретными материалами» и «Очень странными делами». «НЛО Швеция» — научно-фантастический фильм о юной бунтарке, попавшей в детский дом. Девушка подозревает, что ее отец не умер, а был похищен пришельцами. Героиня собирается выяснить правду, подключив к своему расследованию Ассоциацию НЛО.

«Каменная подстилка» (Stone Mattress)

Джулианна Мур и Сандра О снимутся в триллере по мотивам рассказов Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»). В основу фильма лягут рассказы из сборника писательницы «Каменная подстилка». Режиссером выступает Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Действие разворачивается на круизном лайнере в Арктике. Мур сыграет Верну — 60-летнего физиотерапевта на пенсии и дважды вдову. На корабле она знакомится с Грейс (О) и Бобом (в процессе кастинга), одиноким мужчиной 65 лет, который унаследовал семейный бизнес. Он хочет понравиться Верне, но становится слишком навязчивым не только для нее, но и для других путешественников.

«Эммануэль» (Emmanuelle)

Леа Сейду сыграет в новой экранизации эротического романа Эмманюэль Арсан, по книге в 1970-х вышла серия фильмов. Снимает фильм Одри Диван, получившая «Золотого льва» на прошлогоднем Венецианском кинофестивале за драму «Событие». Фильм станет англоязычным дебютом Диван. Сценарий она написала вместе с Ребеккой Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи»).

Александр Скарсгард и Дэйн ДеХаан исполнят главные роли в экранизации книги Джона Вэйлланта «Тигр. История мести и спасения». Картину снимает украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий («Племя», «Глухота»). Действие происходит в России, на Дальнем Востоке, в конце 1990-х. В центре сюжета — люди, защищающие находящихся под угрозой исчезновения тигров от браконьеров. Скарсгард сыграет их лидера, которому придется выследить и уничтожить тигра, убившего браконьера. ДеХаан исполнит роль молодого ученого-эколога. Среди продюсеров — Даррен Аронофски, а также компании Plan B и Wild Bunch International.

«Капюшон» (The Hood)

Бенедикт Камбербэтч снимется в фильме Пола Гринграсса, наиболее известного съемками второй и третьей частей франшизы о Джейсоне Борне, а также оскаровской картины «Капитан Филлипс». Его новый проект — историческая драма о крестьянском восстании в средневековой Англии, снятая в духе «Храброго сердца» и «Гладиатора». Гринграсс также писал сценарий картины. Камбербэтч играет лидера восстания.

В работу запущен байопик о журналистке «Новой газеты» Анне Политковской, который снимает Джеймс Стронг («Убийство на пляже»). Главную роль исполнит британская актриса Максин Пик («Вселенная Стивена Хокинга»). Фильм посвящен карьере и правозащитной деятельности Политковской. Роль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова исполнит номинант на «Оскар» Киран Хайндс («Белфаст»). Джейсон Айзекс («Гарри Поттер») играет мужа Политковской, Александра. Съемки пройдут этим летом в Лондоне и Латвии.

Режиссерский дебют актера Криса Пайна, который посвящен Лос-Анджелесу. В нем будет много отсылок к культовым фильмам, действие которых происходило в этом городе — от «Китайского квартала» до «Ла-Ла Ленда», другие подробности пока неизвестны. В главных ролях — Дженнифер Джейсон Ли и лауреатка премии «Оскар» за «Вестсайдскую историю» Ариана ДеБос.

«Грипп богатых» (Rich Flu)

Даниэль Брюль и Маколей Калкин присоединились к Розамунд Пайк в фильме «Грипп богатых». Режиссером станет Гальдер Гастелу-Уррутия («Платформа»). В мире фильма началась эпидемия, поражающая только богатых людей. Сначала ее жертвами становятся миллиардеры, потом мультимиллионеры и дальше по нисходящей. В какой-то момент заболевание оказывается опасно уже для всех на планете независимо от финансового состояния. Пока весь мир в панике, люди пытаются сбыть активы, которые, правда, теперь уже никому не нужны.

Режиссер хорроров Хидео Наката «Звонок» и «Темные воды» возвращается с фильмом про лес, где происходят сверхъестественные явления. История, написанная Бразил Анн Ямада и Тэцуя Оиси, основана на рассказах очевидцев, которые утверждают, что лично сталкивались с неизвестным. В фильме снимается Масаки Аиба — актер, ведущий и участник популярного J-pop бойз-бенда Arashi. Фильм выйдет в Японии осенью.

Безымянный проект Арона Годета и Гиты Пуллапилли

Джереми Реннер сыграет Дэвида Армстронга, лауреата Пулитцеровской премии, который помог раскрыть тайну фармацевтической компании Purdue Pharma. В начале 2000-х врачи начали широко назначать опиоидное обезболивающее оксиконтин, вызывающее привыкание. Препарат привел к тяжелейшему опиоидному кризису в США.

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Автор: Кира Голубева