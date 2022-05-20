Во Франции объявили победителей 75-го Каннского фестиваля

28 мая жюри Каннского фестиваля, председателем которого в этом году назначен актер Венсан Линдон, объявило лауреатов. В этом году в основной конкурс вошел новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». «Золотую пальмовую ветвь» присудили фильму «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Режиссер уже брал главный приз в 2017 году с фильмом «Квадрат».

Наряду с Венсаном Линдоном в жюри вошли Ребекка Холл, Дипика Падукон, Нуми Рапас, Жазмин Тринка, Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Никол, Йоаким Триер. Призы они распределили следующим образом (всех участников смотра можно посмотреть здесь, а почитать зарубежную прессу тут).

«Золотая пальмовая ветвь»

Гран-при

Приз жюри

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучший сценарий

«Золотая камера» (лучший дебют)

Специальный приз

Победители секции «Особый взгляд»

Лучший фильм

Приз жюри

Лучший режиссер

Лучшая актриса

Лучший актер

Лучший сценарий

Приз жюри