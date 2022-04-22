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«Ее заветное желание»: мелодраматичное аниме о трудном выборе

Продолжаем рассказывать о достойной японской анимации в библиотеке Кинопоиска. Сегодня очередь сентиментальной мелодрамы Китаро Томуры, на самом деле, разбивающей романтические штампы.

О чем это?

Студент по имени Цунэо очень хочет поехать учиться в Мексику, но для этого ему нужно накопить денег. Так что Цунэо подрабатывает в магазине экипировки для аквалангистов. Однажды по пути с работы он сталкивается с девушкой Кумико и ее бабушкой. Кумико с рождения не может ходить и передвигается в инвалидном кресле, а бабушка излишне ее опекает, убеждая, что в мире за пределами их маленькой квартирки «одно зверье». Чтобы Кумико, которая взяла себе имя Жозе из книги Франсуазы Саган, не скучала, бабушка предлагает Цунэо подработать и позаботиться о девушке. Теперь Цунэо проводит с Кумико, у которой оказывается довольно тяжелый характер, практически все свое свободное время, и они начинают сближаться.

Что тут особенного?

«Ее заветное желание» на первый взгляд кажется классической слезливой мелодрамой, но, на самом деле, это непростая история о том, как трудно сделать выбор между любовью и личными амбициями, о том, что не всегда нужно жертвовать собой ради другого человека. Что, кстати, довольно нестандартно для японской анимации в этом жанре — гораздо чаще герои готовы не раздумывая положить на алтарь любви свои таланты, цели, гордость, а зачастую и жизнь отдать. И Цунэо, и Жозе — самодостаточные ребята, прекрасно осознающие последствия своего выбора, каким бы он в итоге ни был.

И еще это история о личных границах. Бабушка излишне опекает Жозе, не веря, что она способна существовать в этом мире самостоятельно, запирает ее дома, отказывая даже в коротких прогулках, хотя ее внучка — взрослый человек со своими мечтами и стремлениями и отнюдь не беспомощная. Благодаря Цунэо Кумико учится вести полноценную жизнь, несмотря на инвалидность: они вместе путешествуют, ходят в библиотеку, океанариум и к морю, увидеть которое Жозе мечтала с детства. В принципе сложно переоценить важность и значимость историй, протагонисты которых — люди с ограниченными возможностями. Такие фильмы помогают снять стигму и согласиться с тем, что инвалидное кресло не приговор.

Как это снято?

Если сказать одним словом — красиво. Анимация несложная, без особых изысков, но яркая и насыщенная. Для символизма фильма очень важны образы моря и как реального места (Цунэо не только работает в магазине для дайверов, но и сам любит нырять), и как метафоры вроде бы недосягаемой (а на самом деле, очень достижимой) мечты о свободе и счастье (Жозе видит море во сне). Так что на экране часто появляются переливчатые подводные виды, косяки красочных рыбок, искрящиеся на солнце волны. Тут стоит еще отметить отличную работу со светом: многие сцены разворачиваются на закате, благодаря чему все аниме выглядит и ощущается очень теплым и согревающим. Кстати, дизайнерами в «Ее заветном желании» работали те же люди, что были задействованы в разработке «Наруто», «Темного дворецкого» и «Девочки-волшебницы Мадоки». Если любите аниме, для вас эти названия точно не пустой звук.

У многих аниме есть первоисточник — манга или книга. У этого тоже?

«Ее заветное желание» в оригинале называется «Жозе, тигр и рыба» и основано на одноименной новелле японского автора Сэйко Танабэ. Впервые она была опубликована в 1984 году, а история актуальна до сих пор. Это доказывается хотя бы тем, что в 2020 году вышло сразу две экранизации — полнометражное аниме и игровой южнокорейский фильм «Жозе». Главные роли в нем сыграли Нам Джу-хёк и Хан Джи-мин, действие перенесено в Корею, да и характеры героев претерпели кое-какие изменения, но главное осталось на месте — эмоции, которые вызывает история. Еще одна игровая экранизация вышла в 2003 году в Японии. Тот фильм получился более мрачным и реалистичным, чем «Ее заветное желание». Там, например, бабушке приходится скрывать от соседей инвалидность Кумико, и поэтому на прогулку она ее выводит не в кресле, а в детской коляске. Цунэо в фильме подрабатывает в маджонг-салоне, а не в магазине для дайверов, к тому же он начинает встречаться с одной из своих однокурсниц. Из-за этого отношения между героями выглядят более драматичными, сложными и накаленными.

Я не смотрю аниме, мне понравится?

Да! Во-первых, действие разворачивается в наше время в обычном большом городе. Тут нет ни отсылок к японской культуре, ни демонов со сложными названиями, ни религии — вполне привычная каждому повседневность. «Ее заветное желание» органично смотрится в ряду других честных историй о любви, таких, где у героев не всегда все хорошо, где они испытывают по-настоящему тяжелые эмоции, справляются не только с личной драмой, но и жестокостью окружающего мира, а финал не обязательно будет счастливым. Фильм понравится тем, кого тронули «Любовь и другие лекарства», «До встречи с тобой» или тот же «Ла-Ла Ленд». Аниме отлично подойдет и для просмотра всей семьей: любовная линия тут нежная и лишенная любой пошлости или вульгарности, а поднимаемые темы будут понятны и подростку, и взрослому.

Автор: Валерия Усталова

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