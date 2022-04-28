11 лучших трейлеров недели: Том Круз прыгает со скалы, а Рассел Кроу унижает Криса Хемсворта

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«Тор: Любовь и гром»

Продолжение истории громовержца в исполнении Криса Хемсворта, действие разворачивается после событий «Мстители: Финал». Тор вернул себе прежнюю физическую форму, встретился с богиней грома Джейн Фостер (Натали Портман), у которой теперь Мьёльнир, и даже пересекся с Зевсом (Рассел Кроу). Вместе им предстоит сразиться с пришельцем Горром (Кристиан Бэйл) и его приспешниками. Режиссер и сценарист — Тайка Вайтити. Подробный разбор трейлера читайте в нашем материале.

«Серый человек»

Шпионский триллер братьев Руссо для Netflix. Агента ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) по кличке Серый Человек обвиняют в предательстве и сажают в тюрьму, но герой сбегает оттуда и становится наемным убийцей. Джентри слишком много знает о тайнах ЦРУ, поэтому бывшие коллеги во главе с Ллойдом Хансеном (Крис Эванс) начинают охоту за ним по всему миру.

«Андор»

Сериал-приквел «Изгоя-один», чье действие разворачивается за пять лет до событий фильма. В центре истории — шпион Кассиан Андор (к роли вернулся Диего Луна), сюжет посвящен его становлению как повстанца. Напомним, что в «Изгое-один» Кассиан пожертвовал собой, чтобы передать планы «Звезды смерти» принцессе Лее. Шоураннер проекта — Тони Гилрой, написавший «Изгоя-один». Сериал сразу заявлен на два сезона.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Том Круз снова рискует жизнью, выделывая трюки в угоду зрителям. В этот раз Итан Хант борется с «Апостолами» — террористами, пытающимися устроить ядерную катастрофу. Режиссер и сценарист проекта — Кристофер МакКуорри, который снимал части «Последствия» и «Племя изгоев». Производство несколько раз откладывалось из-за пандемии, съемки проходили в Норвегии, Великобритании и Италии. Бюджет проекта — 290 млн долларов.

«Уиллоу»

Сериал-сиквел фильма 1988 года, над которым работали Джордж Лукас с Роном Ховардом. Действие происходит в мире, где существуют домовые, колдуны, тролли и другие магические существа. Группа отправляется в далекие странствия, чтобы спасти мир и помочь похищенному принцу. К главной роли вернется Уорвик Дэвис, Рон Ховард занимается продюсированием шоу.

«Беги»

Полнометражный дебют клипмейкера Айсултана Сеитова, снимавшего видео для Скриптонита, Ивана Дорна, «Масла черного тмина», а также американских рэп-грандов Migos и Offset. Действие происходит в 1930-е, во время советской колонизации Средней Азии и голода. Мрачный могильщик Исатай (Еркебулан Даиров из «Тобола») оказывается перед сложным выбором, от которого зависит судьба всего аула. В фильме также снялись Варвара Шмыкова и Александр Паль.

«Человек против пчелы»

Комедийный сериал Netflix с 10-минутными эпизодами. Мужчина (Роуэн Эткинсон) присматривает за шикарным домом в отсутствие хозяйки и случайно разносит его из-за назойливой пчелы.

«Ведьма 2»

Сиквел корейского фантастического боевика, поставленный и написанный Пак Хун-джоном («Я видел дьявола», «V.I.P»). В фильме будет главная героиня (дебютантка Щин Щи-а), но фабула та же: жертва жестоких экспериментов сбегает из секретной лаборатории и прячется у незнакомых людей. Они становятся семьей и живут счастливо, но тайная организация не готова опустить свое супероружие и охотится за беглянкой. Ли Джон-сок играет отрицательного персонажа со сверхспособностями.

«Стена огня»

Очередной китайский фильм-катастрофа о борьбе со стихией и гражданском героизме. Завязка напоминает события картины «Храбрецы»: из-за землетрясения повреждается нефтепровод, что приводит к взрывам и масштабному пожару. Он может охватить ближайший мегаполис, и пожарные пытаются это предотвратить.

«Костяной каркас»

Латиноамериканский хоррор об ужасах беременности. Валерия ждет первенца и поначалу кажется очень счастливой. Вскоре она начинает себя плохо чувствовать и странно вести. Окружающие считают, что это нормальное поведение для беременной, но Валерия понимает, что на нее наложили проклятье.

«Хороший мальчик Гонта: История жизни пострадавшей в Фукусиме собаки с двумя именами»

Полнометражное аниме о последствиях катастрофы. Собака по кличке Гонта в результате страшного землетрясения 2011 года осталась без хозяев. Добрые люди пытаются наладить жизнь пострадавших животных и ищут хорошему мальчику Гонте новый дом.