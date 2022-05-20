«Это пальма!»: почему все Канны плачут над фильмом «Близко» Лукаса Донта

Каннский кинофестиваль подходит к концу — уже 28 мая будут объявлены победители. В предпоследний день смотра ворвался бельгийский режиссер Лукас Донт с драмой «Близко», посвященной 13-летним друзьям, мальчикам Лео и Реми. В 2018 году Донт показывал в Каннах «Девочку», за которую получил три награды — за режиссерский дебют, приз ФИПРЕССИ и «Квир-пальму» за освещение ЛГБТ-темы в кино. Возможно, новая работа режиссера также не останется без внимания: многие критики вышли опустошенными после просмотра и назвали фильм своим фаворитом, а IndieWire в материале с предсказаниями пророчит ему победу. Разбираемся, за что хвалят картину.

О чем это?

13-летние мальчики Лео и Реми переходят в среднюю школу. Они всегда были очень близки, но одноклассникам такие взаимоотношения казались «странными». Из-за давления с их стороны Лео начал отдаляться от друга. Помирить друзей пытается Софи (Эмили Декенн), мать Реми.

На пробы приходило много мальчиков, но Донт выбрал именно Идена Дамбрине и Густава Де Ваэле, потому что они тут же сработались в день прослушивания. Де Ваэле поделился, что во время кастинга они снимали очень эмоциональную сцену, и он сразу почувствовал, что именно Иден поможет ему раскрыться.

Иден Дамбрине и Густав Де Ваэле

Что пишут критики?

Историю в фильме называют душераздирающей и искренней, а саму картину — одной из самых красивых в конкурсе. Также критики хвалят игру молодых актеров и режиссерскую проницательность. Многие после сеанса и вовсе не смогли сдержать слез из-за сильной эмоциональной разрядки. Хотя, конечно, есть и те, кто не разделяет всеобщего восторга и называет кино слишком конкурсным, обвиняя режиссера в манипуляции.

«Это прекрасное выразительное кино про привязанность между двумя мальчиками. Я убежден, что Донт способен снять шедевр, он уже близок к этому. Но в его фильмах присутствует незрелость, которую ему необходимо преодолеть», — пишет Питер Дебрюж, критик Variety.

Грегори Эллвуд из Playlist признался, что никогда так не плакал на фильме, назвав «Близко» изысканной историей о разбитом сердце. «Это выдающийся кинематографический подвиг», — говорит критик. По его мнению, режиссер хоть и выжимает слезы из зрителя, но делает это очень талантливо. И моментов, чтобы пролить слезы, будет очень много.

«Донт продолжает свое потрясающее исследование конца детства как процесса трансформации человека. Формально его фильм похож на смесь работ братьев Дарденн и Ксавье Долана, а особенно на «Розетту» — здесь камера тоже практически примагничена к молодому герою фильма», — сравнивает Жак Мандельбаум из Le Monde.

Густав Де Ваэле

«Это был самый впечатляющий фильм фестиваля», — пишет Бен Ролф из ScreenRant. «Режиссура Донта просто великолепна», — намекнул журналист на возможный приз, а также отметил выдающиеся и очень эмоциональные перформансы молодых актеров.

Робби Колин из The Telegraph Well тоже в восторге: критик назвал фильм «волшебным», а также отметил, что у «Близко» есть все шансы взять «Пальмовую ветвь».

А вот Дэвид Эрлих не разделяет восторгов коллег. Он называет предыдущий фильм режиссера, «Девочка», проблематичным из-за того, что роль трансгендерной девушки исполнил цисгендерный парень, а «Близко» еще более проблематичен, поскольку, с его точки зрения, Донт эксплуатирует весьма деликатную тему для собственной выгоды. «Первая часть этой истории рассказана с завораживающей точностью. Детская идиллия, которую Лео и Реми делят вместе, возможно, выглядит немного чересчур: счастливые мальчики бегают по цветочным полям под партитуру духовых инструментов Валентина Хаджаджа, пока их волосы развеваются на ветру, но невозможно отрицать, что Донт изумительно передает эйфорическую реальность тех дней, которые мальчики проводят вместе. Но как бы ни был прекрасен взгляд режиссера на детали, он снова прибегает к универсальным инструментам, чтобы заставить зрителя страдать. Донт, безусловно, уже достиг успехов в своей карьере, но режиссеру всего 31 год, поэтому, чтобы довести свое мастерство до совершенства, ему надо немного повзрослеть».

«Поскольку мальчикам в детстве почти не объясняют, как говорить о своих чувствах, они оказываются плохо подготовлены к столкновению с душевной болью», — заключил Тим Гирсон из Screen Daily. По мнению критика, «Близко» — неконвенциональная драма о взрослении, но в первую очередь в фильме говорится о сложностях эмоционального развития. Донт показал это весьма сдержанно, но трогательно и впечатляюще.

Густав Де Ваэле и Эмили Декенн

Что сам режиссер говорил о фильме?

Донт поделился, что фильм основан на прочитанном им исследовании о том, как меняются дружеские отношения между мальчиками по мере их взросления. По его словам, «интервьюируемые ребята говорили о своих друзьях так, как будто это самые важные люди в их жизни, которых они очень любят и о которых хотят заботиться».

Когда те же мальчики были опрошены в позднем подростковом возрасте, они вели себя более отстраненно, говоря о дружеских связях, так как боялись, что их сочтут «женоподобными или гомосексуалами». «Это глубоко тронуло меня, потому что, когда я был маленьким ребенком, у меня было ощущение, что я не принадлежу ни к группе девочек, ни к группе мальчиков. В детстве и подростковом возрасте я чувствовал постоянное одиночество, я пытался держать людей на расстоянии, потому что тоже очень боялся этих ярлыков», — вспоминает режиссер.

По словам Донат, «Близко» является продолжением темы поиска идентичности, затронутой в его первой работе «Девочка», хотя это уже совершенно другой фильм. Если в «Девочке» речь шла о гендерной идентичности и отношении со своим телом, то «Близко» исследует темы самоидентичности, дружбы и ответственности.

Кинопоиск в Telegram Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Автор: Кира Голубева