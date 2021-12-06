Нолан собрал суперкаст для «Оппенгеймера». Звездная команда все еще влияет на сборы?

Кристофер Нолан готовит фильм об американском физике-ядерщике с блестящим составом исполнителей. Отца ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера играет Киллиан Мёрфи, его жену — Эмили Блант. Мэтту Дэймону досталась роль Лесли Гровса, военного руководителя программы по созданию ядерного оружия, Роберту Дауни-мл. — роль Льюиса Штраусса, бывшего министра торговли США, который работал в комиссии по атомной энергии. Флоренс Пью играет члена американской Коммунистической партии Джин Тэтлок, у которой завязывается роман с Оппенгеймером, а Рами Малек — ученого (какого именно, создатели пока не раскрыли). В фильме также заявлены Кеннет Брана, Джейсон Кларк и Джош Хартнетт. Даже в эпизодических ролях фигурируют крупные артисты вроде Гари Олдмана, у которого будет всего-навсего одна минута экранного времени.

«Оппенгеймер» не единственный пример среди будущих релизов с громким кастом. У Netflix в июле запланирован выход шпионского триллера «Серый человек» от братьев Руссо («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»), в котором снялись Ана де Армас, Крис Эванс, Билли Боб Торнтон, Райан Гослинг и звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж. А в сиквеле детективной картины Райана Джонсона «Достать ножи», помимо Дэниэла Крэйга, появятся еще Итак Хоук, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и Кейт Хадсон. Среди недавних премьер также полно схожих кейсов: политическая сатира Адама МакКея «Не смотрите наверх», лирическая комедия Уэса Андерсона «Французский вестник», боевик Netflix «Красное уведомление», ретронуар Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», криминальная драма Ридли Скотта «Дом Gucci».

Мы попробовали выяснить, приносят ли сегодня звезды категории A соразмерные гонорарам сборы и для чего еще режиссеры собирают десятки топовых актеров.

В крупных студийных фильмах и раньше были звездные составы. Что изменилось?

«Одиннадцать друзей Оушена»

Система звезд всегда была основой Голливуда: громкие имена давали продюсерам уверенность в том, что крупнобюджетные проекты соберут большую кассу. На заре студийной системы артистам давали вымышленные имена, придумывали биографии, обязывали выходить из дома лишь в модных нарядах и не ввязываться в скандальные истории (все ограничения нередко фиксировались в контракте) — всё для того, чтобы поддерживать внимание к звезде и укреплять любовь со стороны американской публики, зачастую консервативно настроенной.

Тем не менее настолько звездные составы, с полдюжины, а то и десятком артистов категории А, были редкостью и во времена классического Голливуда (в качестве исключения можно вспомнить разве что «Список Эдриана Мессенджера» Джона Хьюстона), и во времена американской новой волны (еще одно исключение — «Мост слишком далеко» Ричарда Аттенборо), и даже на рубеже веков («Тонкая красная линия» Терренса Малика, «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга — другие примеры многофигурных постановок можно отыскать здесь). Теперь же звездные ансамблевые картины, как подметил журналист The New York Times, выходят чаще и на больших, и на малых экранах. Ведь сериалы теперь не уступают кино по количеству A-звезд на своих афишах. Вспомнить хотя бы «Большую маленькую ложь» или «Утреннее шоу».

Почему фильмов с большим звездным кастом стало так много?

Отчасти потому, что во время пандемии выросло число стриминговых платформ, и составы топ-артистов помогают им выделиться среди конкурентов, привлечь внимание потенциальной аудитории к своим проектам. Поэтому сервисы не жалеют денег: Netflix за «Не смотрите наверх» заплатил Леонардо ДиКаприо 30 млн долларов и выделил 465 миллионов на съемки двух сиквелов детектива «Достать ножи» Райана Джонсона, где также предполагаются звездные касты. Кроме того, такие команды подогревают интерес к проекту задолго до его выхода: обычно исполнительский состав объявляется не сразу, а постепенно, чтоб спровоцировать активные обсуждения в социальных сетях. Такая PR-стратегия позволяет тайтлам (так называют проекты в киносреде, от анг. «title» — «название») долго оставаться заметными в медийном поле.

«Не смотрите наверх»

Однако дело не только в конкуренции. Стриминговые платформы изменили и маркетинговую стратегию тентполов: если раньше продюсеры делали основной упор на рекламу на телевидении в прайм-тайм, то теперь они привлекают фан-базу из соцсетей. Поэтому студии и нанимают нескольких артистов с многомиллионной армией фанатов в сети. Такой подход отчасти проясняет, как Ариана Гранде оказалась в команде «Не смотрите наверх», а за несколько лет до этого попала в актерский состав «Шучу» Мишеля Гондри: у американской певицы 284 миллиона подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, она признана в России экстремистской. — Прим. ред.). Теперь актеры требуют за коммерческие посты в своих соцсетях внушительные гонорары — в частности, Дуэйн Джонсон получил от Netflix миллион долларов за промоушен-твиты о «Красном уведомлении» при наличии 16,1 миллиона фолловеров (Twitter заблокирован в России по требованию Роскомнадзора. — Прим. ред.).

Кроме того, аналитики сходятся во мнении, что экранные звезды утратили былую силу влияния: аудиторию теперь привлекают не столько известные лица, сколько знакомые сюжеты и персонажи из любимых книг, комиксов и видеоигр (недаром в сериале «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon нет ни одной крупной звезды). Отчасти журналисты видят проблему в том, что звезд в киноиндустрии стало очень много, они перестали считаться чем-то уникальным и исключительным. И, чтобы восполнить возникшую нехватку силы влияния, студии и набирают максимальное количество известных артистов.

Участие звезд помогает фильмам окупаться?

Исследователи отмечают, что между кассовым успехом фильма и количеством приглашенных звезд никогда не было прямой зависимости (яркий пример — южнокорейский триллер «Игра в кальмара», который стал самым просматриваемым сериалом Netflix за всю историю, притом что в нем нет ни одной крупной по международным меркам звезды). По их мнению, тут действует обратная логика: звезды выбирают фильмы с большим потенциалом, или же студии нанимают крупных артистов, только если верят в успех проекта.

«Аллея кошмаров»

Среди недавних релизов полно примеров, когда фильм проваливался, несмотря на команду звезд. К примеру, «Аллея кошмаров» дель Торо при бюджете в 60 млн долларов и положительной критике собрала в мировом прокате всего 39 миллионов. «Дом Gucci» Ридли Скотта еле-еле вышел в ноль, а его же «Последняя дуэль» при бюджете в 100 млн долларов собрала чуть более 30. Таким образом, артисты не гарантируют кассового успеха, в том числе и в случае с «Оппенгеймером» Нолана. Еще не факт, что собравшаяся dream team отвлечет внимание аудитории от конкурентов (релиз картины запланирован на июль 2023 года, в это же время в прокате будут идти «Миссия: невыполнима 7», «Барби» Греты Гервиг и «Марвелы» — сиквел «Капитана Марвел» 2019 года с Бри Ларсон в роли супергероини Кэрол Дэнверс). Но, безусловно, есть и успешные кейсы: экшен «Красное уведомление», хоть и получил разгромные отзывы в прессе, встретил теплый прием среди зрителей и стал самым просматриваемым фильмом Netflix за всю историю сервиса, менее чем за три недели достигнув отметки в 328 млн часов просмотров (а на втором месте в списке — «Не смотрите наверх» с еще более многочисленным звездным составом).

Кроме того, из-за изменившейся маркетинговой стратегии модифицировалась и система оплаты труда в крупнобюджетных проектах. Раньше звездные артисты получали авансовый платеж и процент с бокс-офиса (или с продаж DVD и с показов на кабельных каналах в зависимости от условий контракта). Поскольку стриминговые релизы не приносят кассовых сборов, как кинотеатральный прокат, звезды теперь не имеют никаких дополнительных бонусов и требуют более крупных предоплат (тем более после прошлогоднего судебного разбирательства между Disney и Скарлетт Йоханссон: студия выпустила «Черную Вдову» одновременно на больших экранах и на стриминге, из-за чего актриса, чей контракт предполагал отчисления с купленных билетов, недополучила несколько десятков миллионов долларов). В частности, Дуэйн Джонсон за участие в проекте Amazon — Red One — получит 50 млн долларов.

А суперкасты мешают появлению новых звезд?

В индустрии продолжают появляться новые имена, нередко благодаря фильмам и сериалам стримингов. Подписчики крупнейших сервисов превращают малоизвестных актеров в звезд через репосты в соцсетях — так было с главными актерами из «Очень странных дел». Достаточно вспомнить Финна Вулфхарда, который после первого сезона сериала получил одну из ведущих ролей в хорроре «Оно», и Милли Бобби Браун (она появилась в двух частях «Годзиллы» и сыграла главную героиню в «Эноле Холмс»). Раньше, как отмечают журналисты, кастинг-директорам порой недоставало фантазии: они брали на роль не того, кто идеально вписывался в образ, а того, у кого было самое громкое имя, его было легче всего монетизировать. Теперь же стриминги не привязаны к бокс-офису, кастинг-менеджеры не боятся рисковать, а значит, больше молодых звезд получат свой шанс.

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Автор: Илья Верхоглядов