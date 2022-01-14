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Плюс Дача возвращается! На ней покажут «Джентльменов» и «Ла-Ла Ленд»

Яндекс Плюс снова открывает Плюс Дачу в летнем кинотеатре Парка Горького. Дача впервые заработала летом прошлого года. Программа, как и прежде, рассчитана на целый день: утром можно прийти на йогу на Плюс Даче, днем — на детские мероприятия, а вечером — на кинопоказ, спектакль или концерт. «Дачный» сезон продлится все лето — с 1 июня и до конца августа.

В кинопрограмму включили любимые фильмы подписчиков Плюса: хиты из топ-250 Кинопоиска — «Джентльмены», «Достучаться до небес», «Волк с Уолл-стрит». Еще пройдут сеансы «Ла-Ла Ленда», «Молодости», «Паразитов» и «Сквозь снег». С семьей можно будет посмотреть картины «Белль и Себастьян», «Ученик чудовища». Также будут показы лучших фильмов Beat Film Festival и оригинальных проектов Кинопоиска («Майор Гром», «Этерна» и финал сезона «Нулевого пациента»). Также для Плюс Дачи подготовили специальную программу «Семь авторов» от кинокритика и ведущего подкаста «Крупным планом» Всеволода Коршунова. В рамках программы будут показаны картины Ларса фон Триера, Паоло Соррентино, Педро Альмодовара и других современных европейских режиссеров, а перед сеансом их представит сам Всеволод Коршунов.

В программе Яндекс Музыки — презентации альбомов, музыкальные вечеринки, коллаборации с кураторами, а также образовательные мероприятия для молодых музыкантов и тех, кто только задумывается о музыкальной карьере. В театральную программу включены и классические спектакли, и современные театральные перформансы. Например, на Даче покажут симфоспектакль «Мастер и Маргарита» с Дарьей Мороз и Игорем Миркурбановым. Еще на Плюс Даче в будни будут проводить для детей игротеки, познавательные мастер-классы, спортивные занятия с героями телеканала «Карусель» и игры со Смешариками. Для любителей чтения и аудиокниг Яндекс Музыка проведет встречи с любимыми авторами в формате книжного клуба.

На Плюс Даче будет работать кафе G-Drive и лаунж-зона Яндекс Маркета, где можно отдохнуть. Попасть на Дачу могут подписчики Плюса. Те, у кого подписка не подключена, смогут оформить бесплатный пробный период на самой Даче или заранее на сайте. За расписанием Дачи следите здесь.

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