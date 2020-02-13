Что показали в трейлере «Тор: Любовь и гром», помимо голого Криса Хемсворта?

В сети появился трейлер следующего фильма киновселенной Marvel — «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, мировая премьера которого состоится 8 июля. Разбираемся, чем закончились прошлые фильмы про бога грома и что нам показали в ролике.

Что произошло с Тором в последний раз, когда мы его видели на экране?

«Любовь и гром» продолжают историю Тора после событий фильма «Мстители: Финал». Когда Танос стер половину живого во Вселенной с помощью Перчатки Бесконечности, Одинсон решил, что не справился как защитник Асгарда и Мидгарда. Тор растерял уверенность в себе и даже набрал с десяток лишних килограммов. Позднее, в том же фильме во время поиска Камней Бесконечности и битвы с Таносом Тор доказал себе, что все еще достоин титула бога грома. Он даже смог поднять Мьёльнир, вернувшись в прошлое. Теперь же молот разрушен богиней смерти и сестрой Тора, Хелой (Кейт Бланшетт), это произошло во время событий фильма «Тор: Рагнарёк».

После всего произошедшего за последние годы Тор взял перерыв, чтобы разобраться в себе и решить, как ему жить дальше. Поэтому он попросил Валькирию присмотреть за Новым Асгардом на Земле, а сам отправился в космос в компании Стражей Галактики.

Что интересного показали в трейлере?

Ролик начинается с вида планеты, которую Тор посещает вместе со Стражами Галактики и своим другом Коргом. Раса синекожих пришельцев напоминает центавриан — жителей родной планеты Йонду (Майкл Рукер). Там же Тор впервые с финала «Мстителей» появляется в новом облике.

Новый вид героя вдохновлен комиксом 1990-х «Thunderstrike». Там громобой Эрик Мастерсон некоторое время подменял Тора, и ему позволили сохранить частичку силы громовержца, после чего Эрик стал новым героем на Земле. Тор теперь одевается как Мастерсон.

Тут видно Дракса и Звездного Лорда. А позднее на корабле появятся Грут, Мантис и Крэглин, который побрил голову и носит гребень Йонду (после событий вторых «Стражей Галактики»).

Новый Асгард, разросшийся за прошедшие годы. Теперь это большая туристическая зона в Норвегии, а управляет ею Валькирия.

Тор и Корг снова посетят планету Сакаар, на которой после событий «Рагнарёка» прошла революция.

Во время тренировки Тор сдвигает с места парящий корабль Стражей Галактики «Бенатар» (назван Квиллом в честь певицы Пэт Бенатар).

Одинсон встречает Джейн Фостер в костюме Тора и с восстановленным Мьёльниром в руках. Действие происходит на Земле, куда богиня грома прибыла навести порядок после вторжения магических существ — приспешников Горра.

Последний раз Фостер появлялась в фильме «Тор 2: Царство тьмы», где помогла громовержцу победить темного эльфа Малекита. Затем они с Тором расстались за кадром, а во время щелчка Перчаткой Бесконечности Таноса Джейн была стерта на пять лет.

В комиксах Фостер стала богиней грома, когда Тор потерял веру в себя и стал недостоин молота. Джейн, годами поддерживающая Одинсона в его приключениях, в тот момент боролась с раком груди и проходила химиотерапию. Магия Мьёльнира ощутила в ней достойного кандидата, и Джейн не могла ей отказать. Но каждый раз, когда Фостер поднимает молот и перевоплощается в богиню грома, она откатывает к нулю весь процесс химиотерапии. То есть чем больше она сражается в качестве Тора, тем быстрее прогрессирует болезнь. В фильме эта история также будет затронута.

В сцене с Джейн Тор появляется в двух костюмах. Тот, что со шлемом, — из комиксов 1980-х.

Тор посетит Олимп в компании Корга, Валькирии и Джейн. Фанаты предполагают, что в фильме Зевс созовет общий сбор всех богов, чтобы обсудить угрозу Горра. Эта теория подтверждается опубликованным в сети кадром, на котором можно увидеть темнокожую богиню возле Валькирии и Джейн. По слухам, это Баст из Ваканды.

Антагонистом в фильме выступает Горр (Кристиан Бэйл), известный под прозвищем Убийца Богов. По комиксам это пришелец, живший на отдаленной пустынной планете. Он всю жизнь молил богов о помощи, но они никогда не отвечали на его молитвы. Однажды Горр потерял всю семью и сам оказался при смерти, он возненавидел богов и поклялся отомстить.

Двое могущественных существ в схватке приземлились в родном мире Горра. Они пронзили друг друга в бою и умерли. Из любопытства Горр отправился посмотреть на них, как неожиданно темный меч одного из божеств подарил ему огромную силу. Он решил использовать ее, чтобы исполнить обещание и очистить Вселенную от всех богов, внушающих ложные надежды миллионам живых существ.

Сила Горра в его мече. Некромеч способен принимать любую форму, поскольку создан Кналлом — божеством, некогда породившим расу симбиотов (к ним в комиксах Marvel относятся Веном и Карнаж). Сам меч фактически тоже симбиот, но без своего сознания, он подчиняется владельцу. В трейлере можно увидеть различные щупальцеподобные конструкции, которые создает Горр. Это все возможно благодаря мечу.

Любопытный факт: изначально планировалось впервые упомянуть Горра в сериале «Лунный Рыцарь», где фигурируют египетские божества, но от этой идеи отказались.

Сцена с громадным погибшим божеством Фаллигаром, хранителем галактической границы. Кадр в ролике один в один воспроизведен со страниц комикса «Thor: The God of Thunder» с тем лишь исключением, что в фильме рядом с Тором стоит Корг. Фаллигар и громовержец в комиксах были знакомы лично, но потом того убил Горр.

На Олимпе Джейн Фостер и Тор сразятся с охраной Зевса. В трейлере можно увидеть новую способность Мьёльнира распадаться на фрагменты, а затем собираться обратно.

В фильме будет экшен-сцена, в которой все станет черно-белым (часть силы Горра — он способен управлять тенями и создавать абсолютный мрак), кроме главных героев — Тора, Джейн и Валькирии. В этом эпизоде они сражаются с Горром, и у Валькирии в руках можно заметить молнии Зевса, выступающие в этой версии холодным оружием.

Вероятно, в фильме мы увидим флешбэк в прошлое Горра, где он теряет семью.

Похоже, что роман Одинсона и Джейн продолжится в «Любови и громе».

Джейн Фостер призывает молнию, находясь в неизвестном храме. По обе стороны от нее статуи могущественных космических сущностей из комиксов. Справа — Живой трибунал (его можно было увидеть в сериале «Локи» и в одной из вселенных в недавнем «Докторе Стрэндже») и Наблюдатель (Уату, следящего за мультивселенной, фанаты могли видеть в мультсериале «Что, если…?»). А слева — Эон, Бесконечность и на переднем плане Смерть. Последняя особенно интересна, поскольку в комиксах Танос уничтожил половину Вселенной не ради баланса, а чтобы Смерть оценила заслуги и полюбила его.

Взгляд на Зевса в исполнении Рассела Кроу.

В эпизоде, где Зевс случайно раздевает Тора догола, на спине громовержца можно увидеть татуировку со шлемом Локи и надписью «RIP Loki». После событий «Войны Бесконечности» Локи мертв, а о приключениях варианта Лафейсона в одноименном сериале Тор не в курсе.

Какие комиксы стоит почитать перед просмотром?

Если вы хотите узнать историю, на которой основан фильм, то вам стоит обратиться к серии комиксов Джейсона Аарона о Торе. К радости фанатов, почти весь восьмилетний опус, начатый в 2012-м, издан на русском языке. В «Тор. Бог грома» вы увидите первую встречу Тора и Горра, с которым Одинсон будет сражаться на протяжении нескольких веков. В «Первородном грехе» увидите момент, когда Тор теряет возможность поднимать молот. В «Тор. Богиня грома» и «Могучий Тор» представлены истории о Джейн Фостер, завладевшей Мьёльниром и оказавшейся посреди назревающей войны Десяти миров. В «Недостойном Торе» Одинсон пробует найти Мьёльнир из другой вселенной.

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Автор: Денис Варков