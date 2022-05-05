В правительстве готовят новый метод расчета с зарубежными правообладателями. Это поможет кинотеатрам?

20 апреля «Ведомости» впервые написали о том, что контент компаний, остановивших свою деятельность в России, могут «принудительно лицензировать». Раньше такая мера рассматривалась только в отношении программного обеспечения. 21 мая «Ведомости» рассказали, что готовится новый указ, благодаря которому российские компании продолжат использовать зарубежный контент, в том числе фильмы и сериалы. Кинопоиск объясняет, в чем суть новой меры и как она отразится на индустрии.

Про какой контент речь?

В конце февраля — начале марта киностудии-мейджоры приостановили свою деятельность в России. В их числе Warner Bros., отменившая прокат «Бэтмена» за день до премьеры, Disney, Universal, Sony, Lionsgate и Paramount. В прокат не вышли блокбастеры «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Disney), «Морбиус» (Sony), «Варяг» (Universal) и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Warner Bros.). Еще студии и зарубежные стриминги остановили лицензирование своих проектов для показа в российских онлайн-кинотеатрах. Netflix, например, ушел из страны и остановил производство российских сериалов.

Вместо голливудских новинок сейчас в прокат выпускают старые зарубежные фильмы («Таксист»), советскую классику («Служебный роман», «Я шагаю по Москве») и анимацию («Чиполлино», «Тайна третьей планеты»), а также азиатское кино (в том числе онлайн-концерт корейской поп-группы BTS и аниме Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»).

Как сказывается отсутствие крупных западных релизов?

По сборам ререлизы не могут принести столько же, сколько бы собрали голливудские фильмы. В заявлении от 27 апреля Ассоциация владельцев кинотеатров объявила, что за май-июнь из-за недостатка репертуара выручка кинотеатров упадет более чем на 80%, а 50% кинозалов придется закрыть. Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» тоже может закрыть ряд кинотеатров (это отдельно подтвердил ее гендиректор Алексей Васясин). 26 апреля АВК высказалась о показах в кинотеатрах копий зарубежных новинок: «Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и призываем все профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики».

В конце марта АВК попросила у государства 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров. По оценке главы российского представительства Сomscore (аналитическая компания, которая занимается исследованием аудитории медиа. — Прим. ред.) Романа Исаева, этой суммы должно хватить на два-три месяца. Всего отрасли может потребоваться до 10 миллиардов. 16 мая в АВК заявили, что государство отказалось выделить им 6,5 миллиарда на поддержку отрасли, в министерстве финансов попросили дополнительно обосновать необходимость субсидии.

Что власти планируют делать?

Считается, что правительство готовит указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями», который, по информации «Коммерсанта», могут подписать в ближайшие дни. В рамках указа для российских компаний откроют специальный рублевый счет в банке, чтобы те могли переводить лицензионные платежи зарубежным правообладателям. Но действует это только для тех лицензий, которые были оформлены до событий 24 февраля и последующих санкций. Платежи по новым договорам, если их и удастся заключить, таким методом проводить не получится. Счет могут открыть без присутствия правообладателя или его представителя. Правообладателю желательно предоставить письменное согласие на перевод платежа (без этого согласия российские компании могут вообще не делать перевод). Указ должен помочь в финансовых переводах, чтобы иностранные компании не расторгли договор из-за неуплаты. В материале «Коммерсанта» Павел Иккерт уточнил, что указ не распространяется на прокат новых фильмов, так как для этого нужны новые договоры.

При этом, по данным «Коммерсанта», российские видеосервисы опасаются рисков, связанных с платежами через спецсчет. Свой комментарий к указу подготовила Ассоциация интернет-видео (объединение российских онлайн-кинотеатров; в Ассоциацию входят компании, управляющие ivi, Okko, Megogo, Start, Амедиатека, «Триколор Кино и ТВ» и ViP Play. — Прим. ред.). Члены Ассоциации считают, что перевод через спецсчет может привести к расторжению имеющихся договоров (неизвестно, смогут ли зарубежные правообладатели оперативно получить доступ к рублевому счету). Поэтому такой метод не стоит делать обязательным для всех российских сервисов.

Что об указе думают в индустрии?

Роман Исаев Глава российского представительства Comscore, член Ассоциации владельцев кинотеатров

Относительно того, что именно готовит правительство, показания тех экспертов и источников, от которых мы получаем какую-то обрывочную информацию, сейчас расходятся. В том виде, в котором принудительное лицензирование предполагается и разрешено текущим российским законодательством, киноконтент получать невозможно. Во-первых, это организационно очень сложно. Не существует структуры, которая могла бы оформить это действие, нет никакого ОКУПа (общества по коллективному управлению правами. — Прим. ред.). Понятно, что правительство может создать его в любой момент или делегировать тому же РАО (Российское авторское общество — Прим. ред.), ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности — Прим. ред.) или какой-то еще организации. Плюс есть вопрос юридической процедуры принудительного лицензирования и всех ее этапов. Они предполагают не менее шести месяцев на получение итогового решения. Через шесть месяцев ни один фильм никому уже не будет нужен. Поэтому без фундаментального и достаточно существенного изменения законодательства, Административного кодекса и четвертой части Гражданского кодекса (посвящен авторским правам, интеллектуальной собственности и лицензированию. — Прим. ред.) вся эта история не поедет.

Но даже если срок сократят, то принудительное лицензирование не решит вопрос получения исходных материалов для фильма. Кинофильм — это не джинсы, которые можно отправить по более длинной логистической цепочке. Фильм — это файл, который закодированным получают соответствующий лицензиат или представитель на территории от лицензиара, правообладателя. Никто и никогда из зарубежных студий не будет предоставлять контент в хорошем цифровом качестве и ключи для разблокировки, для того чтобы это демонстрировалось в России, пока действуют санкции. Поэтому получить исходник и по изображению, и по звуку невозможно легальным способом. Плюс не будет исходника звука, чтобы сделать нормальный качественный дубляж. И не факт, что зритель пойдет за деньги смотреть в кинотеатр такой фильм, он привык получать хорошее качество и по картинке, и по звуку.

Киноотрасль и кинотеатры в частности нуждаются ровно в той мере поддержки, которую запрашивала Ассоциация у правительства и в которой было отказано. Финансовая помощь помогла бы им продержаться до конца года, до выхода крупных российских фильмов осени и зимы (на 1 января 2023 года запланирован релиз «Воланда». — Прим. ред.). В кинопроизводстве сейчас главная стратегическая задача — это фундаментальное, существенное увеличение количества качественных зрительских, жанровых проектов, которые заместят ушедший Голливуд. Потому что без этого киноиндустрия не выживет в любом случае, в средне- и долгосрочной перспективе. Быстро это не произойдет. Чтобы дождаться того момента, когда кинотеатры получат контент от российских производителей в большем количестве, надо дать кинотеатрам финансовую возможность продержаться и дожить до этого светлого дня.

Фото: Edwin Tan / Getty Images, Heath Korvola / Getty Images