У Эстлунда всех тошнит, а у Миллера вспоминают, как любить: что показали в Каннах

На Каннском кинофестивале показали 10 фильмов основного конкурса из 21. В рейтинге зарубежных критиков Screen Daily пока что лидирует автобиографическая картина Джеймса Грэя «Время Армагеддона». Мы же продолжаем собирать отзывы зарубежных критиков, которые за эти выходные посмотрели новую внеконкурсную работу Джорджа Миллера и трогательный фильм про грустного ослика.

Спустя пять лет после того, как его фильм «Квадрат» победил в Каннах, Эстлунд возвращается в основной конкурс, чтобы покритиковать капитализм и претенциозные рестораны. Фильм получил восемь минут оваций, что по меркам фестиваля достаточно много. Обычно аплодисменты после показа почти любой картины не длятся больше пяти минут, зал тем самым отдает дань уважения съемочной команде.

О чем это?

Модель Яя (Чарлби Дин Крик) получает бесплатный пропуск на эксклюзивный круиз на яхте, куда она отправляется вместе со своим парнем Карлом (Харрис Дикинсон), тоже моделью. Старший стюард Пола (Вики Берлин) изо всех сил старается поддерживать сервис на должном уровне, а капитан и по совместительству неуправляемый пьяница-марксист Томас (Вуди Харрельсон) предпочитает сидеть и обмениваться политическими лозунгами с таким же пьяным российским магнатом (Златко Бурич). Один из пассажиров предлагает всем (включая экипаж) сделать перерыв и поплавать в бассейне. Пока все развлекаются, приготовленные для ужина морепродукты портятся, что приводит к массовому отравлению. На этом неприятности не заканчиваются, в океане поднимается шторм, на них нападают пираты, и корабль тонет. Пассажиров и экипаж выбрасывает на остров, а выживание там за деньги не купишь.

Что говорят критики?

Джонатан Ромни из Screen International пишет, что эта работа Эстлунда проигрывает двум его предыдущим: «Здесь есть язвительность из его же „Форс-мажора“ и острая сатира на мир искусства из „Квадрата“. Но этому фильму о капитализме не хватает безжалостной иронии, которая сделала предыдущие две картины такими запоминающимися. Хотя здесь, конечно, есть чем насладиться. Будь то Дикинсон в роли умного, но бесталанного парня, обреченного на вечный статус красавчика, или словесная дуэль между Харрельсоном и Буричем, или потрясающая операторская работа Фредрика Вензеля с крупными планами абсурдных обеденных блюд».

​​Дэвид Эрлих в рецензии для IndieWire тоже ругает шведа: «Увы, долгожданный „Треугольник печали“ разочаровывает своей тупостью. То, что это кино более цельное, чем „Фильм-социализм“, и более короткое, чем „Титаник“, лишь помогает ему не опуститься в самый низ моего списка фильмов о кучке богатых чудаков на борту большой лодки. Прекрасно снятый фильм, зацикленный на эстетической ценности человеческих тел, может быть смехотворно красивым только до тех пор, пока тебе не надо копнуть чуть глубже. „Говорить о деньгах не сексуально“, — утверждает героиня в первые двадцать минут. Если бы только Эстлунд не говорил в своем фильме так много о капитализме, при этом сказав так мало по существу».

Карл Делоссантос из Smash Cut Reviews остался в восторге: «Все свои исследования о пороках современного общества Эстлунд довел тут до совершенства, и получилась одна из лучших комедий за последние годы с интригующей развязкой. Режиссер не заинтересован в том, чтобы привнести что-то новое, он здесь для того, чтобы просто повеселиться и вывести из себя богачей. Если „Треугольник печали“ что-то и доказывает нам, так это то, что комедия не умерла».

Антон Долин тоже хвалит Эстлунда в Meduza и сетует на то, что его поклонники после премьеры оказались в меньшинстве: «Рубен Эстлунд на любых заказчиков плюет с высокой колокольни, не щадя никого. Веселая и наглая бескомпромиссность, позволяющая поместить в самое сердце фильма сцену морской болезни во время торжественного ужина (хармсовское „нас всех тошнит“ визуализировано так реалистично, что вам гарантированно станет не по себе), вновь подтверждает: он уникальный режиссер для сегодняшнего кино, давно подчиненного нормам политкорректности. Эстлунд — виртуоз стыдных ситуаций и неудобных вопросов. Он умеет выстроить диалог так, что героям на экране неловко, а публика хохочет, не приходя в сознание, но потом одним щелчком меняет роли, и вот уже начинают краснеть зрители».

Режиссер «Безумных Максов» и «Бэйб: Четвероногий малыш», возглавлявший жюри Каннского кинофестиваля в 2016 году, представил свой новый фильм. На этот раз режиссер-максималист отправил зрителя в путешествие по миру интеллектуального эротизма, сняв свою версию «Тысячи и одной ночи» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой.

О чем это?

Ученая Алитея Бинни (Тильда Суинтон), находясь на конференции в Стамбуле, случайно находит джинна (Идрис Эльба), который предлагает исполнить любые три ее желания в обмен на свободу. Но есть две проблемы: во-первых, Алитея не сразу верит в то, что джинн настоящий; во-вторых, годы изучения истории и мифологии ее чему-то да научили. Героиня знает, что исполнения желаний полны уловок и все может пойти не по плану. Джинн тоже не первый день работает с земными клиентами и завлекает Алитею удивительными историями из своего прошлого. Женщина в какой-то момент перестает сопротивляться и загадывает первое желание, которое повергает в шок обоих.

Что говорят критики?

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter сожалеет, что джинна в бутылке нашла Тильда Суинтон, а не Кристина Агилера. История, отсылающая к «Тысяче и одной ночи», на его взгляд, сильно перегружена и утомительна. Но, так как фильм в основном завязан на интенсивном диалоге между главными персонажами, «зритель, жаждущий быть очарованным разговорами о любви, страсти, а также рефлексией на тему изоляции и душевного родства, оживляющей воспоминания о недавно пережитой пандемии, сможет найти что-то для себя».

Стефани Захарек из Times считает, что новая работа Миллера похожа не столько на «Безумный Макс: Дорога ярости», сколько на «Бэйба» — один из лучших фэнтези-фильмов нашего времени. Однако кино о двух умничающих интеллектуалах не такое уж романтичное, как вы могли подумать. «Алитея и джинн — это некая встреча двух душ, нашедших друг друга сквозь время и пространство. Хотя истории, написанные нашими предками и переданные через тысячелетия, доставляют нам удовольствие и пищу для размышлений, три тысячи лет — слишком долгий срок, чтобы ждать просто хороших объятий».

Кэтрин Брэй из Little white lies сразу расставила точки над «i»: «Для многих людей фильм станет любовью с первого взгляда, но наверняка найдутся зрители, у кого эта сентиментальная история немедленно вызовет аллергическую реакцию».

Рафаэль Мотамайор из Slashfilm осталась в восторге: «Джордж Миллер — один из главных максималистов в индустрии. Он способен раздуть даже самую маленькую идею до масштаба крышесносного и визуально безупречного фильма». «Три тысячи лет желаний», по мнению критика, фильм о катастрофической важности историй в нашей жизни, особенно сегодня. «Миллер говорит о том, что, даже если нам больше нет необходимости создавать истории для объяснения Вселенной и мироздания, они нужны нам для того, чтобы говорить о главном — о своих чувствах. В историях джинна нет никакого морализаторства, это не старомодные высокопарные басни о жадности или похоти, это рассказы о маленьких вещах, об ошибках, которые мы совершаем, о сожалении. В общем, о том, что делает нас людьми».

Антон Долин тоже остался доволен. Российский критик, представляющий в этом году Латвию от Meduza, пришел в восторг от дуэта Тильды Суинтон и Идриса Эльбы. «Чрезвычайно неглупый и нестандартный фильм — взрослый, временами даже провокационный, вопрошающий о природе желаний и о том, стоит ли бояться их осуществления. Чуть напомнило мою любимую картину Миллера „Иствикские ведьмы“ — тоже экранизация и тоже о романе сверхъестественного существа с земными женщинами».

А что еще показали интересного?

R .M.N

В основном конкурсе был представлен новый фильм Кристиана Мунджиу R.M.N, хроника расизма в деревне Трансильвании, самом многонациональном регионе Румынии, где бок о бок живут румыны, венгры, немцы, цыгане и рабочие-мигранты не из Европы.

За несколько дней до Рождества, бросив работу в Германии, Матиас (Марин Григор) возвращается в свою трансильванскую деревню. Он хочет больше участвовать в воспитании своего сына Руди (Марк Эдвард Бленьези), оставленного на попечение матери Аны (Макрина Барладяну).

«Румыния возвращается в Канны с Кристианом Мунджиу, режиссером, который, кажется, изобрел свою систему привлечения престижных наград — от „Золотой пальмовой ветви“ в 2007 году („4 месяца, 3 недели, 2 дня“) до наград за сценарий и лучшую актрису в 2012 году („За холмами“) и режиссерской премии в 2016 году („Бакалавриат“). Для тех, кто видел эти фильмы, концепция кино режиссера не составляет никакой тайны: интерес к социальному реализму, вдохновение новостными сюжетами, умение Мунджиу превратить документ в моральную басню. Все это здесь есть. R.M.N — очень мрачный фильм, который противостоит популистскому регрессу и росту нетерпимости в сердце Европы», — пишет Жак Мандельбаум из Le Monde.

«Фильм представляет собой не что иное, как сжатое описание состояния нации, микрокосмическую аналогию целого разрушенного общества, в котором преобладают фанатизм, предательство и удивительное количество медведей. Ты вряд ли ожидаешь, что в таком мрачном, сложном и насыщенном идеями кино будет много эстетичного, но съемки суровой красоты трансильванских пейзажей оператора Тудора Пандуру тут выдающиеся», — отмечает Джессика Кинг в Variety.

Польский режиссер Ежи Сколимовский вошел в основной конкурс с фильмом «Иа» про серого ослика с грустными глазами, в чью судьбу вмешались зоозащитники. Почти все критики остались картиной довольны. На Rotten Tomatoes у него сейчас 100%-ный рейтинг.

«Я не уверен, что это мой любимый фильм Сколимовского, но он увлекателен, прекрасно снят, сентиментален и сюрреалистичен в равной степени, а также упорен в своем символизме и суровом пессимизме», — говорится в рецензии Питера Брэдшоу для The Guardian.

«Хотя в последние полчаса картина проседает, это все равно образцовое и удивительное произведение 84-летнего режиссера, который не утратил ни своей энергии, ни уникального взгляда на вещи», — заключает критик Deadline Тодд МакКарти.

Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин написал в своем Telegram-канале, что «фильм про океан страданий, который претерпевает по вине человека молчаливый животный мир, разрывает душу».

А вот Антон Долин не разделяет восхищений своих коллег: «Мне кажется, кино не получилось. Не в том дело, что великий фильм о горестях жизни осла в мире людей уже снял давным-давно другой режиссер („Наудачу, Бальтазар“ Робера Брессона). А в том, что слишком уж явен контраст между двумя кинематографическими ослами. Сколимовский своего не любит. У осла нет характера, личности, индивидуальности. Осел — просто связующая нить для фрагментарного сценария, на которую нанизаны различные эпизоды. Их герои, кстати, тоже не особо интересны автору, больше занятому конструкцией фильма, чем его содержанием».

«Священный паук»

22 мая показали мрачную криминальную драму «Священный паук» Али Аббаси (Гран-при секции «Особый взгляд» в 2018-м за фильм «На границе миров»). Семьянин Саид сам ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от секс-работниц. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до этого нет никакого дела. Аббаси рисует портрет современного Ирана и рассуждает про религию, коррупцию и общество, которое приветствует нормализацию насилия в отношении женщин.

Фильм основан на реальной истории Саида Ханаи, убившего 16 секс-работниц в священном иранском городе Мешхед в 2000 и 2001 годах. Он был арестован и казнен, но многие жители возвели его в ранг национального и религиозного героя, очищавшего Иран от пороков.

«Аббаси переключается с одной точки зрения на другую, чтобы лучше показать иранское общество, которое маргинализирует женщин, будь то журналистка Рахими или женщины-наркоманки, которых она встречает на улицах. Мужчины, как и убийца Саид, ветеран ирано-иракской войны, глубоко религиозный и ответственный отец, кажутся людьми, заслуживающими уважения. Поразительная история, в которой убийца оказывается менее виновным, чем Рахими и все остальные женщины, на кого Саид смотрит с ненавистью и пренебрежением», — пишет о фильме Джордан Минтцер из The Hollywood Reporter.

Питер Брэдшоу из The Guardian отметил, что сценарий у «Священного паука» сделан с голливудским размахом, что идет триллеру о поиске серийного убийцы на пользу. «Фильм Аббаси гораздо более жестко показывает отношение к секс-работницам в теократическом государстве, если сравнивать „Паука“ с похожим фильмом его иранского коллеги Джафара Панахи „Круг“».

«Что мне нравится в триллере Аббаси, так это то, как он показал в нем женщин: это не просто анонимные жертвы, у каждой из них свой характер, свои сложности, и у каждой из них особенный подход к профессии, хотя в глазах мужчин это все заранее обесценено», — отмечает Марта Балага из Cineurope. Также журналистка обратила внимание на то, что режиссер сознательно пошел на риск, изобразив убийцу человеком, который может выглядеть милым и добрым. Это обычный мужчина (режиссер не говорит об этом прямо, но намекает на посттравматическое расстройство), который живет в обществе и жаждет внимания, хочет, чтобы его запомнили, как «полезного» человека.

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Автор: Кира Голубева