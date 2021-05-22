«Мастерски сделанный и эмоциональный блокбастер»: за что критики хвалят новый «Топ Ган»? И Кодзима тоже!

Боевик режиссера Джозефа Косински с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», продолжение фильма 1986 года, выходит в мировой прокат 27 мая. Посмотревшие фильм критики выдают неожиданно высокие отзывы для боевика с ностальгическими мотивами (на момент публикации у него рейтинг — 97% на Rotten Tomatoes и 81% на Metacritic). Картину также покажут на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. Пересказываем, что пишет о гарантированном хите мирового проката зарубежная пресса.

О чем была первая часть?

В фильме Тони Скотта 1986 года Том Круз играет Пита «Мэверика» Митчелла, искусного пилота истребителя Ф-14 и курсанта элитного училища ВМС США, который руководствуется и в жизни, и в небе только своими инстинктами, а не разумом. Он влюбляется в астрофизика и инструкторшу училища Шарлотту Блэквуд (Келли МакГиллис), но она не сразу отвечает ему взаимностью. В фильме также снялись Вэл Килмер в роли лейтенанта Тома «Айсмэна» Казански и Энтони Эдвардс в роли напарника Мавэрика.

«Лучший стрелок» появился после того, как продюсер Джерри Брукхаймер прочитал вышедшую в мае 1983-го в журнале California статью о военно-морской школе United States Navy Fighter Weapons School, известной как TOPGUN. При бюджете в 15 млн долларов «Лучший стрелок» собрал в мировом прокате почти 354 миллиона, получил три номинации на «Оскар» (за лучшие звук, монтаж и монтаж звука), а главная песня Berlin «Take My Breath Away» взяла статуэтку за лучшую песню.

Том Круз

О чем новый фильм?

Том Круз устал рисковать жизнью только в «Миссия: невыполнима» и решил возродить «Лучшего стрелка» Тони Скотта, где актер сможет вновь доказать приверженность зрелищному экшен-кино. Он смахнул пыль со знакомой куртки, достал очки-авиаторы и забрался в кабину самолета-истребителя.

В фильме Круз играет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты больших чиновников, решивших заменить живых пилотов на дронов.

Заглавную песню из саундтрека к новой части — «Hold My Hand» — исполняет Леди Гага.

Это идеальное продолжение оригинальной истории

Судя по отзывам, «Топ Ган: Мэверик» стал достойным преемником «Лучшего стрелка», сохранив все основные элементы, за который зрители полюбили первый фильм.

«Джозеф Косински снял отличный фильм, который не только соответствует уровню оригинала, но и порой выглядит еще лучше. Потрясающие съемки, захватывающие гонки на реактивных истребителях Kawasaki и идеальная музыка. Небо — точно стихия Косински! Круз проделывает потрясающую работу, сохраняя прежнюю развязность Мэверика, но делает это в соответствии с его возрастом. Спустя 36 лет после первого кино энергетика этого персонажа все еще захватывает дух», — подмечает Иан Фриир (Empire).

«Никакого цинизма, только светлые чувства и захватывающие сцены. „Топ Ган“ наносит прямой удар по двум основным целям — ностальгии и источнику адреналина. Новая партия новичков так же хороша, как и команда 1986 года. Настоящая битва за звание лучшего стрелка разворачивается между самоуверенным, нарушающим правила Палачом (Глен Пауэлл) и действующим по правилам Рустером (Майлз Теллер). Их черты характера и соперничество повторяют Мэверика и Айсмена в исполнении Вэла Килмера из оригинального фильма. Том Круз ожидаемо лучший из лучших!» — пишет Джейми Грэхэм (Total Film).

Том Круз и Дженнифер Коннелли

Том Круз, как всегда, хорош

Актера хвалят буквально в каждой рецензии, отмечая его профессионализм и умение выполнять всесозможные трюки.

«Несмотря на противоречивую личную жизнь, ни одна звезда боевиков, работающая сегодня, не может похвастаться таким качеством работы, как Том Круз. Здесь он находится на пике своей формы во всех отношениях, и актеры вокруг него тоже справляются со своей задачей на отлично», — добавляет Джонни Алексински, (The New York Post).

«Первый „Топ Ган“ был веселым фильмом, потому что он фактически изобрел Круза как звезду. „Мэверик“ же — превосходное кино, потому что оно его обессмертит. Это даже не фильм с Томом Крузом, а фильм, который нужно назвать „Том Круз“», — считает Дэвид Эрлих (IndieWire).

«Как бы ни был хорош „Топ Ган“ на техническом уровне, здесь все еще важна человеческая история. Эмоциональная борьба героев и их сломленность заставят вас сопереживать каждому. Вам может не нравиться культ личности Тома Круза (справедливо), но глупо отрицать тот факт, что он выдающийся актер и продюсер, который понимает, что такое кинематограф», — утверждает Родриго Перес (The Playlist).

Майлз Теллер

«Мэверик» — эталонный боевик

Выход фильма неоднократно переносился из-за пандемии, и критики в один голос утверждают, что ожидание стоило того, называя «Топ Ган» лучшим студийным боевиком последних лет. «Если учитывать, что сегодня блокбастеры все чаще напоминают видеоигры, то это самый натуралистичный симулятор полетов, который когда-либо приходилось видеть зрителю в кино. Здесь кадры с актерами и съемки в воздухе сливаются в единое целое. Косинки расширяет границы кинематографа с помощью этого фильма, который взлетает в небо так, как ни один блокбастер до этого», — пишет Питер Дебрюж (Variety).

«Съемки в воздухе просто фантастические. Они заставляют забыть зрителя о том, что парни и девушки на экране участвуют в боевых действиях, из-за которых начинаются войны. Этот фильм вряд ли можно назвать важным для киноискусства, но он идеально подходит для индустрии, которая отчаянно пытается привлечь людей обратно в кинотеатры на эффектное зрелище для большого экрана», — подчеркивает Алонсо Дюралде, The Wrap.

Журналист BBC Николас Барбер пишет: «Диалоги в фильме стали смешнее, отношения между персонажами глубже, а трюки, проделанные в воздухе, и вовсе могут вскружить зрителю голову (в прямом смысле). Во многих сценах полетов актеры находятся в реальных самолетах (при Томе Крузе никакой зеленый фон не пройдет), хотя они сами, скорее всего, не пилотируют, но гоняют на таких скоростях, что это захватывает зрителя, и нам кажется, что мы сами взмыли в воздух. „Топ Ган“ — это невероятный аттракцион, который заставит зрителя откинуться в кресле и прокатит с ветерком».

Моника Барбаро

Кому еще понравился фильм, помимо критиков?

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима любит оставлять в своих социальных сетях отзывы на фильмы и никогда не скупится на эмоции. Он очень хвалил «Легенду о Зеленом Рыцаре» Дэвида Лоури (иногда кажется, что мерч этого фильма он вообще не снимает) и «Лигу справедливости Зака ​​Снайдера». Мимо «Топ Гана» он также не прошел. Кодзима очень много охал и ахал, написав, что это великое кино и он сходит на него еще минимум три раза.