Что происходит в прокате: российские кинотеатры без денег из бюджета, недобор «Доктора Стрэнджа»

Напрасные надежды

На прошлой неделе российский офис Universal, до начала марта занимавшийся в нашей стране прокатом не только фильмов материнской студии, но и картин Warner Bros. Discovery, впервые за два месяца обновил российский график релизов. Все даты ближайших блокбастеров двух компаний приведены в соответствие с мировыми. Это робкое движение вселило в фанатов голливудского кино скромную надежду на скорое возвращение мейджора, в марте ушедшего из России. Увы, надежда испарилась стремительно: спустя пару дней компания попросила профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», отслеживающее изменения в графике релизов, указывать, что все апдейты касаются рынков СНГ, за исключением России и Беларуси.

На этом фоне особенно печально выглядит сообщение, что министерство финансов РФ не видит причин выделять кинотеатрам запрошенные ими 6,5 млрд рублей господдержки. Похоже, массовые закрытия мультиплексов не за горами: репертуар ближайших месяцев не в состоянии привести в кинозалы значительное количество зрителей.

От Нисона все устали

В пока еще функционирующем российском прокате из знаменательных событий стоит отметить успех фильма «Анчартед: На картах не значится» — он собрал уже более 1,5 млрд рублей кассовых сборов. Приключенческий боевик Sony 14 недель не выпадает из топ-10 и безальтернативно удерживает титул самого кассового фильма, стартовавшего в 2022 году в России.

Сборы независимых зарубежных фильмов, конечно, даже не приближаются к такой сумме. Ничем не обрадовал прокатчиков очередной боевик с Лиамом Нисоном «Флешбэк»: за первый уик-энд картина STX принесла всего 23 млн рублей. С одной стороны, это заметно лучше бокс-офиса недавней «Игры теней» (7,9 миллиона) и сравнимо со стартовыми сборами «Ледяного драйва» (22 миллиона) и «Заступника» (24 миллиона). Но до результатов «Пассажира» (67 миллионов за первый уик-энд) — самого успешного в России фильма с Нисоном за последние годы — тут еще очень далеко. Учитывая, что и в США у «Флешбэка» дела идут не лучшим образом (6,7 млн долларов за три уик-энда), впору говорить о глобальной усталости публики от образа добра с кулаками, который Нисон эксплуатирует со времен «Заложницы».

Пионерлагерь против андроида

По-прежнему хорошо держится фантастическая комедия «Артек. Большое путешествие». После трех уик-эндов в копилке фильма уже 155 млн рублей. Это третий по успешности результат российских комедий в этом году (лидируют «Непослушник» с 302 млн рублей и «Хочу замуж» с 236 млн рублей).

Если семейные и романтические комедии у публики пользуются несомненным спросом, то хулиганские не очень. Третий за последние восемь месяцев проект Ильи Куликова прокатывается откровенно плохо. Осенью прошлого года пародийный «Дракулов» принес 51 млн рублей. Зимой «Снегурочка против всех» заработала 63 миллиона. И вот теперь «Ботан и супербаба» на старте собирают 17,5 млн рублей. Итоговые сборы картины не превысят 40 млн рублей.

Доктор Стрэндж принес слишком мало

В США и на международной арене по-прежнему лидирует «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В Штатах фильм на второй неделе обвалился на 67,5% (первая часть теряла на второй неделе лишь 49,5% стартовой кассы). Тем не менее общие сборы картины на домашнем рынке составляют уже 292 млн долларов. Это на 60 миллионов превышает финальную кассу первой части. За пределами Северной Америки фильм принес 396 млн долларов. Это, конечно, значительно лучше неубедительных результатов прошлогодних кинокомиксов Disney и Marvel («Черная Вдова», «Вечные»). Однако аналитики ждали от проверенного бойца более уверенного реванша. Например, итоговые сборы «Капитана Марвел» (426,8 млн долларов в США и 701,6 млн долларов за рубежом) представляются недостижимым результатом для «Стрэнджа».

Из других новинок стоит отметить экранизацию Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом», которую Universal выпустила одновременно в кинотеатрах и на стриминге Peacock. В США фильм заработал в стартовый уик-энд всего 3,8 млн долларов, зарубежные зрители добавили 2 млн долларов. Хоррор готовы рекомендовать к просмотру друзьям и знакомым лишь 27% посмотревших.

Автор: Александр Нечаев

Фото: Lukasz Jankowski / EyeEm / Getty Images