Кинопоиск

Beat Film Festival объявил программу. Фильмы из нее будут доступны на Кинопоиске

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в этом году с 19 июня по 3 июля офлайн и онлайн. Смотр откроет картина «Джейн глазами Шарлотты», представленная на Каннском фестивале в прошлом году. Ее сняла актриса и певица Шарлотта Генсбур о своей матери, актрисе Джейн Биркин. Творческое объединение Arthouse выпустит картину в прокат 23 июня.

Кинопоиск выступает стратегическим партнером Beat Film Festival. Фильмы из программы также появятся на сервисе, их можно будет купить для просмотра с 19 июня, в день старта фестиваля. Билеты на офлайн-показы ищите на сайте.

В этом году Beat Film Festival откроет в Москве Фестивальный центр, который расположится в культурном центре «Поле». Там пройдут регулярные и благотворительные кинопоказы, маркеты и образовательная программа.

Что вошло в программу

  • «Мэри Куант: Мини-революция» — документальная лента о британском дизайнере Мэри Куант, которая изобрела мини-юбки и перевернула мир моды в 1960-х. В фильме покажут свингующий Лондон, о Куант расскажут ее друзья и коллеги, в том числе дизайнер и панк-икона Вивьен Вествуд и модель Кейт Мосс.
  • «Кубрик о Кубрике» — док о режиссере-визионере Стэнли Кубрике. С помощью архивных материалов создатели хотели по-новому взглянуть на режиссера «Сияния» и «Космической одиссеи».
  • «Мы были „Детками“». Проект посвящен культовому фильму Ларри Кларка «Детки». Создатели посмотрели, как сложилась судьба актеров, сыгравших неприкаянных подростков-скейтеров из Нью-Йорка. В их числе была и Хлоя Севиньи.
  • «История кино: Новое поколение». Премьера картины состоялась на Каннском фестивале в прошлом году. Это исследование киноландшафта современности, проведенное ирландским документалистом Марком Казинсом. Он посмотрел, как на индустрии отразились пандемия, расцвет стриминговых платформ, успех азиатских режиссеров и изменение гендерных ролей.
  • «Чарли XCX: Вместе в одиночестве». Это история о том, как британская певица Чарли XCX, поп-звезда поколения зумеров, во время локдауна записывает новый альбом вместе со своими фанатами.
  • «Посмотри на меня: XXXTentacion» — байопик о звезде саундклауд-рэпа. Музыкант был убит в 2018 году в возрасте 20 лет.
  • «Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.» — документальная лента о героях независимой американской рок-сцены, проложивших дорогу гранжу и повлиявших на других музыкантов, от Nirvana до Sonic Youth.
  • «Итало-диско: Блестящий звук 80-х» — документальное кино о синтезаторной музыке из Италии.
  • «Атлантида» — картина на стыке документального кино и современного искусства. Это поэтическая драма о молодости на фоне венецианских пейзажей. Ее снял итальянский видеохудожник Юрий Анкарани.

В программу Best of Beat вошли зрительские хиты прошлых лет:

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