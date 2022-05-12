5 причин посмотреть ромком «Будь моим Кириллом»

На Кинопоиске вышел фильм «Будь моим Кириллом» производства Good Story Media («Мир! Дружба! Жвачка», «Ольга», «Физрук»). Это романтическая комедия о 30-летней Саше, которая врет семье, что встречается со своим тренером по бегу и готовится выйти за него замуж (а тот ни о чем таком даже не подозревает). Почему этот ромком стоит посмотреть? У нас есть пять причин.

№ 1: Каст и сюжет

В главной роли снялась Анастасия Евграфова, игравшая в «Конце прекрасной эпохи», «Кислоте» и сериале «На белом коне». Ее героиня — шеф-повар Саша, которая занимается бегом с тренером Кириллом (Иван Мулин), безнадежно влюблена в него и стесняется признаться. Кирилл ведет группу беготерапии: ее участники сначала бегают, а потом вместе пьют пиво. У Саши есть папа (Сергей Степин) и мама (Ирина Розанова), которая не забывает напоминать дочери, что та в 32 еще не замужем. А вот сестра Саши, Марина (Анна Антонова), уже давно в браке с Пашей (Виталийс Семёновс), хотя у них не все гладко. Самые доверительные отношения у Саши с Пашей. Только он знает, что на самом деле Саша не встречается с Кириллом, и тоже записывается на беготерапию, чтобы помочь ей наладить личную жизнь.

Режиссер Алла Елисеева, для которой это первый полнометражный фильм, попросила Анастасию Евграфову и Виталийса Семёновса пообщаться поближе до съемок, чтобы их дружба в фильме выглядела убедительнее. «В сценарии есть сцена, где Паша должен был кататься на коньках. Виталийс кататься не умел. Настя ходила с Виталийсом на каток, помогала ему освоиться на льду. На площадке ребята уже дружили — поддерживали друг друга, все время шутили, у них даже была своя песня на мотив «Разбегаюсь», одной из композиций саундтрека к фильму. Лексика была нелитературная, но песня у них получилась что надо!» — рассказывает режиссер.

Сергей Степин, Ирина Розанова, Надежда Подъяпольская

№ 2: Терапевтический эффект

Сценаристка и креативный продюсер ромкома Анна Макаренкова поделилась, что вдохновлялась своими друзьями и знакомыми, когда писала сценарий. Для нее фильм тоже стал первым полным метром, а над сценарием она работала более года. Создатели «Будь моим Кириллом» напоминают, что проблемы между людьми решаемы, иногда для этого нужно сесть и честно поговорить. Что нормально не плакать, когда плохо, разойтись, если вас больше ничего не связывает. И что иногда родственники бывают невыносимыми, но если они и правда любят друг друга, то лучше не обрывать связи.

№ 3: Юмор

В «Будь моим Кириллом» мы видим живых персонажей, помещенных в разные, местами весьма неловкие обстоятельства. Треть действия фильма происходит у морга и на поминках», — добавляет постановщица Алла Елисеева. От других ромкомов ее проект отличается тем, что в нем много черного юмора. Вспомните, где еще в российских фильмах была сцена мастурбации на поминках?

№ 4: Москва

«Я родилась в Москве, очень ее люблю. Наш оператор Алексей Филиппов — тоже москвич. Мы выбирали любимые нами места и показали город, каким его знаем мы. Погода нам преподнесла множество сюрпризов за месяц съемок. У нас был то мороз и снегопад, то полное отсутствие снега с ярким весенним солнцем. Например, когда мы выбирали точки для съемок пробежек в Нескучном саду, там лежал пушистый искрящийся снег, а снимали мы фактически в грязных лужах», — рассказывает режиссер Алла Елисеева.

Анна Антонова

№ 5: Финал

Режиссер также рассказала, что «Будь моим Кириллом» пусть и вышел современным и небанальным ромкомом, некоторых клише жанра не получилось избежать. В первую очередь хеппи-энда, где все-все герои счастливы. По словам Аллы Елисеевой, фильм стоит включить, чтобы «на полтора часа отвлечься от тревог и рутины, улыбнуться и посопереживать обаятельным и не очень героям». А в финале порадоваться за них.