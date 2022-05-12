9 лучших трейлеров недели: Кейт Уинслет становится аватаром, а коты отправляются в космос

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«Аватар: Путь воды»

Продолжение 3D-эпика Джеймса Кэмерона, которое выходит спустя 13 лет после первого фильма. Прошло 10 лет, Джейк Салли (Сэм Уортингтон), предводитель клана Оматикайя, и Нейтири (Зои Салдана) воспитывают детей, в том числе человека Майлза (Джек Чемпион), который родился на военной базе. Бизнесмены с Земли снова хотят заполучить природные богатства Пандоры, и народы На’ви готовятся дать им отпор. В сиквеле снялись Мишель Йео, Вин Дизель и Кейт Уинслет. Подробности читайте в нашем материале.

«Любовь. Смерть. Роботы», 3-й сезон

Возвращение анимационной антологии Netflix. В этом сезоне будут сюжеты про гигантских крабов, напавших на корабль, про крыс, которые эволюционировали и устроили войну, создатели покажут инопланетные и подводные миры, а еще вернут роботов на экскурсии в человеческом мире, как было в первом сезоне. Бонус: будут серии про медведя-убийцу и котиков в космосе.

«Межсезонье»

Криминальный боевик Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), где он также выступил соавтором сценария. 16-летние одноклассники Саша (Женя Виноградова) и Даня (Игорь Иванов) сбегают из дома, бросая вызов миру взрослых. Так они хотят отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой, но их побег приводит к преступлению.

«В ритме ча-ча-ча»

Второй фильм Купера Рэффа («Вписка»), показанный на «Сандэнсе». После колледжа 22-летний Эндрю (Рэфф) работает в родном городе в общепите. Он устраивает бар-мицву младшему брату, а затем начинает зарабатывать, организуя аналогичные мероприятия для остальных. Во время одного из них он знакомится с 29-летней матерью-одиночкой Домино (Дакота Джонсон), которая воспитывает дочь Лолу, и помогает им.

«Обитель зла», 1-й сезон

Сериал по одноименной видеоигре, который выпустит Netflix. Спустя 30 лет после вспышки опасного вируса мир узнает о секретах корпорации «Амбрелла», виновной в зомби-апокалипсисе. В главных ролях — Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт и Сиена Агудонг.

«Охота»

Режиссерский и сценарный дебют актера Ли Джон-джэ («Игра в кальмара», «Убийство») покажут в Каннах вне конкурса. Ли Джон-джэ также снялся в проекте вместе со своим лучшим другом Чон У-соном («Стальной дождь», «Асура: Безумный город»), в фильме они играют соперников. Действие шпионского боевика происходит в 1980-х. Два руководителя соперничающих опергрупп южнокорейского ЦРУ получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона, и каждый начинает подозревать другого.

«Решение уйти»

Полноценный трейлер участника основного конкурса Каннского фестиваля, детективной мелодрамы Пак Чхан-ука. Городской полицейский приезжает в горную деревушку, чтобы расследовать смерть упавшего со скалы мужчины. Его вдова сотрудничает со следствием и особенно сближается с полицейским. В итоге чем дальше продвигается дело, тем больше детектив подозревает ее и тем сильнее влюбляется.

«Посредник»

И еще один претендент на «Золотую пальмовую ветвь» Канн от Южной Кореи — семейная драма японца Хирокадзу Корээды. Самый народный корейский актер Сон Кан-хо играет посредника, который забирает младенца из беби-бокса, чтобы найти ему новых родителей, так как биологические от него отказались. На следующий день молодая мать (певица IU) внезапно возвращается за ребенком и, не обнаружив его, звонит в полицию. Детектив (Пэ Ду-на) уже давно подозревает посредников и начинает преследование.

«Пассажирка»

Испанский хоррор об ужасах путешествий и опасных незнакомцах. Группа людей едет ночью за городом на микроавтобусе и сбивает странную женщину, стоявшую посреди дороги. Они забирают пострадавшую с собой, не подозревая, что совершили непоправимую ошибку: пассажирка оказывается вовсе не человеком и постепенно начинает обращать окружающих в себе подобных мерзких существ.