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«Проза бродячих псов» — аниме для тех, кто любит детективы и магию. А среди антагонистов там Достоевский!

Среди популярных аниме много детективов, мистики и, разумеется, мистических детективов. Но по-настоящему запоминающихся не так много: тут нужны не только закрученный сюжет и хорошая рисовка, но и какая-то изюминка. И у «Прозы бродячих псов» она есть! Ксения Прохоренко рассказывает, почему на это аниме стоит обратить внимание и кому оно придется по душе.

О чем это?

Сирота Ацуси Накадзима — тот еще неудачник. Его выгнали из приюта, идти некуда, воровать он не умеет, и никаких шансов выжить на улице у него нет. Уже совсем отчаявшись, Ацуси замечает в реке человека и бросается ему на помощь. Оказывается, что он спас Осаму Дадзая, сотрудника Боевого детективного агентства, раскрывающего самые сложные дела и противостоящего мафии, которой фактически принадлежит власть в городе.

В благодарность за спасение Дадзая его коллеги предлагают Ацуси присоединиться к команде. А команда эта непростая: у каждого сотрудника есть какой-нибудь уникальный дар, помогающий в расследованиях, одновременно невыносимая черта характера, часто не одна. Например, легкий характер и хорошее чувство юмора Дадзая омрачено суицидальными наклонностями: все свободное время он тратит на попытки покончить с собой (без особого, правда, успеха). Его напарник Доппо Куникида — прагматик, идеалист и зануда, который четко следует правилам и требует того же от всей команды, даже если его никто не слушает. Главный и единственный настоящий детектив агентства — Эдогава Рампо, гений дедукции. Акико Есано — врач, способная вытащить пациентов с того света, но ее методы таковы, что иногда раненые предпочли бы умереть.

Что в этом аниме особенного?

По форме это типичный процедурал: каждую серию герои расследуют одно дело, которое оказывается связано с масштабным преступным заговором. Элементы мистики делают и преступления, и методы их расследований захватывающими, но основное внимание тут уделено не собственно детективной части, а биографиям главных героев. Важно, что в фокусе оказывается не только главный герой Ацуси, но и вся команда агентства, а заодно и часть антагонистов.

А при чем тут Достоевский?

На самом деле, речь не только о Достоевском. Почти все персонажи с уникальными способностями носят имена известных писателей и поэтов. Например, Осаму Дадзай­ — автор повести «Исповедь „неполноценного“ человека», герой которой подвержен суицидальным мыслям, как и персонаж аниме. Другие агенты тоже названы в честь японских классиков, как и их основные враги, члены портовой мафии. Но, кроме них, в аниме есть и другие группировки антагонистов: преступная Гильдия, имена участников которой позаимствованы у американских литераторов (от Джона Стейнбека до Маргарет Митчелл), и подпольная группировка «Крысы Мертвого Дома», лидеры которой — Федор Достоевский, Александр Пушкин и Иван Гончаров.

Детали биографий персонажей связаны с творчеством и личностями писателей, чьи имена они носят, а суперспособности называются в честь соответствующих произведений. Сила Дадзая — «неполноценный человек», она позволяет нейтрализовать любую чужую сверхспособность. Достоевский при помощи способности «преступление и наказание» может убивать одним прикосновением, а Пушкин — заражать людей опасным вирусом через дар «пир во время чумы». Эти отсылки к мировой литературе обыграны в названии аниме и манги: дословно оно переводится как «Бродячие псы литературы».

Как это сделано?

Все аниме построено на контрастах. У него элегантный, но броский визуальный ряд. Боевые сцены прорисованы плавно и с большим вниманием к деталям, а вот сцены диалогов то и дело разбавляются деталями в духе манги и любого жанрового сёнэн-аниме: гипертрофированными выражениями эмоций, текстовыми вставками с именами и способностями героев, стрелочками, указывающими на важные или смешные объекты.

Тон повествования также постоянно меняется. Комедия и фарс вдруг мутируют в серьезную драму или сбиваются на достаточно брутальный экшен. В одной сцене герои могут шутливо флиртовать, смущая своего нового коллегу, а в следующей кому-то из них оторвет ногу. Да, к такому нужно быть готовыми — возрастное ограничение 18+ объясняется именно обилием кровавых сцен и членовредительства (герои со сверхспособностями, правда, часто выходят из мясорубки без особых потерь).

Саундтрек тоже подчеркивает причудливость сюжета и рисовки. В нем собраны самые разные композиции, от глупых мелодий из рекламы до мелодичного джаза и даже рока.

Такой эклектизм — заслуга режиссера Такуи Игараси, («Хост-клуб Оранской школы») и художников студии Bones (подробнее о ней можно почитать в этом материале).

Я не разбираюсь в аниме. Стоит мне смотреть «Псов»?

«Прозу бродячих псов» можно смело советовать тем, кто любит шоу с ярким фантастическим сеттингом и с не менее яркими героями, за отношениями которых интересно следить.

С поправкой на жанр и формат это аниме напоминает множество западных сериалов: в нем есть черный юмор, как в «Отбросах»; противостояние сил добра и зла, как в «Героях»; сложные взаимоотношения и предыстории, как в «Волшебниках»; любовь к литературным и поп-культурным отсылкам, как в «Однажды в сказке».

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Вредный домовой и отважная девчонка ищут злодея: семейный детектив от создателя «Смешариков» уже в подписке
В главных ролях:Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич
Режиссер:Денис Чернов
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