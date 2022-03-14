Что мы знаем про сиквел «Аватара» «Путь воды»?

В декабре, спустя 13 лет после выхода первой части, должна состояться премьера второго «Аватара» Джеймса Кэмерона. На этой неделе зрителям показали тизер блокбастера, но деталей релиза немного. Мы собрали все, что на данный момент известно о долгожданном продолжении.

О чем фильм и кто герои?

Сюжетных подробностей все еще мало. Действие разворачивается спустя 10 лет после первого фильма. Джейк Салли (Сэм Уортингтон) стал предводителем клана Оматикайя народа На'ви и живет вместе с Нейтири (Зои Салдана) и детьми — сыновьями Натьям и Ло’ак и дочерью Туктирей. Планете Пандора вновь угрожают алчные бизнесмены с Земли, и На’ви готовятся сражаться за свою территорию.

К своим ролям вернутся Сигурни Уивер и Стивен Лэнг, которые играли доктора Грейс Огастин и полковника Майлза Куоритча соответственно. К касту присоединились Мишель Йео, Вин Дизель и Кейт Уинслет, которая работала с Кэмероном над «Титаником». Уинслет сыграет Ронал, лидера клана Меткаина, живущего в водной местности Пандоры. Часть съемок проходила под водой. В интервью The Hollywood Reporter актриса рассказала, что для «Аватара» научилась фридайвингу и могла задерживать дыхание на 7 минут 14 секунд. Персонаж Йео — человек, ученая Карина Могуе, которая прибывает на Пандору. Про героя Вина Дизеля ничего не известно.

Почему фильм делали 13 лет?

После кассового успеха первого «Аватара» (237 млн долларов бюджета против 2,8 миллиарда сборов, самый кассовый фильм в истории) Кэмерон задумал еще четыре продолжения. О сиквелах объявили в 2010 году, а первый фильм планировали выпустить в 2014-м. Но так как часть съемок должна была пройти под водой, производство отложили, чтобы разработать нужные технологии для масштабных подводных съемок. В это время авторы — сам Кэмерон и Джош Фридман («Война миров») — дорабатывали сценарий.

Съемки начались в Манхэттен-Бич в августе 2017 года, основной блок снимали в Новой Зеландии с сентября 2017-го параллельно с «Аватаром 3». Съемки завершились в конце сентября 2020 года после почти трех лет (процесс останавливали из-за пандемии).

За визуальные эффекты отвечала новозеландская компания Wētā FX (ее соучредитель — Питер Джексон, режиссер «Властелина колец»). Основная часть съемок проходила в резервуаре с 3,5 млн литрами воды, который построили специально для сиквелов «Аватара». Актеров, в том числе подростков и 7-летнего ребенка, тренировали полгода, чтобы они могли задерживать дыхание под водой до 4 минут.

Что показали в трейлере?

Ролик открывается кадром, на котором Джейк, Нейтири и их семья На'ви исследуют леса Пандоры. Локация сразу напоминает зрителям о первом фильме.

Джейк и Нейтири усыновили человеческого ребенка по имени Майлз, которого играет Джек Чемпион. Майлз родился на военной базе на Пандоре, но был слишком маленьким, чтобы его можно было перевезти обратно на Землю, поэтому он попал в семью Джейка. Мальчика приняли достаточно холодно, даже приемная мать считает его одним из тех, кто разрушил ее дом и убил ее отца.

Также в трейлере показан полет банши, проносящихся над океанами Пандоры. В первом фильме На'ви использовали этих летающих животных для воздушной верховой езды.

В сиквеле появится новое племя На'ви — Меткаина. По словам продюсера Джона Ландау, Салли будут вынуждены покинуть родные места в тропических лесах. Они будут искать убежища у Меткаины, но им будет трудно вписаться в эту среду — вероятно, отчасти из-за происхождения Джейка, а также из-за того, что он и Нейтири усыновили человеческого ребенка. Меткаина, похоже, живут на самом берегу океана, но им так же комфортно в тропическом лесу, как и на рифах; корни больших деревьев Пандоры уходят в океан, а в кадрах есть намеки на песчаные отмели и эстуарии.

Трейлер включает несколько ключевых кадров плавания На'ви под водами Пандоры и исследования коралловых рифов. В этих моментах как раз можно посмотреть результат новой технологии для съемок под водой. Вода влияет на вес и отражает свет неравномерно, что делает съемку такого формата очень сложной.

Существует 15 племен На'ви, хотя в первом фильме они рассматривались как единое целое. Каждое племя развивалось в разных условиях и имеет собственную культуру. Трейлер намекает нам на конфликт между Оматикайя и Меткаиной, его причиной может быть Джейк. В трейлере показано, что он носит человеческую одежду и использует человеческое оружие.

В трейлере видно, что На'ви могут выжить под водой. Несколько персонажей погружаются на глубину и проводят там какое-то время, что говорит о том, что их физиология эволюционировала, позволяя им задерживать дыхание на более длительное время и выдерживать большое давление воды. Более того, На'ви могут взаимодействовать с океаническими существами, как и с банши.

Также в ролике появляется много новых существ, например огромный зверь, похожий на кита. Возможно, действие фильма будет происходить вдали от коралловых рифов, в океанских глубинах.

Что вызывает опасения?

Тизер-трейлер «Аватара» набрал почти 150 млн просмотров за первые сутки в YouTube и других соцсетях. В комментариях пользователи в основном радуются долгожданному возвращению франшизы (всего запланировано четыре сиквела, остальные три выйдут в 2024-м, 2026-м и 2028-м), но есть также замечания, что графика хоть и выглядит реалистичнее, скорее, напоминает изображение для видеоигр. Вдобавок The Guardian отмечает, что с 2009 года предпочтения кинозрителей изменились. Главная перемена: они отвыкли смотреть фильмы в 3D. Даже до пандемии Variety приводил данные Американской ассоциации кинематографистов о том, что кассовые сборы 3D-фильмов в США и Канаде падают.

Помимо формата, у второй части могут быть проблемы со сценарием (за это ругали первый фильм), но по трейлеру, где нет диалогов, сложно делать вывод о драматургии всей картины. Еще с 2009 года из-за новой этики поменялось восприятие истории, в которой Джейк Салли воспринимается как «белый спаситель». Тем не менее «Аватар: Путь воды» остается самым ожидаемым релизом года, судя по многомиллионным реакциям на трейлер.