Шон Бин — лучший актер, а Джоди Комер — актриса. Кто получил премию BAFTA TV-2022

В Британии вручили премию BAFTA TV Awards 2022. Лучшим мини-сериалом в этом году признали «Срок» Льюиса Арнольда. Шон Бин, который исполнил в сериале главную роль, стал лучшим актером. А Джоди Комер, снявшаяся в драме «Сиделка», забрала награду за лучшую женскую роль.

Победители в главных номинациях следующие:

Лучший драматический сериал — «На моем месте»

Лучший телефильм — «Вместе»

Лучшая мыльная опера — «Улица коронации»

Лучший ситком — «Материнство»

Лучшее развлекательное шоу — «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером»

Лучший проект о текущих событиях — «Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным»

Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Лучшая актриса второго плана — Кэти Тайсон («Сиделка»)

Церемония награждения прошла 8 мая в лондонском Ройал-Фестивал-холле. Третий год подряд ведущим был британский актер Ричард Айоади.