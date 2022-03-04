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Шон Бин — лучший актер, а Джоди Комер — актриса. Кто получил премию BAFTA TV-2022

В Британии вручили премию BAFTA TV Awards 2022. Лучшим мини-сериалом в этом году признали «Срок» Льюиса Арнольда. Шон Бин, который исполнил в сериале главную роль, стал лучшим актером. А Джоди Комер, снявшаяся в драме «Сиделка», забрала награду за лучшую женскую роль.

Победители в главных номинациях следующие:

  • Лучшая мыльная опера — «Улица коронации»
  • Лучшее развлекательное шоу — «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером»
  • Лучший проект о текущих событиях — «Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным»

Церемония награждения прошла 8 мая в лондонском Ройал-Фестивал-холле. Третий год подряд ведущим был британский актер Ричард Айоади.

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