Шон Бин — лучший актер, а Джоди Комер — актриса. Кто получил премию BAFTA TV-2022

В Британии вручили премию BAFTA TV Awards 2022. Лучшим мини-сериалом в этом году признали «Срок» Льюиса Арнольда. Шон Бин, который исполнил в сериале главную роль, стал лучшим актером. А Джоди Комер, снявшаяся в драме «Сиделка», забрала награду за лучшую женскую роль.
Победители в главных номинациях следующие:
- Лучший драматический сериал — «На моем месте»
- Лучший мини-сериал — «Срок»
- Лучший телефильм — «Вместе»
- Лучшая мыльная опера — «Улица коронации»
- Лучший ситком — «Материнство»
- Лучшее развлекательное шоу — «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером»
- Лучший проект о текущих событиях — «Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным»
- Лучшая актриса — Джоди Комер («Сиделка»)
- Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Лучшая актриса второго плана — Кэти Тайсон («Сиделка»)
- Лучший актер в комедийном сериале — Джэми Деметриу («Стас все сдаст»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Софи Уиллан («Alma's Not Normal»)
Церемония награждения прошла 8 мая в лондонском Ройал-Фестивал-холле. Третий год подряд ведущим был британский актер Ричард Айоади.
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