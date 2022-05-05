Что показали в трейлере «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»?

HBO Max выпустил тизер-трейлер сериала «Дом дракона», который выйдет на сервисе 21 августа. Приквел «Игры престолов» посвящен гражданской войне между Таргариенами, которую назвали Танцем драконов. События происходят за 200 лет до действия «Игры престолов», сюжет основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» 2018 года. Знакомимся по трейлеру с главными героями, а также разбираем другие интересные детали в ролике.

Кого мы увидели в трейлере?

Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн)

Пятый король на Железном троне из династии Таргариен. Дважды был женат. Единственным ребенком от первого брака с Эйммой Аррен была дочь Рейнира, которую король стал готовить к престолу. Затем он женился во второй раз — на Алисенте Хайтауэр, родившей ему двух сыновей, Эйгона II и Эймонда.

Вторая жена короля Визериса и дочь сира Отто Хайтауэра, его десницы и члена ближайшего окружения короля. В книге героиня Оливии Кук описывается как «самая привлекательная женщина в Семи Королевствах». Она выросла в Красном замке рядом с королем и его ближайшим окружением, обладает аристократической грацией и острым политическим чутьем.

Дочь и наследница Визериса. Наездница драконов, должна стать первой правящей королевой Вестероса. Вела борьбу за Железный трон с младшим сводным братом Эйгоном II Таргариеном, что вызвало гражданскую войну, известную как Танец драконов.

Деймон Таргариен (Мэтт Смит)

Принц, младший брат короля Визериса. Борется за Железный трон вместе со своей племянницей Рейнирой. Его описывают как непревзойденного воина и опытного наездника драконов.

Отто Хайтауэр (Рис Иванс)

Десница короля Визериса, враждующий с Деймоном и Рейнирой Таргариен. Его описывают как образованного, но грубого и властного человека.

Корлис Веларион (Стив Туссэн)

Лорд Корлис Веларион, мореплаватель и политик, лорд Приливов и владетель Дрифтмарка. Муж Рейнис Таргариен, отец Лейнора и Лейны Веларион. Был десницей Рейниры Таргариен.

На что еще нужно обратить внимание?

Конечно же, на драконов.

…и на драконьи яйца.

Возможно, яйца переносят в этом таинственном сундуке.

На руки Рейниры и Деймона. Вероятно, это своего рода кровный договор или символ нерушимой связи между ними.

В трейлере также показывают похороны одного из героев (кого именно — пока не скажем).

И напоследок на Железный трон.