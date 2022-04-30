9 лучших трейлеров недели: Таргариены ищут новый дом, а Оби-Ван Кеноби — Люка Скайуокера

Сериал Кинопоиска о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. 1988 год, Калмыцкая АССР. Врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Он тайком отправляет пробы в Москву, потому что старшие коллеги ему не верят. Анализы подтверждают опасения медика, и к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специализирующийся на малоизвестной в СССР болезни. Режиссерами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Трофимов также стал оператором проекта, а Стычкин сыграл одну из главных ролей. Сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный»).