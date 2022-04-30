9 лучших трейлеров недели: Таргариены ищут новый дом, а Оби-Ван Кеноби — Люка Скайуокера

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра
Приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до оригинала. Сюжет посвящен правлению короля Визериса I и гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариен, которую назвали Танцем драконов. Члены дома оставили Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, уже занятую враждующими королевствами. В сериале появятся династии Старк и Ланнистер. В ролях — Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Пэдди Консидайн (Визерис I Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Рис Иванс (Отто Хайтауэр).
Сериал Кинопоиска о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. 1988 год, Калмыцкая АССР. Врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Он тайком отправляет пробы в Москву, потому что старшие коллеги ему не верят. Анализы подтверждают опасения медика, и к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специализирующийся на малоизвестной в СССР болезни. Режиссерами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Трофимов также стал оператором проекта, а Стычкин сыграл одну из главных ролей. Сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный»).
Психологический триллер Оливии Уайлд («Образование»). 1950-е. Домохозяйка Элис (Флоренс Пью) живет вместе с мужем Джеком (Гарри Стайлс) в утопическом экспериментальном городке. Его построила компания Фрэнка (Крис Пайн), на которую работает Джек. Она занимается секретным проектом Victory Project, не дающим покоя Элис. Та начинает свое расследование и понимает, что вся их жизнь — просто декорация.
Спин-офф «Звездных войн», действие которого разворачивается спустя 10 лет после финала «Мести ситхов» и за 9 лет до событий «Новой надежды». Джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером и прячется от охотников Империи во время изгнания на Татуине. Как и прежде, Оби-Вана Кеноби играет Юэн Макгрегор, а Дарта Вейдера — Хейден Кристенсен.
«Странный: История Эла Янковича»
Комедийный байопик музыканта Эла Янковича, известного своими пародиями на хиты Nirvana, Леди Гага и Эминема. В них Янкович высмеивал американскую повестку. Певца играет Дэниэл Рэдклифф, а Мадонну — Эван Рэйчел Вуд (Янкович делал пародии на песни певицы). Музыкант также выступил соавтором сценария вместе с Эриком Аппелем («Силиконовая долина»).
Участник основной программы Каннского фестиваля, триллер неоднократного его лауреата Пак Чхан-ука. Детектив (Пак Хэ-иль из «Воспоминаний об убийстве» и «Вторжения динозавра») отправляется в провинцию расследовать смерть местного жителя. Подозрения падают на вдову покойного, и по ходу расследования герой постепенно в нее влюбляется. В роли роковой женщины — китайская актриса Тан Вэй, долгое время страдавшая на родине от запрета на профессию.
Японская версия истории Китая периода Сражающихся царств, экранизация одноименной популярной манги. В первом фильме главный герой, мечтавший стать великим генералом, отправился мстить за смерть друга и оказался в эпицентре политического противостояния. В сиквеле он и его союзники продолжают сражаться за объединение Китая. Режиссер Синсуке Сато и исполнитель главной роли Кэнто Ямадзаки — творческий тандем, ответственный за сериал Netflix «Алиса в Пограничье».
Болливуд осваивает жанр фембоевика и делает это с присущим ему размахом. Главная героиня служит в элитных правительственных спецчастях и среди своих слывет непобедимой. Однажды девушке дают задание выследить и уничтожить международного преступника, замешанного в торговле не только оружием, но и людьми. В главной роли — Кангана Ранаут.
«Созданный в Бездне», 2-й сезон
Продолжение фантастического аниме-сериала, действие которого происходит непосредственно после событий фильма «Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души». Маленькая Рико, мальчик-робот Рег и жертва жестоких экспериментов Нанати в поисках ответов на вопросы мироздания исследуют гигантскую систему подземных пещер, известную как Бездна, и опускаются на шестой уровень под названием Город невозврата. Проклятие этого уровня — потеря человечности или смерть.